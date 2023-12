La mala suerte de Bertha Alcalde; tampoco pudo llegar a la SCJN

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pese a protestas, debate sobre jornada laboral va en tiempo y forma: Marcela Guerra

¿Quién podría creer que en la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y su “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, solamente hablaron de superficialidades y que hasta el sentimiento les ganó recordando su vieja amistad, así como los achaques del tabasqueño?

Ni siquiera los más radicales seguidores de ambos, podrían “comprar” esa versión y menos aún en época prelectoral. Y luego, eso de que la “inocente” coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación acudió a Palacio Nacional a entregar una documentación y ahí mismo preguntó por el Presidente y le permitieron entrar a verlo, provoca risa, por decir lo menos.

No hay que olvidar que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no tiene voluntad propia y está muy complacida con ser la marioneta preferida de López Obrador y de hecho y por lo que ha sido su precampaña, bien se puede inferir que su campaña será aburridísima, pero siempre en la constante de que ella dará continuidad a esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Así, en el caso de obtener el triunfo en los comicios de 2024, el verdadero “susurro detrás del trono”, seguirá siendo López Obrador, así de que eso de que se va a retirar de la política, estaría por verse.

Lo que en realidad fue a hacer a Palacio Nacional la señora Sheinbaum de Tarriba es a plegarse con quien en realidad tiene todavía el bastón de mando. ¿Será que ella sola no puede?

En otro tema muy candente, pese a la lluvia y al frío registrado en la Ciudad de México, en el Senado de la República todo era un ir y venir; cabildeos por aquí y por allá porque se llevó a cabo la votación de la terna para suplir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que quedó en evidencia es que una de las aspirantes, Bertha María Alcalde Luján, tiene muy mala suerte pues en las dos votaciones realizadas en el Senado, no pudo alcanzar la mayoría calificada requerida.

Pese a que el Presidente ya se la debía a la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tampoco pudo llegar, por lo menos hasta ahorita a la Suprema Corte, así como antes no llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, (INE), pues que se haga una limpia.

En un momento determinado, se habló de que había negociaciones con la oposición porque la mayoría morenista, se inclinaba ni más ni menos que por Alcalde Luján. En la única participación que tuvieron las tres aspirantes, prometieron imparcialidad, lo que en la oposición nadie creyó pues en el gustadísimo “stand-up” mañanero López Obrador aceptó la cercanía que tienen con él y con su movimiento, tanto Alcalde Luján como Lenia Batres Guadarrama y desde luego, la porrista oficial, María Estela Ríos.

Pero si se revisan los votos que tuvieron la consejera Jurídica de la Presidencia y la hermana del jefe del Gobierno de la CDMX, Martí Batres, se podrá apreciar que no son del agrado ni de sus propios correligionarios.

Así, en una primera votación, se recibieron 112 boletas y hubo 15 no entregadas. La hermana de la flamante secretaria de Gobernación obtuvo 58 votos; solo cinco para Batres y dos votos para María Estela Ríos González y se registraron 44 votos en contra

Se anunció que si alguna de las aspirantes no alcanzaba la mayoría constitucional que es de 75 votos, se votaría otra vez por cédula, sin tener lugar a intervenciones y debates. Si nuevamente no se alcanzara mayoría constitucional, entonces el presidente López Obrador mandaría una segunda terna y si se rechazaba otra vez, entonces el Ejecutivo designaría directamente a quien suplirá a Arturo Zaldívar.

De entre los sobres no entregados, destacan los nombres de: Claudia Ruiz Masseiu, Jaime Bonilla Valdez, Sasil de León, Ismael García Cabeza de Vaca, Carlos Aceves del Olmo, Bertha Alicia Caraveo, Nadia Navarro, Roberto Juan Moya Clemente, Arturo Bours, el también dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y su correligionaria, Indira Kempis, Nestora Salgado, Martha Márquez y Gina Andrea Cruz Blackdege.

En la segunda votación se emitieron 113 votos; 68 para Bertha Alcalde; 2 para Lenia Batres y 3 votos para María Estela Ríos así como 40 votos en contra.

Cuando la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Ana Lilia Rivera, anunció que tampoco en segunda vuelta, Alcalde Luján había alcanzado mayoría calificada, hubo aplausos de parte de la oposición.

Municiones

*** Controvertida ha sido, sin duda, la propuesta de que la semana laborable quede de 48 a 40 horas. Ayer mismo se pudo apreciar un Palacio Legislativo de San Lázaro rodeado integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, ha sabido darle un buen manejo al tema, en la tónica de conciliar con diputados y diputadas. Aseguró la legisladora priista que este proceso va en tiempo y forma. La diputada Guerra Castillo recordó que La legisladora recordó que una vez concluido el Parlamento Abierto en el que se analizó la reforma, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, las conclusiones de ese ejercicio se remitieron a la Comisión de Puntos Constitucionales.

*** El nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha manifestado su interés por reunirse con el presidente López Obrador, pero dada la víscera del inquilino de Palacio Nacional, así como la andanada de críticas que éste ha emprendido desde hace tiempo en contra de la máxima casa de estudios, se ve muy, pero muy difícil, que el encuentro pudiera concretarse. Una vez que el rector Lomelí rindiera protesta para suceder a Enrique Graue, el Presidente se lanzó contra la UNAM, diciendo que se había derechizado. Lo que en realidad sucede es que el morenismo duro y quien lo encabeza nunca ha podido entrar a la Universidad Nacional. Allá, en los inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, el mismísimo Presidente hizo todo y afortunadamente nada le cuajó, por imponer ni más ni menos que a John Ackerman, que por aquel entonces era de sus consentidos. Luego, vino el asunto de la ministra “cachirula” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa y ahí tampoco pudo imponer su voluntad el tabasqueño, así que el pronóstico, por lo menos hasta el momento, es que López Obrador también le va a cerrar las puertas de Palacio Nacional al rector Lomelí.

*** El senador por Puebla y virtual candidato morenista al gobierno de ese estado, Alejandro Armenta, hizo un llamado para que se apruebe la iniciativa que busca aplicar la revocación de mandato a gobernadores, diputados federales y senadores.

Recordó que él mismo presentó esta propuesta el año pasado, para reformar la Constitución y ampliar los alcances de la revocación de mandato, que actualmente sólo se puede aplicar al Presidente de la República.

