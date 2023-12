RBD ofrece nostálgicos conciertos en el Foro Sol

Ante más de 60 mil fanáticos

Regresarán al mismo recinto con otras dos fechas los días 16 y 17 de diciembre

Dicen que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y es por ello que RBD al fin arribó al Foro Sol con su gira de conciertos del Rebelde Tour, en los que varias generaciones de fanáticos se unen para vivir la emoción de disfrutar los temas de la banda originaria de la Elite Way School.

Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, ya comenzaron con dos primeras fechas en el recinto antes mencionado, logrando noches nostálgicas e inolvidables de pop y romance, asimismo, se presentarán de nueva cuenta los días 16 y 17 de diciembre para todos aquellos que no pudieron obtener boletos para los primeros shows.

Los RBD, emprendieron este nostálgico viaje junto a sus acérrimos seguidores, quienes no pararon de gritar y cantar cada una de las canciones del repertorio, sueño hecho realidad no solo para la generación que vivió el fenómeno musical surgido de la telenovela Rebelde, sino también para los protagonistas de este proyecto.

Poco después de las 21:00 horas, subieron al escenario los elementos de RBD para dar la bienvenida sus invitados especiales, que son sus fans y que no dejaron de ovacionar a sus que empezaron la velada con “Tras de Mí”.

Ante Foro Sol repleto, Dulce María expresó su sorpresa por la respuesta de los fieles seguidores, quienes esperaron por más de una década este concierto y que acudieron a la cita usando los peculiares uniformes de la Elite Way School, característicos por su color rojo, faldas, blazers y corbatas.

En un concepto futurista, cada uno de los integrantes tomó la palabra para agradecer por este momento durante el show, pero también en sus redes sociales, por ejemplo, Anahí escribió “Gracias Foro Sol”, en sus historias de Instagram, mientras que Dulce María en el Foro dijo “Es la despedida que nos debíamos. ¡Gracias por esperarnos, por no olvidarnos, gracias por llevar nuestra música en su corazón todos estos años!”.

Entre otros temas, interpretaron “Un Poco de tu Amor”, “Cerquita de Ti”, “Ser o Parecer “y “No Pares”, esto a lo largo de más de dos horas y media, en los que Anahí, Dulce María, Christopher, Maite y Christian dejaron ver cada una de sus personalidades sobre el escenario.

También sorprendieron con 10 cambios de vestuario, bailes e interacción con el público, además de que aprovecharon para enviar mensajes en materia social, por ejemplo, durante el tema “Sálvame”, Anahí se manifestó en contra los feminicidios al abrir su chamarra y mostrar una playera que incluía la leyenda “Ni una menos”. Entre aplausos y gritos de ovación, la cantante puso en alto la importancia de alzar la voz ante las injusticias.

Por su parte, Christian Chávez, apareció sobe el escenario para compartir un mensaje de aceptación y amor propio al cantar con un traje de charro color rosa la canción “El Rey”, mientras la bandera de México era proyectada en las pantallas. “¡Por favor vivan su vida, que al final nadie les da de tragar! Yo tengo 40 años y apenas estoy viviendo mi vida a pleno. Hay que dejar a todos ser como quieran, ¿y a quien no le guste?”, declaró el cantante.

Asi se vivieron las primeras fechas de esta gira que pinta para ser histórica, hay que destacar que entre el público se pudo observar a Manuel Velasco Coello, esposo de Anahí, al igual que al padre de la cantante Enrique Puente.

RBD regresará al Foro Sol para ofrecer dos fechas más los días 16 y 17 de diciembre