“El Mago” The Wiz celebró en grande 100 representaciones

En el icónico Teatro Hidalgo

Tuvieron como madrina y padrino de honor a la cantante María León, y al actor José Ron

Asael Grande

“El Mago” (The Wiz) el exitoso musical super soul de Broadway que marcó el debut de Lucero Mijares en teatro, celebró sus primeras 100 representaciones en el Teatro Hidalgo. Esta súper producción, cuenta la historia de “El Mago de Oz” desde un punto de vista único y quizá diferente.

Esta puesta en escena que cuenta con las actuaciones estelares de Lucero Mijares (Dorothy), Eugenio Montessoro (el Mago), y la cantante y actriz, María del Sol (Glinda), tiene a más de 22 actores en escena y orquesta en vivo, tuvo como madrina y padrino de honor en esta celebración, a la cantante y actriz, María León, y al actor José Ron.

De la mano de Juan Torres quien, con esta obra, festejó sus primeros 25 años como productor teatral, participa un gran elenco que hizo brillar el escenario del Teatro Hidalgo durante cien representaciones: Fede Di Lorenzo (León), Marisol Meneses (Adaperla), Felipe Álvarez (León), Jorge Veliz, Estrella Rubio, Dulce Patiño (Malévola), Juan Fonsalido (Espantapájaros), Crisanta Gómez (Adaperla y Glinda), Enrique Maddox, Óscar Acosta (Hombre de hojalata), Jonathan Rubén, Bárbara Sepúlveda (Dance Captain, y asistente de coreografía), Scarlet Chico, Mariela Baqueiro, Ana Sofía Quintanilla, Leonora Enríquez, David Sara, Jaime Bermejo, Pablo Rodríguez (actor y coreógrao), Ricardo Díaz (Director de escena).

Al finalizar la función número 100, María León, y José Ron, felicitaron al elenco: “me genera un enorme honor que nos pidieras venir –dijo la cantante al productor, Juan Torres-, primero porque sabes la admiración que siento por ti, no hay nadie más apasionado, más generoso que tú, es por eso que cada una de tus producciones es mejor, el infinito es tu limite, disfruté la obra como niña chiquita; a ti, querida ‘Lu’, recuerdo que, hace dos años, tras bambalinas de ‘Hoy no me puedo levantar’, llegaste y te dije: ‘algún día, te prometo que me muero de ganas de ser tu público, y de aplaudirte, y no pensé que iba a llegar tan rápido este día, y de esta manera, me siento profundamente conmovida de ser tu espectadora el día de hoy, eres una gran artista”.

El actor, José Ron, se sumó a las felicitaciones: “eres muy especial, Juan, sé que amas el teatro, el teatro es tu vida, vas incansable, soñador, y te felicito a ti y a toda tu compañía por cien representaciones, son maravillosos; y a ti, mi querida Lucerito, hoy, Juan Torres cumple un sueño tuyo, espero que este sea el comienzo de muchísimos triunfos en tu carrera”.

Por su parte, el productor, Juan Torres, en entrevista con DIARIO IMAGEN, comentó que “cumplir cien funciones en el teatro es un motivo de festejo, es algo muy gozoso, y es un regalo del teatro y de la vida, feliz, agradecido con el público, es un esfuerzo titánico”. Para Lucero Mijares, “el Mago The Wiz, nos enseña que no hay nada como el hogar, no hay nada como la familia, ellos van a estar para ti; estamos contentos por las cien representaciones, jamás pensé llegar a la cien, y nos alargamos hasta el siete de enero, le he agarrado a la obra un cariño especial”, dijo a esta casa editorial.

“El Mago The Wiz, se estrenó el pasado 30 de junio, en el Teatro Hidalgo, con una temporada de 16 semanas. Se trata de una obra musical que se estrenó en 1974 en Broadway. La estrella de esta obra son las canciones. Lo más importante es cómo está contada la historia, una crítica representada a través de una fantasía.

