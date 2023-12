Alex Fernández celebrará 10 años de exitosa carrera

Ofrecerá espectacular muestra de comedia

Amante de los desayunos, la chela quemada y las Tortugas Ninja

Asael Grande

¡No manches que ya son 10 años! Alex Fernández, amante de los desayunos, la chela quemada y las Tortugas Ninja (old school), está cumpliendo 10 años de trayectoria humorística (dice), así que aquí estamos para anunciarles que el próximo 12 de diciembre, el comediante más tetosférico, se presentará en el bellísimo escenario del Teatro Metropólitan (aplausos).

En conferencia de prensa, Alex Fernández, quien ya es un icono de la escena standupera de nuestro país, contando con varios especiales, entre ellos los de Netflix: El Mejor Comediante del Mundo y El Especial de Alex Fernández, el Especial, comentó: “hace diez años, salí de la oficina, con el gafete colgado en la cintura, con un montón de ilusiones, todavía con tantito mole en la camisa, y me subía por primera vez aún escenario a hacer stand up, estaba aprendiendo apenas qué era esto, no sabía que podías aprender a ello, tomar un curso, siempre me gustó llamar la atención, y me subí por primera vez a un escenario en Woko que todavía existe en avenida Nuevo León, uno de los lugares más importantes en donde nos presentamos, y donde vamos ahí a ensayar y preparar material”.

“En cuanto pise el escenario enfrente de dos borrachos, trece comediantes, un texto que no daba absolutamente nada de risa, me enamoré por completo de hacer reír, y de hacer stand up, y dije, ‘aquí hay algo a lo que me puedo dedicar’, y aquí estamos diez años después, ahora en el Teatro Metropólitan, ahora que en marzo tuve la fortuna de estar en el Auditorio Nacional grabando el especial ‘Sin Toronja’, un especial que está todavía en post producción, y que, espero próximamente lo puedan ver en algún lugar, estamos en el proceso de venta, fue un show importantísimo” dijo.

Reconoce que “a raíz de ese show, me puse a pensar qué voy a hacer ahora, y siguiendo lo natural para un comediante de stand up, lo bueno es ir con el siguiente show, no pude dejar de ver que venían los diez años, y creo que es una celebración importante para mí, para lo que hacemos, para un gremio que se ha ido profesionalizando poco a poco, que y se me antojó hacer una fiestona, un loquerón para poder festejar estos diez años, y así nació este show, que va a traer material viejo que estoy ensayando otra vez, va a tener material nuevo que he preparado para esa noche en específico, también vamos a tener varios números musicales que van a estar muy lindos con algunos invitados, entonces, es una noche especial como nunca lo he hecho, de la mano de Ocesa”.

Y cómo no festejar dos lustros de comedia, risas y un montón de referencias pop y a la cultura mexicana. Además, creó su propio podcast llamado El Podcast de Alex Fernández con Alex Fernández (nomás porque sí); participó en la primera y segunda temporada de LOL México, entre muchos otros proyectos más que ni topamos: “No sé si lo que hago transfigura las angustias sociales, como decía David Foster Wallace, pero este show será una manera de agradecerles a ustedes por permitirme entretenerles y, sobre todo, procesar lo que pienso y siento”.

Alex Fernández, está cumpliendo 10 años de trayectoria humorística, así que aquí estamos para anunciarles que el próximo 12 de diciembre, el comediante se presentará en el bellísimo escenario del Teatro Metropólitan