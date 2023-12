PISA: los niños no son culpables

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido

Milan Kundera (1929-2023) Novelista y ensayista checo naturalizado francés

PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE. Su objetivo es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Así de simple y sencillo.

Evalúa el nivel de preparación de los jóvenes para competir mundial y localmente.

México quedó en los últimos lugares del análisis, que se hizo en naciones pertenecientes a la OCDE, lo que hizo que nuestros jóvenes no tengan esas herramientas y sólo hay culpables en la clase política de nuestro país.

La justificación gubernamental es absurda: según Andrés Manuel López Obrador, la prueba PISA es neoliberal. ¡Por favor! No es un asunto de ideologías. Es un asunto estrictamente de conocimientos y habilidades. Claro, no lo pueden entender en la llamada Cuarta Transformación, ya que creen que ese tipo de evaluaciones la hacen con el fin de joder al gobierno.

Son alertas para corregir el rumbo, pero eso es materialmente imposible para nuestros gobernantes. Tenemos en la Secretaría de Educación Pública, la encargada de estructurar los programas educativos, a improvisados y a extremistas de la izquierda, que ve en los niños y jóvenes, a personas que sólo les sirven de aplaudidores, al estilo Mao o Stalin. Así, se quedan pegados a la ubre del presupuesto; con el poder y el dinero, pues.

El análisis no puede dejar al margen la explicación objetiva: La tendencia a la baja se agudizó con la pandemia de Covid-19. Pero, el país llevaba al menos 6 lustros desmoronándose en materia educativa. Los gobiernos de Salinas, Zedillo, Calderón, Peña y AMLO no han hecho nada para cambiar la suerte de las futuras generaciones. Disminuyeron las materias y conocimientos. Además, dejaron de evaluar a los maestros, para no crear conflictos políticos con los sindicatos: CNTE y SNTE. Así llevaron a la educación al fracaso.

Aunado a lo anterior, la actual administración, en su afán de tratar de sovietizar a nuestras juventudes, no se han preocupado por impulsar las ciencias, las humanidades y mucho menos el deporte y las artes.

Esto lo venimos arrastrando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuyo secretario de Educación era Ernesto Zedillo. En lo que se le dio a llamar un gobierno neoliberal, Ernesto se encargó de eliminar materias para las primarias como geografía, historia, civismo, ciencias sociales, biología y matemáticas superiores, ya que lo importante para ellos, es que los niños mexicanos supieran leer y hacer cuentas.

El esquema de Zedillo lo replicaron Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, y ahora López Obrador. Nunca pensaron en mejorar los esquemas educativos para mejorar la vida de nuestros niños y jóvenes.

El examen PISA no es para calificar a los niños. Es para evaluar, primero, los programas gubernamentales, que generalmente son un fracaso en el país. Además, evaluar la puesta en práctica de dichas políticas por los maestros.

Urge retomar los esquemas de enseñanza de matemáticas, comprensión de lectura, ciencias naturales, habilidades de socialización, historia, geografía, civismo, idiomas y otras ciencias que den, a la sociedad mexicana, las herramientas para hacer prósperos, felices y calificados en un país y planeta muy competitivo.

Eso necesita eliminar a los políticos de las áreas sensibles de la sociedad, como el caso de la Secretaría de Educación Pública, para aplicar sistemas educativos, más allá del tradicionalismo estalinista y comunista del siglo pasado.

Está en juego el futuro del país. El pensamiento miserable, chiquito y mediocre de nuestros gobernantes, es el principal obstáculo para desarrollar a toda una gran nación como la nuestra.

Nadie, ningún gobierno, ni político mesiánico, puede seguir hundiendo la esperanza de un México mejor.

PODEROSOS CABALLEROS

TRIBUNAL ELECTORAL: Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto reconocieron que examinan la posibilidad de un relevo en la presidencia del Tribunal Electoral, por lo que demandaron diálogo con el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Desde hace dos años, la crisis en ese órgano calificador de las elecciones, hay problemas. Esto, derivado de la postura que adopta en favor de Morena. El equilibrio en el seno de ese organismo, hasta el momento salva la democracia. Sin embargo, los nuevos nombramientos pueden inclinar la balanza en favor de quien define las propuestas que se presentan en el Senado y ahorcar los procesos democráticos del 2024 en favor de Morena. Al momento de redactar esta información, aún no se definía el futuro de la presidencia del TEPJF. *** DAIMLER: Daimler México, liderado por María José Bonivento, colocó certificados bursátiles a un plazo de 2 años, por 2,360 millones de pesos, con una tasa variable de TIIE de Fondeo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Bosch, liderado por Alexander Firsching, a través de Bosch Global Software Technologies, con sede en Guadalajara y con más de 800 ingenieros de desarrollo equipó, en alianza con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, un laboratorio de Software Embebido donde los ingenieros en formación de este Centro Universitario podrán aplicar sus conocimientos y explotar su talento a través de pruebas reales que los acerquen a las experiencias que enfrentarán en el terreno profesional.

