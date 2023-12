Charlie Nelson ofrece gran master class online

Director y cinematógrafo, nominado al Latin Grammy

Ha dirigido videos para Chayanne, Maluma, Rauw Alejandro, Ozuna, Anitta, Danna Paola, entre otros

Arturo Arellano

Charlie Nelson es un director y cinematógrafo, nominado al Latin Grammy. Su trayectoria lo ha llevado realizar videoclips para algunos de los artistas más importantes de la escena musical actual. Licenciado en Periodismo, realizó estudios de Guion Cinematográfico y Cinematografía en Madrid, antes de mudarse a la Ciudad de México. Desde inicios de 2021 radica en Miami, aunque su trabajo lo mantiene en constante movimiento por el mundo.

Charlie ha dirigido a artistas como Lasso, Kenia Os, Chayanne, Maluma, Rauw Alejandro, Ozuna, Anitta, Danna Paola, Luis Fonsi, Reik, Lele Pons, Mika, Wisin, Justin Quiles, Grupo Firme, Kim Loaiza, Jhay Cortez, Farruko, Myke Towers, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Big Soto, Alex Rose y Piso 21 entre otros.

Obtuvo una nominación a los Premios Juventud por su video “Suelta” de Dimelo Flow, Farruko, Rauw Alejandro y María Becerra. Su video “Ojos Marrones” de Lasso, en el cual también fue Director de Fotografía.Ha tenido gran proyección en videoclips de performances y coreografías, destacando “Friend de Semana”, de Danna Paola, y “Mi niña RMX” de Wisin, Maluma Anitta y Myke Towers y “FIEL” de Wisin, video que supera las 230 millones de reproducciones.

Actualmente trabaja en su ópera prima, y ha tomado la iniciativa de impartir un MasterClass llamado “El Videoclip Desde Cero”, donde comparte sus conocimientos y experiencias profesionales a personas con ánimos de incursionar en el mundo audiovisual, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN declaró “He decidido impartir este master class para gente de todos los niveles, que quiere empezar a hacer videoclips, vamos a explorar desde cero, desde que alguien toca tu puerta y dice ‘quiero un videoclip’, hasta cuando ya sale en televisión. Es decir, que vamos a abordar el contacto con el artista, desarrollo de la idea y todo lo que necesitas para sacar el proyecto adelante, sea pequeño o grande, con poco o mucho presupuesto”.

A fin de poder compartir toda su experiencia, dijo “Lo que hice fue dividir en módulos la experiencia, el año pasado fue todo a través de internet con casi 220 personas inscritas en dos días de 4 horas cada uno. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que había gente de todo el mundo, con diferentes usos horarios, de modo que ahora lo hago por módulos, se suben a internet y la gente lo ve cuando quiere, cada módulo explica una parte fundamental de la creación de un videoclip, desde el contacto, las locaciones, cosas que no ves en la universidad”.

Y es que, asegura que el formato de videoclip está ahí, pero está bastante poco impartido por profesionales, “la gente aprende de la experiencia, a mí me hubiera gustado tener un curso como este cuando empecé, cien por ciento, de hecho, lo hago desde la necesidad de la cantidad de pasos que me pude haber ahorrado en un videoclip si alguien me lo hubiera explicado. Este master class no te da experiencia, pero si te evitará muchas metidas de pata, vas a ahorrar cosas a ser objetivo a la hora de crear”.

Más que un reto o algo negativo, refiere que “lo que me ha fortalecido en la creación de este curso es el entendimiento de que todo mundo ve el videoclip de forma distinta, entonces, poder unificar esto para estudiantes de todo el mundo ha sido un reto. Entender que el vocabulario técnico puede confundir, por lo que debemos explicarlo de manera sencilla con ejemplos”.

Si bien, reconoce que hay gente que da clases, es más difícil poder ver algo que no has hecho “yo tengo afortunadamente el material para ejemplificar. Con artistas que empiezan, con otros que ya son más consolidados, y muestro la diferencia en los procesos”.

Finalmente, aclara que dar seguimiento a sus alumnos no está como parte de las características del master class, sin embargo “soy una persona muy atenta a sus redes, para resolver dudas, tenemos un grupo por el WhatsApp y cada que alguno de los alumnos tiene un proyecto lo comparte y todos tenemos oportunidad de opinar, muy respetuosamente, a la vez la gente me escribe por Instagram, comparten su trabajo, piden opinión y yo con todo el amor del gusto doy retroalimentación” concluyó.

Finalmente, dijo que el curso master class va a estar disponible indefinidamente, no obstante, la plataforma aún está por definirse y será dada a conocer en sus redes sociales, donde se encuentra como Charlie Nelson.

