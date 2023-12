“Yerma” se presenta en el Aula Magna del Helénico

Clásico de Federico García Lorca

Traxna Producciones presenta la obra los viernes hasta el 17 de diciembre



Tras un año de espera, Traxna producciones regresa a las marquesinas con una puesta en escena que promete hacer honores al célebre autor Federico García Lorca, y es que, después de haber alcanzado cinco años de presentaciones del Clásico La Casa de Bernarda Alba ahora ofrecen funciones de “Yerma” una de las tres obras literarias consideradas una trilogía del revolucionario poeta.

Yerma representa todo un reto, pues el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico alberga esta maravillosa obra, donde el talento artístico fue cuidadosamente seleccionado y se reparten el peso escénico Ana Lucía Tron, Sophie Rangel Carballido y Daniela Yépez haciendo mancuerna con Alonso Hernández.

Además, trabajan actores y actrices de amplia trayectoria como Fátima López, Martha Tron, Alexandrina Carballido, Cintia Torres, Adriana de la O, Carlos Bedolla, Lety Evia y Jimena Manjarrez todos ellos bajo la dirección del Director escénico José López, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos comentó “Nos quedan solo dos fines de semana con este clásico de García Lorca, ha sido un trabajo arduo pero gratificante. Hemos adentrado nuestro trabajo en este autor, previamente hicimos otras historias, porque tiene una estructura literaria muy interesante”.

Yerma es la segunda de tres que considera, las tres obras más importantes de García Lorca, “es la historia de una mujer ilusionada con ser madre, hace más de 100 años en Granada, España, pero su esposo no lo está. Esto tiene que ver con el contexto social actual, antes la mujer no tenía aun poder sobre su cuerpo, de hecho, ser madre era una presión social, debías cumplir con ese requisito para estar dentro de estándares correctos de la sociedad, hoy no, hoy las mujeres quieren decidir”.

En ese mismo punto ahonda diciendo que “se han invertido las cosas, hoy muchos hombres anhelan ser padres, pero no tienen poder sobre ello. Yo en lo personal no soy padre, pero si lo he llegado a pensar, aquí el tema es que vivimos en otra época y habría que analizar el contexto. Pero sin duda, cuando vez Yerma te cambia la perspectiva”

Entre otros temas, refiere que se aborda “Vivir con una pareja con la que no eres feliz, estamos condenados socialmente, porque lo dice un papelito, pero hoy tenemos libertad de que si no hay felicidad vamos a otra cosa. Por otro lado, la decisión de la libertad de género, uno de los personajes, muestra condiciones por otras preferencias y hace 100 años no se podía tomar esa decisión tan fácil, el mismo Lorca no pudo hacerlo, ante la presión social del ser varón, cumplir, aunque tengas otras preferencias”.

Y reconoce que “el reto mayor es la investigación, García Lorca no se pude montar sin una investigación profunda previa, sin saber que quería decir, porque todos sus textos tienen algo oculto, pero que tú como analítico de sus letras debes descubrir. No me atrevería a decir que tenemos la verdad absoluta, pero hemos hecho un trabajo increíble”.

Sobre la obra que va a cerrar esta trilogía, adelantó “Ya estamos programados para marzo de 2024 cuando estrenaremos ‘Bodas de sangre’, el cierre de la trilogía Lorquiana, hay una creencia entre teatreros de que García Lorca dejo escrita esta triada, son sus tres obras que dejo como ligadas”.

Concluye que como director “la exploración social, es el mayor aprendizaje de abordar a García Lorca, como se va moviendo este ente en la sociedad, como vamos cambiando las diferencias. Pasa una cosa con el ser humano, parece que avanzamos, pero como la rueda de la fortuna, una vez que llegamos a un punto muy alto, otra vez vamos para abajo”.

Yerma se presenta hasta el 17 de diciembre, los viernes a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas en el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico el cual se encuentra ubicado en Avenida Revolución No. 1500 colonia Guadalupe Inn. Los boletos están disponibles en taquilla y en Boletopolis y Cartelera de Teatro, tendrán un costo de localidad general de: $500.

Asimismo, los sábados de presenta en el mismo recinto “La Casa de Bernarda Alba” a las l8:00 y 20:00 horas y pueden adquirir boletos en combo, para ver ambas puestas en escena a un precio más accesible.

