Iniciativa para desaparecer

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Es increíble pensar que el presidente AMLO quiera e insista en eliminar órganos autónomos. El mandatario federal enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT), “ya que no sirven para nada”.

López Obrador asegura que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y porque “no sirven para nada”, antes de que termine su gobierno o antes que termine el año enviará una iniciativa de ley al Congreso para desaparecer organismos autónomos.

Estos organismos como el INAI, Cofece Y CRE, y muchos más, dan certeza a los ciudadanos ante las autoridades en decisiones fundamentales y eso no lo quiere ni lo tolera el Presidente. Sus declaraciones lo revelan: “Cada vez que se quiere defender a empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos, Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad CFE sale el Instituto este de la Competencia, Cofece a defender a los particulares”.

En la mentalidad de López no existe el espacio donde un ciudadano pueda ganarle una controversia al gobierno. Eso no puede ser. El señor de Palacio no admite que los ciudadanos tengamos una institución independiente para protegernos de abusos, como lo existe en todas las democracias del mundo. Sólo en países totalitarios no existen.

Por la gracia de nuestra democracia, la oposición en el Congreso ya declaró que esa iniciativa no pasará, así que se quedará con las ganas. Ese planteamiento será inconstitucional y una muestra más del gravísimo desprecio a las instituciones que tiene el titular del Ejecutivo, declaró el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Héctor Saúl Téllez y la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Laura Barrera. Los senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural expresaron su sorpresa de que el primer mandatario anuncie una reforma de ese calibre, aun sabiendo que no tiene ninguna viabilidad.

Es correcta la apreciación de los congresistas, y el Presidente sabe muy bien que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso, pero lo único que quiere es dejar el antecedente y, por supuesto, crear la polémica para desviar los temas graves que tenemos como el tema Acapulco y la violencia en todo el país.

Desde siempre, la intención de López Obrador ha sido que los organismos autónomos que no obedezcan, no le sirven al pueblo, es decir a él, debemos de desaparecerlos, porque no le sirven al pueblo están al servicio de las minorías aseguro.

Como ejemplo tenemos el INE, el TRIFE, INAI y Cofece. Las reacciones fueron inmediatas, tanto el sector privado como público. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que esto sería un “grave retroceso” para el desarrollo democrático del país. En un comunicado, los patrones expresaron su “preocupación y desacuerdo” con la propuesta del mandatario y que ellos desde su trinchera serán “férreos defensores de su permanencia y fortalecimiento”, al asegurar que estas instancias son pilares “fundamentales” para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas. “Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México”, subrayó el organismo de la iniciativa privada.

“Estamos de acuerdo con ello, porque históricamente nuestra democracia, que no es perfecta, pero sí perfectible, nos ha dado a los ciudadanos organismos de defensa ante la autoridad. Eliminarlos es destruir nuestra democracia”, señaló.

Apuntes

La novela de Movimiento Ciudadano continúa. A pesar del distanciamiento con el Bloque de Contención en el Congreso de la Unión, MC adelantó que no acompañará las propuestas del presidente AMLO para desaparecer organismos autónomos, pues incluso se mencionó que se conformaba un nuevo bloque denominado “fosforena” en apoyo al grupo parlamentario de Morena. Anteriormente, el senador Dante Delgado reiteró que MC ira solo en la presidencial y amenazó al PRIAN que dijo,” sabrán lo que es meterse con MC”. MC irá solo también en las cámaras.

Lo cierto que luego de que el joven Samuel García reculó en su intención presidencial, es clara la preferencia del presidente López por el gobernador de Nuevo León y se reflejó en el regalo que le dieron a la pareja “fosfo”, con la candidatura para Mariana esposa de Samuel a la Presidencia municipal de Monterrey, ocupada actualmente por el compadre de la pareja, Luis Donaldo Colosio, quien seguramente buscará ser senador.

Pese a militarizar la seguridad pública, dotar de equipo y hombres a las fuerzas armadas con un presupuesto como nunca antes, diseñar programas sociales para atacar las causas de la desintegración social convertida en violencia, la historia del México violento post revolucionario no refleja más de 173 mil muertos al cierre de su quinto año de gobierno, contra 156 mil en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, 120 mil en el de Felipe Calderón y 60 mil en el de Vicente Fox. Así las cosas, hasta pronto.

