Claudia Troyo es Marta en la telenovela “Nadie Como Tú”

Producción de Ignacio Sada

Protagoniza una historia de amor entre dos mujeres con Dayren Chávez

Se transmite de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde, por las estrellas

Arturo Arellano

La llegada de Marta (Claudia Troyo) a Santiago Matatlán, Oaxaca, cimbra de pies a cabeza a la menor de las hermanas Molina, ya que la gran personalidad de esta, y lo guapa que es, llaman mucho su atención. Cuando finalmente la jovencita conversa con Marta y la conoce mejor, lo entiende todo: la interesante y madura mujer representa para ella la verdadera atracción, el enamoramiento genuino, la alegría de sentirse complementada.

Lo anterior desata un conflicto interno en Celia (Dayren Chávez), quién al principio se niega a aceptar que le gusta la mujer y sigue su relación con Néstor (para reafirmar que le gustan los hombres). No obstante, Marta empieza a tratarla, haciéndose su amiga, pero actuando con cautela, pues, aunque la chica le fascina, no cree prudente su relación, no solo debido a la diferencia de edad, sino porque el pueblo no lo va a ver con buenos ojos.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, Claudia Troyo se dijo “Feliz por estar haciendo a Marta, siempre lo cuento al principio, desde que leí el personaje quise hacerlo, aunque sé que es una responsabilidad muy grande, pero gracias a los productores pude desarrollar un personaje que ha gustado mucho”.

Al tratarse de una historia de amor entre dos mujeres refiere “En la medida que se cuenten estas historias, la gente sentirá menos incomodidad de ver a gente del mismo sexo besarse, tocarse, darse amor, porque son gente real, aunque mucho tiempo la sociedad dicha ha insistido en que está mal, pero no es asi, el amor es amor”.

Al abordar este tema reconoce que “Tenía un poquito de nervios, porque en la historia yo soy mucho mayor que Celia, no es que sea menor de edad, porque no nos metemos en ese rollo, pero ella tiene 20 y yo treinta y tantos. Cada que hacíamos las escenas me daba miedo que se viera como acoso o como abuso de Marta a Celia, justamente en una escena que teníamos de beso, desgraciadamente no salió por el horario, pero se abordó, desde que Celia es quien se acerca a Marta y se lo da”.

De modo que, asegura que “Cada escena se ha planteado asi, desde el respeto, porque son temas sensibles, desgraciadamente a pesar de estar en el siglo XXI, aún son sensibles, aunque no debería ser, porque es lo más normal del mundo, pero bueno desde ahí se toma, desde el amor. Yo me siento feliz, porque en Instagram o en Tik Tok, las chavas y chavos dan muestras de cariño, dicen cosas lindas, se sienten valorados por contar estas historias y se dan cuenta de que no son personas invisibles”.

En este marco se dijo feliz de ser la voz de estas personas “que se han sentido juzgadas por rollos de identidad. En la telenovela pasó una historia en la que llego con Celia que sale del hospital, tras una terapia de reconversión, aunque están prohibidas en México. Yo no podía creer que existían, cuando leí eso no podía entender, pero cuando llega la escena yo le digo ‘deja de estar luchando contigo misma, necesitas amor propio y empezarte a aceptar’, ese mensaje llega a todos los televidentes. Porque por el miedo tratan de pertenecer a otra identidad y no se aceptan, lo primero es aceptarte tú, con diablos y ángeles”.

Finalmente, refiere que “Todos los personajes para mí son importantes, pero Marta si llegó a darme otro tipo de sensibilidad, te vuelves más empático, entiendes muchas cosas. Me ha dejado en mi carrera atreverme, aunque fue con miedo, lo hice con mucho respeto y amor, ahora empatizo y sensibilizo d otra manera con todo. Mi mamá, por ejemplo, tiene problemas en las piernas y ahora entiendo que no nada más es la inclusión en materia de identidad sexual, sino con la gente que tiene discapacidades” concluyó.

