Unen talento: Warner Music Latinoamérica, Ocesa Seitrack, y Sergio “Checho” Rodríguez

Establecen Touring The World, una agencia artística global

Warner Music Latin America, la empresa de manejo y promoción OCESA Seitrack, y el locutor Sergio “Checho” Rodríguez han forjado una alianza estratégica para lanzar Touring The World, una agencia centrada en ofrecer servicios de alta calidad de bookings y asociaciones con marcas para sus artistas. Todos los artistas de Warner Music, tendrán acceso a los servicios.

Touring The World estará liderado por Rodríguez y operará desde oficinas en Colombia, México, España y Estados Unidos, con el objetivo de apoyar las carreras de los artistas a nivel mundial.

Rodríguez contará con el respaldo de un equipo recién creado para los objetivos de esta alianza, respaldado por la estructura comercial de OCESA Seitrack, así como por Get In, la empresa de servicios para artistas propiedad de Warner Music Spain.

La experiencia colectiva de OCESA Seitrack, Warner Music Latin America y Sergio Rodríguez, canalizada en Touring The World, tiene como objetivo posicionar esta agencia como una opción muy atractiva para artistas y mánagers que buscan servicios de desarrollo y bookings de giras.

Alejandro Duque, Presidente de Warner Music Latin America, dice: “Nuestra búsqueda de enfoques innovadores para elevar las carreras de los artistas continúa. Trabajar con OCESA Seitrack y Sergio Rodríguez en Touring The World representa un momento crucial, ya que combinamos nuestra experiencia para ofrecer servicios profesionales y oportunidades globales para los artistas”.

Alex Mizrahi, CEO y fundador de OCESA Seitrack, afirma: “En OCESA Seitrack llevamos 20 años construyendo la estructura comercial de touring que hoy tenemos, y esta alianza entre amigos y reconocidos profesionales traerá enormes beneficios para los artistas y mánagers con quienes trabajemos”.

Sergio “Checho” Rodríguez expresa: “Touring The World nace por y para los artistas y sus fans. Sin duda esta alianza me llena de emoción, al estar acompañado de los mejores socios que puedo tener”.

Iñigo Argomaniz, fundador y CEO de Get in Spain, señala: “Ilusionante la unión de estas fuerzas para la creación de Touring the World, que permitirá un abanico interesante de oportunidades para desarrollar las carreras de los artistas españoles en América”.