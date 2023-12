El posible encuentro AMLO-Loret

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Sería un buen evento fenomenal

Seguidores inconformes esperan



AMLO causa momento tenso en la mañanera con dos reporteras… y se lanza otra vez contra Loret de Mola; invitó al periodista a asistir a su mañanera para presentar pruebas sobre el reportaje de contratos dados a amigos de “Andy” López Beltrán. Se publica en todos los medios.

Sería interesante que el columnista asistiera y el encontrón sería todo un acontecimiento, no tan sólo nacional, sino internacional; AMLO podría quedar como tolerante y el periodista, según su argumentación.

La manzana de la discordia es “Andy”, el hijo callado del mandamás, pero activo en la oscuridad, fue señalado por el columnista que, en su primer aporte, exhibió documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas, en las que Amílcar Olán, íntimo amigo del hijo, recibió un contrato de 300 millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo.

Fue la reportera independiente Reyna Haydee Ramírez, quien cuestionó a AMLO sobre la metodología que usa para validar o desacreditar reportajes. Lo siguente fue la respuesta del presidente: “Nada se oculta, yo no tengo complicidad con nadie y no hay prueba que mi hijo haya participado, pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario, es un invento en contra mía del señor Loret de Mola porque sostengo que es un corrupto y con pruebas (…). La Nación.

En la mañanera del miércoles pasado, AMLO aseguró que “no hay ninguna prueba” sobre la investigación de Loret de Mola sobre los contratos dados a un amigo de su hijo “Andy” López Beltrán. En Play video

“Yo quisiera y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo. Y le ha llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no sólo los míos, los de mis hijos, de toda mi familia con los que él tiene y no me ha respondido”, dijo. AMLO invitó a Loret a su mañanera.

De darse este acontecimiento, acapararía todo el interés y el resultado sería de pronóstico reservado en el grado de novedad. Esto no sería un circo más, sería seriamente una exhibición de los dos y tendría que haber un ganador.

Ambos estarían a prueba en la agilidad de sus cuestionamientos y también en la manera de responder con la solidez exigida en estos eventos de publicación masiva y las repercusiones tendrían un valor para la publicidad a favor o en contra del perdedor.

De acuerdo al diario AM, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitara a que presente pruebas del caso de presunta corrupción donde está involucrado su hijo Andrés Manuel López Beltrán, el periodista Carlos Loret de Mola dijo que con gusto va a Palacio Nacional si el primer mandatario le concede una entrevista. Con lo anterior, se indica que únicamente faltaría la formalidad del encuentro, cómo, dónde y cuándo, se pondrá bueno este asunto que llama la atención, tanto por los seguidores de AMLO, como los que no creemos en él. Esperemos.

rrrart2000@hotmail.com