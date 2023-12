Baccara desata la magia de Navidad y nostalgia con “When I’m With You”

El icónico dúo de los 80 regresa a la escena musical

Un viaje musical que rinde homenaje al sonido icónico de la época, pero con frescura

Baccara, icónico dúo de los 80 regresa a la escena musical con “When I’m With You”, un éxito atemporal para ser transportado a la época dorada de la música disco, inspirado en el glamour y el romanticismo, un viaje musical que rinde homenaje al sonido icónico de la época al tiempo que añade un toque fresco y contemporáneo.

El single es un testimonio del atractivo atemporal de Baccara, reafirmando su estatus de pioneras en el mundo del disco-pop. Por lo que sus integrantes Cristina Sevilla & Helen de Quiroga platicaron en entrevista para DIARIOIMAGEN, “estamos muy felices de sacar este tema en la misma línea de nuestros anteriores trabajos. Ha sido una canción preciosa de hacer, con una forma de cantar más dramática, y para Christina eso es bueno porque es una todo terreno. Sigue siendo Baccara, seguimos vistiendo de blanco y negro” dijo Helen.

Con más de 20 mil reproducciones de su canción en YouTube, Chritina agregó. “Este tema nos lo ofrecieron en mayo de este año, habíamos elegido otro tema para el anterior single, pero así son nuestros productores, nos llevan los temas y los hacemos sin anestesia. Una vez que nos metemos en la pecera del estudio, la canción nos cautivó y nos encanta, decidimos que fuera el segundo single. Es un tema para bailar, disfrutar, romántico para que todos se sientan felices” dijo.

Asimismo, Helen adelanta que “tenemos una sorpresa para Navidad, tenemos un video que es completamente una sorpresa, espérenlo. Además, preparamos álbum para el año que viene, con el amor y el mismo concepto de Baccara en toda su esencia, porque incluso, los jovencitos están hambrientos de nueva música que no sean solo reggaetón. Los 80’s fueron un fenómeno y pensábamos que era una moda, pero no es así, hay estaciones de radio que siguen poniendo solo música de los ochentas, no vamos a presidir de la música disco nunca”.

Refiere que esta permanencia en el gusto de la gente “ha sido de una forma natural, de evolución, es verdad que antes no se vendían casetes ni Cd’s, eran vinilos, fue el mayor bombazo, con ‘Yes Sir I Can Boogie’ vendimos miles, fue una bomba. Ahora nuestro anterior álbum salió en CD y vinilo porque se volvió a poner de moda”.

“Se han hecho muchas versiones de nuestras canciones, sobre todo de ‘Yes Sir I Can Boogie’, y es un honor que nos imiten, que sigan saliendo réplicas de nuestros temas, porque se van pasando de generación en generación. En nuestros conciertos hay niños, adolescentes pidiendo autógrafos”.

Finalmente, adelantan que “Uno de los sitios a los que queremos ir es México, tenemos una troupe interesante allá y nunca hemos podido cantar para ellos. Esperamos ir en 2024, sería nuestra primera vez, como lo fue en 2022 la primera en Estados Unidos. También queremos ir a Dubái”, concluyeron.