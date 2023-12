Oposición va por el Congreso

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Ante el poco crecimiento tenido por la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, los partidos de oposición apuntan su mira hacia el Congreso de la Unión, donde esperan tener una mayoría simple.

La apuesta corre y los dirigentes nacionales de los tres partidos que apoyan a la senadora con licencia, tienen en mente ganar una gran mayoría de los estados en lo correspondiente a las fórmulas para senadores.

Confían en que con buenas cartas eso será posible y manteniendo una correlación de más fórmulas ganadoras y quedando como primera minoría en los que no obtengan la mayoría, se podría conjuntar esa mayoría necesaria para frenar a MORENA. En caso de que ganen la presidencia de la república.

El propósito principal consiste en ganar mayoría, en varias de las entidades a concurso y sumando los de primera minoría, más los que aporten las listas plurinominales para constituir esa gran fuerza política que se requiere.

Si bien los resultados de la elección de 2018 no fueron satisfactorios, dando como resultado el triunfo en solamente cuatro estados por parte del PAN y en uno más por el PRI, lo que hizo una magra cifra de legisladores, aunado a los dos que ganó MC.

En aquel entonces, los panistas triunfaron en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí y los priistas, solamente lo hicieron en Yucatán, mientras que MC obtuvo la victoria de sus senadores en Jalisco y Nuevo León. Los restantes 25 los ganó MORENA y sus entonces aliados.

Ahora tienen en la mirada a un importante número de entidades en las que apretarán el acelerador, para sacar la victoria de sus candidatos de las fórmulas.

Los panistas y priistas tienen la mirada puesta en ganar Aguascalientes, Baja California, CDMX, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En esas 21 entidades, los sondeos arrojan una gran participación ciudadana favorable para el frente opositor, lo que constituiría una gran sorpresa que los dirigentes panistas, priistas y perredistas, confían en alcanzar.

Para ello los dirigentes estudian los nombres de los hombres y mujeres que serán sus candidatos. Se sabe que algunos ex gobernadores serán llamados a competir por tierra si es que quieren participar en esta cruzada, cuyo propósito es el de no dejar que continúe la 4T y mucho que cuenten como los hicieron en 2018 con una mayoría absoluta que le permitió una serie de reformas constitucionales, con las que la oposición no estuvo de acuerdo.

En el caso de la Cámara de Diputados se pretende algo similar, para frenar las iniciativas que anunció el presidente López Obrador, a partir del 1 de septiembre en que tomen posesión los nuevos legisladores que compondrán la LIV legislatura del Congreso de la Unión.

Los del otrora Frente Amplio por México tienen listos a los ex gobernadores Manlio Fabio Beltrones, Héctor Astudillo, Rolando Zapata, Miguel Riquelme, Mario López Valdez (Malova) Juan Carlos Romero, Miguel Ángel Yunes, entre otros y buscan convencer a Beatriz Paredes para que vayan por el sinuoso camino que representan las candidaturas de tierra.

Veremos qué tan conveniente es rescatar a esas añejas figuras que brillaron en el pasado y que podrían darle lustre nuevamente a la actividad política.

No funcionó la estrategia de algunos senadores de oposición que buscaban que la ministra Lenia Batres fungiera como tal solo un año y no los 15 que le corresponden. La Corte fue enfática al batear la propuesta… Varios de los senadores que buscan una nueva posición electoral pretenden no dejar el escaño, cuando menos por un tiempo, para seguir cobrando su dieta y más ahora que el Congreso entró en receso y solamente funciona la Comisión Permanente… Nació un nuevo grupo político de expriistas afín a la 4T. Alejandro Murat, Eruviel Ávila y Adrián Ruvalcaba, entre ellos…. Por motivo de las fiestas decembrinas nos ausentaremos unos días. Regresamos el 8 de enero, mientras les deseamos feliz Navidad y un próspero año 2024.

