Reducción de la pobreza y la marginación, principal logro en este sexenio: AMLO

Pese a pandemia y desequilibrios por conflictos exteriores

“Registro de desaparecidos es un expediente abierto”

A pesar de que se enfrentaron factores como la pandemia y los efectos del desequilibrio mundial por la guerra de Rusia y Ucrania, el principal logro en esta administración fue el de reducir la pobreza y la marginación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anunció que enviará al Congreso un paquete de reforma constitucional en materia de bienestar para que se incorpore a la Constitución que la pensión de adultos mayores se entregue a partir de los 65 años. Señaló que en la actualidad la reforma al programa fija que a partir de esa edad se les asigna este beneficio pero en la Constitución se mantienen 68 años. Además, enviará otra reforma relacionada con las pensiones a discapacitados.

En un balance a nueve meses de concluir su mandato, afirmó que a pesar de estos logros, los adversarios siguen echándole la culpa de todo: “decían que Slim tenía una fortuna de 50 mil millones de dólares al principio de su gobierno y ahora tiene ya 100 mil millones de dólares y yo también soy el responsable”.

Durante su conferencia de este jueves afirmó que en el sector empresarial no hay quien diga que tenga una empresa o que tenga acciones en los bancos que diga que perdimos o les ha ido mal. Son negocios lícitos con ganancias razonables. Mencionó que este comportamiento se ha basado, entre otras cosas, por el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Decían que iban a salir chispas de nuestra relación pero nos entendimos para alcanzar un acuerdo que ha permitido a México consolidarse como el primer socio comercial de la Unión Americana.

Sobre los cuestionamientos y dudas en torno a la metodología utilizada por la Secretaría de Gobernación sobre el censo de desaparecidos que confirmó a 12 mil 377 personas en esta situación, de los 110 mil que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este tema es un expediente abierto y ofreció un nuevo informe que esclarezca las acciones que se realizaron en la revisión de los datos de desaparecidos.

El Presidente justificó sus críticas en contra del desempeño del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la ex responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. “Ayuda mucho que se termine con la simulación.

Hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos y se radicalizaron en contra de nosotros. De repente les salió la voluntad de hacer justicia y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo en contra de nosotros y del pueblo”.

Anunció que la próxima semana acudirán de nuevo los funcionarios que presentaron el informe en el cual según la Secretaría de Gobernación de los 110 mil 964 desaparecidos -que hasta la fecha del informe se encontraban en el Registro Público de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportadas como desaparecidos, 16 mil 681 habían sido localizadas con vida; 17 mil 843 están “ubicadas”; 26 mil 90 no hay datos suficientes, según la dependencia para identificar y 36 mil 22 no se tienen indicios para la búsqueda.

“Lo que se hizo no está concluido. No es un expediente. Es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Eso no lo escuchan, dijimos que periódicamente íbamos estar informando. Se dio a conocer un teléfono”.

Señaló que ante los señalamientos de que en este sexenio se habían desparecido más personas que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por eso se instruyó a realizar una revisión, “¿qué está sucediendo?, ¿ahora existe la comisión de desaparecidos y ahora la gente está acudiendo más? ¿Qué pasa? Decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos. Todo el gobierno, encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos.

Acusó a Quintana de mantener sus críticas porque ha señalado que la intención de esta revisión es reducir el número de desaparecidos; criticó que antes de irse haya entregado la base de datos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.