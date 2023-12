Prohibir vapeadores en el país abrirá un mercado negro, alertan activistas

“Sería un negocio más para el crimen organizado”

“No se está promoviendo la salud y los fumadores siguen muriendo”

La iniciativa presidencial para prohibir los vapeadores en México servirá de muy poco, pues el crimen organizado se puede apoderar de este mercado y poner en riesgo a los consumidores, además de que no habría control en la calidad de los productos, alertaron activistas a favor de los cigarrillos electrónicos.

“No se están tomando en cuenta todas las consecuencias indeseadas, parece muy grave porque la prohibición de los vaporizadores no protege la salud, sino todo lo contrario”, aseguró Tomás O’Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo.

Señaló que el crimen organizado puede tomar el negocio de los vaporizantes ante la prohibición que anunció el Jefe del Ejecutivo federal y la existencia del mercado negro; además, insistió, expone a los consumidores ante la falta de calidad de los productos. “No se está promoviendo la salud, los fumadores siguen muriendo, las tablas de tabaquismo no han bajado, una de cada dos personas que fuman va a fallecer, es un desprecio a la vida”, reiteró.

O’Gorman puntualizó que “se debe valorar la enorme oportunidad que los vaporizadores representan para ayudar a aproximadamente 17 millones de personas que fuman que hay en este país y que muchos de ellos no van a dejar de fumar y que podrían cambiar a productos significativamente menos dañinos como el cigarro y consecuentemente mejorar su situación”.

Recalcó que la solución no es la prohibición, sino una regulación equilibrada y adecuada, con evidencia científica.

El pasado 31 de mayo de 2022 el Jefe del Ejecutivo federal firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en el país, ya que consideró que dichos productos del tabaco son dañinos para la salud, causan adicción y pueden provocar la muerte.

“Da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud, estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y padres no saben del daño que ocasionan, es un asunto meramente de información”, expresó.

El Presidente enviará iniciativa de ley para prohibir vapeadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que enviará una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, anulara el decreto que el Ejecutivo emitió en mayo de 2022 en favor de la salud del pueblo de México.

“Voy a enviar una iniciativa de ley antes de irme para prohibir lo de los vapeadores porque está demostrado técnica, científicamente, que dañan a los jóvenes, les destruyen los pulmones, todas las vías respiratorias. ¿Cómo me voy a quedar así nada más porque ya Laynez decidió?”, subrayó.

Cuestionó los argumentos del ministro Laynez para cancelar el decreto que protegía la salud de miles de jóvenes y la población en general.

“No se midió y, si hacen la revisión, argumenta o esgrime que afecta la relación comercial, mercantil. ¿Y la salud dónde queda, el daño tan terrible que hacen los vapeadores?”, refirió ante representantes de medios de comunicación.

El tabaco es perjudicial en todas sus presentaciones, por lo que es mentira que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado sean alternativas para dejar de fumar. Se muestran como productos inofensivos, sin embargo, sus efectos son nocivos; provocan enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, infartos y cáncer, entre otros.