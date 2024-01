El nuevo año

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En esta época de pastorelas que está por terminar, nos recuerda la frase: “al diablo las instituciones” dicha por AMLO hace años. Hoy aplica y sigue vigente en todos sentidos.

La fuga de una veintena de priistas hacia Morena es un ejemplo reciente. Su institución el PRI que en años anteriores defendieron a muerte y representaron con orgullo, hoy la mandan al diablo. Se van por amor a México, no por un hueso y mucho menos por el fuero, eso dicen.

El nacimiento de Alianza Progresista anunciada por ex gobernadores priistas, Eruviel Ávila, del estado de México, y Alejandro Murat, de Oaxaca, que fueron baluartes y en algún momento aspiraron a ser candidatos presidenciales bajo sus siglas, renuncian y se unen a Morena, que en tiempos pasados habían combatido arduamente y con toda decisión. Esa decisión hoy le dice al diablo a su institución. No aceptaron principalmente a la dirigencia de Alejandro Moreno, “Alito”, que tantas bajas ha causado.

Las bajas

La primera semana de julio pasado renunciaron al PRI los senadores Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, que luego pasaron al Verde. El propio Miguel Ángel Osorio Chong distinguido militante, secretario de Gobernación con Peña Nieto, distanciado luego que José Antonio Meade fue designado candidato presidencial y Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, también se retiraron el tricolor y se acercaron a los morenos, vía partido verde, igual que sus compañeros gobernadores.

En esa ocasión, ambos legisladores aclararon específicamente que se retiraban del partido por las malas decisiones y la forma en que el campechano “Alito” Moreno llevaba al tricolor. Intentaron emprender un movimiento interno para quitar a Moreno de la dirigencia nacional, pero no pudieron, y entonces mandaron al “diablo” la institución.

Así las cosas, en el tricolor y los partidos políticos siguen recibiendo solicitudes de “chapulines” o bien de legisladores y alcaldes que quieren repetir y por tanto solicitan sean postulados por sus respectivos organismos. Esas instituciones que en algún momento defendieron con ahínco, las mandan al “diablo” los desertores, que se dan en todos los partidos.

En el Senado, 20 de 30 senadores plurinominales quieren repetir. Hasta el momento, 11 de los 90 senadores que se apuntaron por la reelección fracasaron, pues en Morena descartaron incluir en sus fórmulas de mayoría relativa a los actuales senadores de Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Querétaro, así como uno de los dos de Baja California Sur. Así, al conocerse los nombres de 11 fórmulas del Senado y el listado de plurinominales y algunos de mayoría del PAN, sólo siete de los 90 que se anotaron para reelegirse tienen asegurado su espacio: los morenistas Lucía Trasviña, en Baja California Sur; Sasil de León, en Chiapas; Higinio Martínez, en el Edomex, y Verónica Camino, en Yucatán; así como los panistas Lilly Téllez, Mayuli Latifa y Marco Antonio Martín del Campo por el PAN.

Según Morena, fue un proceso abierto en el que se inscribieron 143 personas; los perfiles finales fueron elegidos en encuestas, aunque no se reveló la identidad de los finalistas y los porcentajes finales, como siempre es confidencial, como todos los resultados de las internas de los morenos. Entre ellos los que buscan fuero y protección como el caso de Hugo López-Gatell que ya no lo quiere nadie.

En la arena de la oposición se produjo una renuncia brevemente ruidosa que, en el fondo, puede hacerle más bien que mal a la campaña del frente ahora llamado Fuerza y Corazón. Silvano Aureoles, quien cumplió un pésimo papel como gobernador de Michoacán que llego con la sigla del PRD, pero impulsado por Peña Nieto, denunció ser víctima de “constantes descalificaciones a las que he sido objeto en varias reuniones privadas con Xóchitl Gálvez.

Birmex, compra consolidada

Antes del decretazo para encargar a Birmex la compra consolidada de medicamentos, la Secretaría de Salud (Ssa) falló en el encargo y sólo pudo adquirir 58 por ciento de las necesidades del país para abatir el desabasto de fármacos y material de curación. Como ocurrió previamente con la Secretaría de Hacienda, con la UNOPS y con el Insabi, la Ssa se quedó corta y ahora Birmex hará el quinto intento del sexenio para abastecer al sector público de medicamentos, que nunca ha sido satisfactorio, suficiente y eficiente, sino más bien defectuoso y mal hecho.

Este nuevo esquema, vía decreto, representa un reto enorme. La compra consolidada de 90 por ciento del total no es cosa fácil, ya Birmex trato y fracaso. La distribución representa otro reto a vencer por Birmex que debe garantizar la distribución, vía la mega farmacia.

Según los expertos en el tema no habrá mucho cambio con respecto al año que concluye. El reto de Birmex es enrome porque el desabasto de medicamentos en general es brutal. La ausencia en los esquemas de vacunación es grande. Los cuadros de vacunación a la población infantil su deficiencia es muy grande.

Un cambio radical no habrá. 2024 y 2025 es el reto. Birmex tendrá que preparar las compras de 2024 y 2025 y se corre el riesgo de que si no se planea debidamente conforme a demanda no habrá medicamentos en 2024 y 2025 según declaró Juan de Villafranca, de AMELAF,. El próximo año no va a cambiar mucho. El año que entra seguiremos igual y el reto de este gobierno seguirá siendo el mismo y le auguro los mismos resultados deficientes y mediocres. Lo de Dinamarca siempre fue una utopía. Así las cosas, hasta pronto.

