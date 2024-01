Eugenia Cauduro debuta en “Los monólogos de la vagina”

En 23 años de temporada han participado 141 actrices

La apadrinan los actores Raquel Garza y Rubén Branco, así como los periodistas, Víctor Hugo Sánchez y Gil Barrera

Fue en el 2000 que en la cartelera teatral capitalina se estrenaba un montaje que desde el título mismo anticipaba un antes y un después en el teatro en México. “Los monólogos de la vagina”, que estrenó con ocho valientes mujeres, dando voz a los textos escritos por V (que en ese momento aún firmaba como Eve Ensler).

Van más de 23 años y siguen sumando importantes personalidades, este inicio de año es el turno de la talentosa actriz Eugenia Cauduro, siendo la intérprete 141 que inicia su debut con grandes padrinos: dos actores, Raquel Garza y Rubén Branco; además, dos amigos periodistas Gilberto Barrera, director de la revista TVyNovelas, y del publirrelacionista y periodista Víctor Hugo Sánchez.

Antes de iniciar la función que ofreció junto a sus compañeras de escena Dalilah Polanco y Daniela Luján, Eugenia Cauduro ofreció unas palabras a los medios de comunicación e, “estoy muy muy contenta de regresar al escenario con ese nervio que da, es un compartir de energías, se hace con el público mágico y ser parte de esta puesta a la que ya me habían invitado hace años. Tener la oportunidad de un nuevo formato que no he hecho me tiene feliz.

Sobre su participación agregó “soy la Mujer 2” con monólogos muy interesantes, aunque seré una mujer enojada”.

Al ser temas difíciles los que se tocan en estos monólogos, le preguntaron a la actriz si se sentía incómoda, a lo que respondió “todo depende del lugar del que lo miras, me siento agradecida con esta vocación que nos permite romper el miedo al ridículo, en las escuelas deberían dar clases de actuación para eso. Pienso que es como ponerse una bandera para erradicar la violencia contra la mujer y me pongo la camiseta porque desgraciadamente los porcentajes son graves. Qué mejor que desde tu trinchera puedas abarcar el tema. Las mujeres se identifican, pero los hombres también aprenden desde diferentes puntos”.

Por otro lado, y hablando ya sobre las agresiones a las mujeres, confesó que de pequeña ella tuvo un momento incómodo. “Gracias a Dios lo más cercano que he tenido fue en cuarto de primaria, pues un profesor me acariciaba la piernas. Lo reporté y hubo cartas en el asunto. Agradezco a Dios que me ha protegido. No hay que tener miedo de hablar. Hay que darse a respetar siempre habrá quien te crea. Esto no tiene edad, yo le dije a mis hijos que cualquier cosa que me digas te voy a creer y eso es lo más importante, debemos sembrar la confianza entre padres e hijos”.

Para finalizar, dijo “estoy contenta y quiero contar que también estoy grabando “Vivir de amor” con Chava Mejía”.

La función con estas tres actrices Dalilah Polanco , Eugenia Cauduro y Daniela Luján, si duda fue un agasajo pues cada una imprime su toque de chispa, carisma y hasta elegancia para cada historia. No te la puedes perder.

Al terminar la función los padrinos, no pudieron dejar de dar las gracias a Eugenia por su energía en el escenario. Raquel Garza mencionó que se encontraba feliz de estar con Eugenia en ese día tan importante.

Por su parte, el grandioso periodista Víctor Hugo Sánchez confesó que solo ha visto la puesta en escena tres veces y que a pesar del texto conmovedor e impecable, el cuadro de actrices de esa noche lo hizo aún mejor. “La pasé bomba y terminé con dolor de panza de reír, gracias por su entrega”.

“Los monólogos de la vagina” se presenta todos los jueves en el Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas.

