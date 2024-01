Ratificación de Ernestina Godoy sigue pendiendo de un hilo

Adriana Moreno Cordero

“Alito” exhorta a sus diputados a votar contra ratificación de la fiscal carnal

Estamos de regreso justo cuando la suerte de la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, al parecer, sigue pendiendo de un hilo. Por lo pronto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para la celebración de una sesión extraordinaria hoy a partir de las nueve de la mañana que tendrá como objetivo continuar con el análisis y votación de la propuesta de ratificación de Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que, todo indica, se hunde cada vez más.

Sin embargo, a lo anterior hay que añadir algo que se ha vuelto costumbre en esta errada y llamada Cuarta Transformación. Resulta que la flamante “fiscal carnal”, podría no ser más que una pasante de la licenciatura en Derecho por haber copiado, más bien “fusilado” su tesis, lo que desde luego la aún titular de la Fiscalía capitalina negó, pero como reza un conocido refrán: “a palo dado, ni Dios lo quita”.

Quizás metida en este embrollo, Ernestina Godoy se vea reflejada ni más ni menos que en el espejo de la ministra “cachirula”, Yasmín Esquivel Mossa, quien como se recordará, estoica soportó el huracán en que se vio envuelta con el plagio de su tesis y al final, conservó su lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), cuando en cualquier otro país, ya la hubieran renunciado. En fin, es una cuestión de decoro y dignidad.

Sobre este tema, y por lo que respecta a los sistemáticos ataques de Morena en contra del PRI, hay que subrayar que la bancada de este partido en el Congreso capitalino y lo hizo el propio dirigente de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, al encabezar la Comisión Política Permanente, dio su respaldo a los diputados locales tricolores porque —dijo—, “han sido presionados, chantajeados y perseguidos”, por el oficialismo en su afán por conseguir la ratificación de Godoy Ramos.

La presión de Morena alcanzó su máxima expresión cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, llevaron esposado a Tonatiuh González Case, secretario de general del tricolor en la capital de la República a sus instalaciones en calidad de presentado.

Así que luego de todo esto, ahora, ¿qué cuentas va a entregar a Morena, Adrián Ruvalcaba?, que la víspera de esta discusión había jurado y perjurado que la fracción parlamentaria del tricolor, votaría a favor de la ratificación de la fiscal capitalina. De hecho, esa idea les siguió vendiendo el alcalde de Magdalena Contreras al partido guinda que por lo visto, se la cobrarán caro y de pasada, el ex priista se llevará “entre las patas” a ese grupo de ex militantes del Revolucionario Institucional, encabezados ni más ni menos que por Eruviel Avila, que se acogieron en Morena en busca de una posición o a ver qué les puede ofrecer tanto Morena como el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.

En el inicio de este trascendental 2024, otros movimientos se darán en instancias legislativas como el Senado de la República. En la Cámara alta, cada vez son más los que esperan el regreso del senador Ricardo Monreal, a la coordinación de la bancada morenista, donde, —según se sabe—, los llamados “duros” han ido perdiendo fuerza, sobre todo desde que el vocero de esa fracción parlamentaria, César Cravioto, ha puesto más interés en su candidatura a la alcaldía de Gustavo A. Madero, territorio que al parecer perderá Francisco Chíguil.

Además, el todavía coordinador de la bancada morenista, Eduardo Ramírez, ya está prácticamente con algo más que un pie afuera del Senado para irse como candidato del oficialismo a Chiapas y en su paso por el Senado, cada vez son más las voces que coinciden en que no hizo nada.

No deja de ser sorpresivo que los senadores duros del morenismo, estén perdiendo fuerza, más aún, en año electoral y en una acción que más bien despliegan con flojera, promueven como su coordinador a un cartucho ya muy quemado como lo es el senador José Antonio Álvarez Lima, que nada pudo hacer al frente de Canal Once y definitivamente, no llena los zapatos de coordinador de la fracción parlamentaria del oficialismo.

Municiones

*** A reserva de profundizar en la llegada de la flamante y nueva ministra de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, de inmediato se plegó a las órdenes y voluntad del presidente López Obrador, se bajó el sueldo y evitó los gastos médicos mayores y optó por afiliarse al ISSSTE. Además, así como para “curarse en salud” o lo que no pocos consideran un exceso de soberbia, Batres se auto “bautizó” como la “ministra del pueblo”. Bueno, si nos atenemos a la forma en que acostumbra vincularse con el pueblo “bueno y sabio”, con gritos y groserías, pues seguramente va a lograr estar más cerca del pueblo o, ¿cómo dice la candidata presidencial de su partido?, ¡ah, sí!, “amor al pueblo”.

*** Hacia el cierre de su administración, ni duda cabe que López Obrador da “patadas de ahogado”, pero resulta especialmente peligroso que sus ataques en contra de los medios de comunicación se recrudezcan. Ayer, desde Río Blanco, Veracruz, el de Tepetitán acusó a dichos medios de mentir y calumniar y llama la atención que dirija sus baterías a Radio Fórmula y a poco más de un año de haberse cumplido un año del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, que no ha encontrado por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación, las respuestas contundentes y claras sobre el atentado que sufrió. La molestia del Presidente surgió porque los reporteros se atrevieron a preguntarle sobre la masacre ocurrida en Guerrero, lo que el tabasqueño ha negado sistemáticamente. Pues, ¿no que en Amlolandia ya no hay masacres? ¡Vaya! manera además de defender a la gobernadora Evelyn Salgado, que se ha mostrado cada vez más lejana a lo que significaría gobernar su entidad. También se enojó el inquilino de Palacio Nacional porque la mal llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres se bajó el sueldo, —como se anotó en anteriores líneas—, y rechazó el seguro de gastos médicos mayores. López Obrador le dijo al reportero de Radio Fórmula: “No eres tú, el problema es que son muy mentirosos. Están enojados los dueños y todos los conductores se dedican a calumniar. Es temporada de zopilotes, mienten mucho”. No, pues nada le acomoda al Presidente.

