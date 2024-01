Regresan a clases en 18 escuelas de la región de Texcapilla

Apoyo a la comunidad

Texcaltitlán, Estado de México.— La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que este lunes se logró el restablecimiento del servicio educativo en la región de Texcapilla, con el regreso a clases de manera presencial en 18 escuelas ubicadas en Texcaltitlán y Coatepec Harinas, donde hay cerca de mil estudiantes y cien docentes.

Con la reapertura de las escuelas y el retorno a las aulas en esta zona de la entidad, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reitera su compromiso de garantizar y salvaguardar el derecho a la educación de la niñez, adolescencia y juventud mexiquenses, especialmente en contextos sociales desafiantes como los generados por el enfrentamiento del 8 de diciembre de 2023.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, continúa encabezando la estrategia de fortalecimiento al sector educativo en la región de Texcapilla, manteniendo un contacto directo y cercano con las comunidades.

“No queremos que haya niños sin escuela”, destacó el encargado de la política educativa en la entidad al recorrer 10 escuelas donde entregó materiales didácticos y mobiliario: la Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, Jardín de Niños “Profr. Fernando Aguilar” y Colegio de Bachilleres CEMSAD 10, ubicadas en Texcapilla; Primaria “Profr. José Carranza Gutiérrez” y Telesecundaria “Prof. Gregorio Torres Quintero”, en la localidad Nueva Santa María.

Durante este primer día de actividades escolares de 2024, también acudió a la comunidad de Palmillas donde visitó el Telebachillerato Comunitario No. 464, la Telesecundaria OFTV No. 0621 “Leyes de Reforma” y la escuela Primaria “El Niño Artillero”. Mientras que en Texcaltitlán recorrió las instalaciones del CBT “Adolfo López Mateos”, Texcaltitlán y el E.S.T.A. No 0010 “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”.

“La gobernadora nos instruyó que viniéramos a dar apoyo a todos los habitantes de Texcapilla, vamos a seguir apoyando a esta comunidad y a toda la región. Estas acciones reflejan la política de nuestra Gobernadora con El Poder de Servir, siendo la educación un sector de atención prioritaria”, dijo.

Hernández Espejel destacó la gran labor de las maestras y los maestros para reincorporarse a su trabajo frente a grupo, así como agradeció a madres y padres de familia por sumarse a las acciones impulsadas para restablecer la normalidad de las actividades académicas.