Carambola de 3 bandas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El rechazo de Ernestina Godoy, la fiscal espía de la oposición en la capital del país o “fiscal carnala”, se convirtió este lunes 8 de enero en la primera derrota de la “corcholata” amlista Claudia Sheinbaum y el carambolazo también le abolló la corona al partido Morena y sin faltar al Dios sexenal de Palacio Nacional. El morenismo sufrió una triple derrota o un carambolazo de 3 bandas con negros presagios electorales para Morena en la capital mexicana.

Con las prácticas políticas más ruines y de falta de oficio político, que incluyeron balaceras y terrorismo teléfonico contra diputados priistas y panistas, entre ellos Guadalupe Barrón, a quien sicarios rociaron de balas su camioneta frente a su casa a la 1:00 am de este lunes. Ya se ve que esos de Morena traen sangre de galgos y son incapaces de privilegiar el diálogo, los acuerdos o concertaciones que permitan la gobernabilidad política en México. Ya se ve que el bastón de mando de doña Claudia es muy cortito y no le permite cortarse el cordón umbilical que la atan al Dios de Palacio Nacional.

Esta primera derrota política que sufrió Morena, Sheinbaum y AMLO en la Ciudad de México nos deja en claro que el arroz no está cocido para los morenistas en la capital azteca y su nerviosismo los está llevando a cometer acciones de barbarie que podríamos lamentar, pues no hay que olvidar que durante el régimen de la 4T la violencia electoral sentó sus reales con 48 muertos en 2018 y con más de 150 en 2021. Aquí ya no estamos hablando de que García Luna, Carlos Salinas, Fox, Felipe Calderón o Peña Nieto son los villanos y falta ver cuántas víctimas teñirán de rojo el proceso electoral federal de este 2024.

Aquí nada que el conservadurismo o de que los medios de comunicación y periodistas críticos son los que están enrarecimiento el ambiente político y social en la República, no, qué va, ese enrarecimiento de la paz social corre a cargo de mafias criminales, muchas veces ligadas a Morena o por lo menos toleradas por los regímenes morenistas y su infame política de impunidad, de “abrazos, no balazos”.

El 2024 será un año que hablemos muy claro: Lo que no ha servido hay que mandarlo al demonio, como bien reza un spot de la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez y la única manera de cambiar ese infame estado de cosas es con nuestra suprema voluntad en las urnas y no a balazos ni terrorismo, como lo está haciendo el morenismo.

