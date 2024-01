Miguel Ángel Villanueva se presentará en Cracovia

Con su flauta mexicana

En el “Tarnovia Flute Summer Festival” que se celebrará del 6 al 9 e junio

Este año, Miguel Ángel Villanueva viajará 10 mil kilómetros para conquistar oídos polacos, más específicamente, los de Cracovia. El flautista mexicano fue invitado para presentarse, dentro del Tarnovia Flute Summer Festival, como recitalista y profesor en aquella ciudad europea.

“Llevaré música mexicana para que conozcan a nuestros compositores. Una de las obras que he seleccionado será ‘Sonata para flauta y piano’, del maestro Jorge Vidales. Es una pieza ideal para representar la música para flauta contemporánea mexicana porque valora las posibilidades expresivas de ambos instrumentos”, dice Miguel Ángel Villanueva.

El flautista mexicano se ha distinguido por promover y difundir en el extranjero la música contemporánea que se hace en México. Hace diez años recibió el premio Global Quality Foundation precisamente para reconocer la trascendencia de su labor en favor de la música de compositores mexicanos.

“Esta labor la he llevado a cabo a partir de una visión: cuando yo era joven, pertenecí a una generación de estudiantes de música en la que no se conocía a los compositores mexicanos contemporáneos; no estaba editada su obra y no había forma de difundirla”, narra Villanueva.

Así que cuando se convirtió en maestro, una de sus principales labores fue contribuir a subsanar ese problema para que los estudiantes tuvieran acceso a un repertorio mexicano.

“Ahora, justamente este 2024, cumplo 30 años como maestro en la Facultad de Música de la UNAM, lo cual es muy importante para mí porque es la universidad la que me ha dado todos los instrumentos y medios para conseguir ese objetivo”.

Así que la invitación a Cracovia resulta una feliz coincidencia para festejar tres décadas dedicadas a la docencia.

“Voy a estar en el festival de flauta en Cracovia del 6 al 9 de junio. Me voy a presentar como recitalista pero también como maestro. Me parece que estos festivales son la oportunidad perfecta para dar a conocer música nueva”.

Además de ese festival, el año 2024 tiene otras citas importantes para Villanueva en su calendario: concierto en la Convención Anual de la National Flute Asociation, del 1 al 4 de agosto en San Antonio, Texas, e invitaciones para un festival en Ecuador además de varios conciertos en ciudades de México.

A eso se suman sus actividades como parte del comité organizador, junto con las maestras Samadhi Méndez y Alicia Anzueto, del Festival y el Concurso Nacional de Flauta, dos eventos que se han convertido en una tradición en México desde hace dos décadas.

“El festival lo organizo desde hace 23 años, cuando el maestro Rubén Islas me pasó la estafeta y me dijo que quería que yo llevara esa responsabilidad”, recuerda con cariño Miguel Ángel Villanueva.

El Concurso Nacional de Flauta es, por su parte, una creación suya y este 2024 cumple 21 años.

“Es un proyecto importante, porque los estudiantes se enfrentan a un jurado, que es algo que antes no existía en México. Cuando yo era estudiante no existía esa competencia y representaba una desventaja respecto de flautistas de otros países. Yo lo vi como una responsabilidad: que estos muchachos tuvieran este entrenamiento”.

Este año, tanto el Festival como el Concurso Nacional de Flauta, se realizarán en las instalaciones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de Xalapa.

