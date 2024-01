Los dineros que quiere Andrés Manuel López Obrador para sus campañas

En MC no dimensionan la merma que les causará Enrique Alfaro

Así los dineros que se empeña en conseguir Andrés Manuel López Obrador para sus campañas. De hecho, la reforma propuesta por el Presidente para la reforma de pensiones, se da en un año electoral y como el mandatario necesita las dos terceras partes del Congreso para aprobarla, esto no es más que una insistencia en el último tramo de su gobierno, por politizar el tema en este importante año electoral, amén de que los más de 5 billones de pesos que tiene el sistema de pensiones, sin duda son una tentación para esta errada y llamada Cuarta Transformación, digna de un canto de sirenas, para apropiarse recursos de los trabajadores, pues está visto que en el partido guinda no hay dinero que les alcance para las campañas.

Dicha propuesta, no es más que otra de las ocurrencias de López Obrador, en el más amplio sentido de la palabra, con todo y que en su gustado “stand-up” matutino, repitiera una y otra vez que lo que quiero es que, quien administre, puede ser la Afore o puede ser directamente el gobierno, es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe al jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra”.

Lo que propone el jefe del Ejecutivo es apenas un esbozo y no es de esperarse que aclare las muchas dudas que han surgido entre los especialistas como por ejemplo, qué ocurrirá con ese alrededor de 55 por ciento de la población que no tiene ni seguridad social, ni acceso a pensionarse, como tampoco quién va a poner los recursos para que la gente se jubile con una pensión digna.

Muchos vacíos hay, como puede verse, en la propuesta presidencial, pero hablando de los recursos que tanto ambiciona tanto Morena como el inquilino de Palacio Nacional, menudo problema se le vino encima ni más ni menos que a la “corcholata” consentida, Claudia Sheinbaum, por las declaraciones de su ex mejor amiga, Sanjuana Martínez, respecto a que le pidieron “voluntariamente a fuerzas” que se cooperará para este noble fin, el de la campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba.

Como era de esperarse, el de Tepetitán defendió vehementemente a su candidata, convocando a la ex directora de Notimex a que presente pruebas de que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias para la campaña de la precandidata presidencial de Morena.

Sanjuana Martínez respondió por escrito al señalar que: “su desmentido era previsible, porque los sobornos o intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién creer” .

Y en eso de los conflictos entre miembros de un partido, Jalisco es muy importante para Movimiento Ciudadano y lo primero que hizo la cúpula de ese partido que encabeza Dante Delgado, fue de plano no “pelar” al gobernador de dicho estado, Enrique Alfaro, que ya dijo que aún desde el retiro, seguirá luchando en contra de las imposiciones, que es lo que el partido naranja hizo con el anuncio de su flamante candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

Aquí habría que preguntarse ¿de qué privilegios goza el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para haber destapado al coordinador de los diputados de MC en San Lázaro?

El caso es que ni le avisaron a Alfaro que su partido designaría a su candidato presidencial. Porque a contracorriente de lo que asegura el senador Dante Delgado, se trató de un “dedazo” al más puro estilo de Palacio Nacional, ya que de consenso, nada.

Se nota que en el movimiento naranja no están dimensionando que provocar al gobernador Alfaro, les puede salir muy, pero muy caro, especialmente en una entidad donde MC busca preservarse en el Palacio de Gobierno de Guadalajara.

Los seguidores que tiene el mandatario jalisciense no son como para que se les subestime y podrían mermar en mucho, electoralmente hablando al partido que se promociona con candidatos jóvenes.

Como se recordará, hace unos meses, el propio Enrique Alfaro se pronunció porque el instituto político naranja se sumara a la coalición Va por México y le hizo segunda en este propósito el senador Clemente Castañeda. Sin embargo, el dirigente Delgado Rannauro se negó insistentemente a la voz de que su partido no se subiría al Titanic que para él es la alianza opositora.

A la hora de las definiciones y el “dedazo” de Dante Delgado, se pensó en el propio Castañeda como un posible aspirante e incluso en la ex priista Ivonne Ortega, pero se decantaron a la voluntad -tal parece- de Samuel García y quien aspira a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, que se nota que le va a armar la campaña a Álvarez Máynez, que por lo demás, es un reverendo desconocido no sólo en el electorado, sino en general, además de que el diputado Álvarez Máynez no tiene ni el más mínimo peso en Jalisco, es más, ni siquiera en su tierra, Zacatecas.

Hasta el momento, el dirigente de MC se ha “amarrado el dedo”, y ha procurado no entrar en el enfrentamiento directo con Enrique Alfaro, sin embargo, con un partido naranja fracturado, no tardan en “romper lanzas” Delgado y el gobernador de Jalisco que -dicho sea de paso- podría determinar el destino respecto a quien lo sucederá en la gubernatura.

Y si alguna duda tuviera aún el dirigente naranja, baste con observar que el Grupo Jalisco, que preside Alfaro, de plano no se presentó a la su sesión permanente, en la que aprobaron su Plataforma Electoral y su Programa de Gobierno, denominado “2024-2030 Un Buen Gobierno para México”. ¿Qué más pruebas quiere el también senador veracruzano?

*** La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside la ministra Norma Lucía Piña solicitó al Senado de la República un informe sobre si cumplió con la designación de dos comisionados del INAI faltantes, tal como le ordenó. La comisionada Blanca Lilia Ibarra señaló que “el 13 de diciembre pasado fue notificado el Senado de la República el acuerdo mediante el cual la Ministra Presidente de la Suprema Corte requiere a la Cámara alta para que dentro de un término de 10 días posteriores a que surta en efecto la notificación informe sobre el proceso de designación de las personas comisionadas faltantes. Es obvio que en la Cámara alta no quieren hacer nada al respecto por “orientación” de Palacio Nacional.

