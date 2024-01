Llamado a los ciudadanos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La violencia se apodera de México. Hoy como nunca, en ningún gobierno anterior se dieron tantos asesinatos y una violencia sin precedentes. La política de abrazos y no balazos, que AMLO decidió nos lleva a números nunca antes alcanzados.

En algún momento, contabilizar 60, 90 muertos diarios o 200 en un fin de semana, sólo lo veíamos en países en conflictos civiles internos o contra sus gobiernos por guerras civiles, Golpes de Estado o algo similar.

El fin de semana pasado se registraron 200 asesinatos en el país. Terminamos el año con 60 muertos diarios. Mire usted. El año lo terminamos con un enfrentamiento entre pobladores y la familia Michoacana en el poblado de Texcaltitlan, Edomex, y un secuestro masivo de 32 migrantes en Tamaulipas, que finalmente los soltaron mediante un pago de mil dólares por persona. Iniciamos el año nuevo con balaceras en Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Michoacán, Sonora, Chiapas con un saldo de fin de semana de 200 muertos.

Es momento de pensar seriamente en si queremos esto para el futuro nuestro y de nuestros hijos. Un país donde predominen los mafiosos. Es momento de responder al llamado que la mayoría de los ciudadanos hacemos. Votemos por la paz, la tranquilidad y el progreso.

Palo dado

Ni con dos votos del PRI pudo Morena ratificar a Ernestina Godoy Ramos como fiscal. Una furiosa respuesta de Morena y la 4T en su conjunto recibió el rechazo a la ratificación de la fiscal capitalina, Godoy Ramos, después de que la oposición resistió en el Congreso local la votación aun cuando dos priistas apoyaron el proyecto oficial. El pleno del Congreso de la Ciudad de México rechazó este lunes la ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, con 41 votos a favor y 25 en contra, por lo que no permanecerá cuatro años más en su cargo.

Con este resultado, el Congreso de la Ciudad de México le dijo no a Claudia y no a la fiscal “carnala”. El hecho de no ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México es un mensaje claro de que no quieren a la 4T en la CDMX. En las elecciones anteriores, Morena, o sea Claudia, perdió 9 alcaldías de 16.

Con el palo dado es claro el mensaje que Morena no va a ganar la capital del país. Este es un mensaje del Congreso capitalino, pero los ciudadanos tenemos que responder afirmativamente en las urnas.

Sobre todo los jóvenes, que van a votar por primera vez y que es un número muy cercano a los 18 millones.

La magistrada a modo

Llega Lenia Batres con el hacha a todo y condena “excesos de la Corte” sobre la Constitución. La nueva ministra Batres condenó los “excesos” de la Suprema Corte y exigió que no siga tomando decisiones anticonstitucionales amparadas en que son inatacables. “Es cierto, los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales puedan estar por arriba de las leyes mexicanas”, dijo la magistrada nombrada por el Presidente López y dejó claro el papel que tendrá en la S uprema Corte de Justicia de la Nación.

Su gran idea

A principio del año en un viaje del tren Maya que duró 11 horas, para inaugurar el tramo Cancún-Palenque, AMLO se tocaba la cabeza, como poniéndose un sombrero. No es por presumir, decía, de pie a bordo del Tren Maya, complacido consigo mismo, pero ha tenido varias ocurrencias.

La última, la farmacia más grande del mundo recién inaugurada “para todas las medicinas del mundo”, fue idea suya, decía, tocándose el pelo blanco.

La última semana que los medios de comunicación dieron seguimiento a la operación de la gran farmacia, simplemente los reportes fueron negativos, en ningún momento se reportó un medicamento entregado. Fue una gran idea.

Apuntes

El mensaje enviado a la 4T por la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, en el sentido de que en la liquidación de los empleados les pidieron el 20 por ciento de donación para la campaña de Claudia Sheinbaum.

Sanjuana Martínez Montemayor, en dos colaboraciones al periódico La Jornada, profundizó sus denuncias contra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación; Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, y Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y dio más detalles sobre lo que presentó como un intento de desviar dinero de las liquidaciones de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

Por supuesto, de inmediato la respuesta fue viral negando todo. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo (STPS) rechazó las declaraciones de Sanjuana Martínez, sobre la forma en que se llevó a cabo la extinción de la agencia de noticias estatal, y aseguró que son “falsos” los datos referidos por ella.

Recordemos que no es la primera vez que se recolecta del salario de los trabajadores, como lo hizo Delfina Gómez en Texcoco, para la campaña de AMLO y que fue también denunciado, pero ahí fue 10 por ciento a los trabajadores del municipio. Este programa de financiamiento es de pura esencia morenista.

A Ernestina Godoy la arropan con una curul en el Senado de la República. El Presidente, desde su púlpito, dijo: recibirá todo el apoyo del gobierno federal por ser una mujer incorruptible y honesta, además de que tendrá las puertas abiertas para el cargo que ella quiera. Así las cosas, hasta pronto.

