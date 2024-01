Dos corrientes en MC: una arremete contra el gobierno, la otra contra la oposición

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A pesar de que supuestamente competirá con la candidata oficial a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador expresó alegría por la nominación del diputado Jorge Álvarez Máynez como abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

“Celebro que tenga candidato el partido del Movimiento Ciudadano”, manifestó el jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera, transmitida desde Acapulco.

Es de suponer que esta satisfacción del inquilino de Palacio Nacional surge de su condición de jefe de campaña de su “corcholata” Sheinbaum Pardo, porque suponen que el candidato de MC le restará votos a la abanderada de la opositora coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

López Obrador tiene bien ganada fama de ser un hábil e intuitivo político, además de que se presupone que por su elevado cargo es una de las personas mejor informadas en nuestro país, pero en este caso no se puede dar por seguro que MC actúe como un bloque y que su principal objetivo sea desplazar a Fuerza y Corazón por México como principal fuerza de contención contra la llamada cuarta transformación.

Por lo menos, en las primeras horas de la formalización de la candidatura de Álvarez Máynez, dentro de las filas de MC se apreciaron dos corrientes que van por rumbos distintos, las dos encabezadas por los gobernadores de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los cargos de elección popular de mayor jerarquía conquistados por militantes de MC.

Por una parte, como lo hizo durante los breves días en que apareció como portaestandarte de MC antes de regresar a cuidar sus acciones como gobernador de Nuevo León, García Sepúlveda volvió a lanzarse contra la oposición antes que criticar a la actual administración federal encabezada por el político tabasqueño.

El mandatario norteño repitió sus censuras a lo que llamó “vieja política”, en donde engloba a sus rivales del PRI y del PAN, a los que se refiere como PRIAN.

En referencia a su breve paso por la contienda presidencial, el neoleonés aseveró que sus odiados militantes del PRIAN creyeron que al tumbar su aspiración presidencial se caería todo el proyecto de Movimiento Ciudadano.

“Se les olvidó que aquí somos un equipo, somos una familia, que no hay individualismos sino un colectivo que tiene una plataforma, que tiene una forma de pensar y que representamos al 60 por ciento de México que somos los jóvenes”, agregó.

Por el contrario, el mandatario jalisciense —quien ha expresado simpatía por Xóchitl Gálvez— con una expresión que la agencia Quadratín definió como de “decepción y enojo” manifestó pesar por lo que ocurre en Movimiento Ciudadano y el modo como se dio a conocer que su precandidato a la presidencia de México es el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, Alfaro Ramírez señaló que la política banal y ocurrente no es lo que merece el país. “Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política y yo no pienso ser parte de algo que no creo, ya lo había expresado y lo sostengo, y lo que te queda al final es la congruencia y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto”.

Con anterioridad, el gobernador de Jalisco había propuesto que MC —donde el grupo que encabeza representa casi el 40 por ciento de su votación nacional— se sumara a la alianza opositora que ahora se denomina Fuerza y Corazón por México, pero cedió luego de conversaciones con el fundador y dirigente de ese partido, el ahora senador y exgobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro.

Sus comentarios de ayer hacen suponer que podría retomar el camino de integrar a su corriente política al bloque opositor, lo cual reduciría mucho más las posibilidades del diputado Álvarez Máynez.

Recuento en el Congreso de los errores del gobierno de López Obrador

Alfaro Ramírez y su gente no son los únicos que, dentro de MC, tienen un discurso de descalificación para la llamada Cuarta Transformación, como se evidenció ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Allí, a propuesta de Morena y de sus rémoras, se abrió un espacio supuestamente con la intención de destacar las “grandes” realizaciones y logros del gobierno de López Obrador.

El debate se inició en un tono aparentemente amistoso, pues por tratarse de la primera sesión del año, los oradores de ambos bandos iniciaron con felicitaciones de fin de año, pero luego volvieron a las recriminaciones y reconvenciones.

Para fijar la posición de Morena y rémoras, subió a la tribuna el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, quien hizo recuento de las obras prioritarias del régimen, en particular de los programas sociales, como parte de las cuales elogió las acciones para combatir la pandemia y sólo admitió que hay rezago en materia de seguridad. Pero, sobre todo, advirtió que el oficialismo volverá a triunfar en las venideras elecciones.

La respuesta la dio precisamente un representante de MC, el senador chiapaneco Noé Castañón Ramírez, quien luego de la consabida felicitación general, refutó punto por punto.

“Lo que se ha dicho aquí”, afirmó, “no tiene nada que ver con la realidad de lo sucedido en los últimos cinco años. Si de logros queremos hablar, el Presidente de la República logró hacer de este sexenio, el más violento de la historia de México. De 2018, hasta la fecha, 170 mil personas han perdido la vida en homicidios dolosos y al menos 50 mil personas están desaparecidas y no encuentran su camino a casa.

“Queremos hablar de logros. Pues sí, como en los regímenes autoritarios, que el gobierno ha logrado transgredir la división de poderes y debilitar a los órganos autónomos, han sometido al Poder Legislativo y hoy, no solamente ya no actúa como un contrapeso, sino es simplemente una oficialía de partes del Ejecutivo federal, y eso es lo que debemos cambiar.

“Han querido subordinar al Poder Judicial, como ya lo intentaron con la ampliación del mandato del ex ministro presidente de la Suprema Corte, quien hoy por cierto forma parte del cuartel de campaña de la candidata de Morena, del hostigamiento a los jueces y los magistrados y ministros, a través de la eliminación de los fideicomisos que defienden derechos laborales del propio Poder Judicial, equivale a 15 mil 434 millones de pesos, que vulnera esas garantías laborales de quien está dedicado a administrar justicia y que este gobierno ha querido someter.

“¿Qué logros han tenido?, si en tan sólo seis años lograron lo que el PRI no logró en el sexenio pasado. Normalizaron la presencia de las fuerzas armadas y les otorgaron mayores facultades y atribuciones. De las 246 atribuciones civiles que tenían las Fuerzas Armadas al día de hoy, 70 fueron otorgadas en este sexenio.

“Hoy tienen presencia, por ejemplo, en el control de las vías férreas, en la administración de aeropuertos, aduanas y puertos, empresas turísticas, como la Olmeca-Maya-Mexica, o la construcción de bancos y aplicación de vacunas, opera en una línea aérea que apenas con un pasajero transporta a aeropuertos y a obras faraónicas que nada ayudan al desarrollo nacional.

“Pero eso es el recuento real que deberíamos hacer de lo que lleva este gobierno. Y es el momento de hacerlo, porque en este inicio de año podemos hacer un gran cambio…

“Y ese buen gobierno será de la mano de Movimiento Ciudadano”, remató Castañón Ramírez.

Le siguió la diputada priista Sue Ellen Bernal Bolnik, quien recordó que fueron los legisladores oficialistas quienes propusieron el tema de debate para hacer un recuento de los logros y de las acciones de este gobierno.

Yo les diría —agregó— que, “más bien, es un recuento de los daños y que hoy, con la lucha de muchos,” México busca mantenerse en pie y no ser destruido en su totalidad”.

En seguida manifestó que “me da mucho gusto que vengan a presumir el Tren Maya, que devasta la selva; los aeropuertos que no despegan; les faltó también la refinería que no refina, pero no se habla de lo más importante:

“Compañeras y compañeros, México es un cementerio. Nuestro país se ha convertido en un cementerio. Iniciamos este 2024 con una violencia imparable, en tan solo 10 días se han registrado 809 homicidios, pero no pasa nada, para el gobierno no pasa nada. Este sexenio, y ya lo decían aquí, es el gobierno más violento en la historia de nuestro país.

riparcangel@hotmail.com