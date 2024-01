¿Por qué Sanjuana Martínez le jugó las contras a AMLO y a Sheinbaum?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Hay una pregunta que no se ha podido dilucidar a lo largo de toda esta primera semana de 2024 y por lo visto, no se aclarará, por lo menos, de aquí a las elecciones de junio próximo y es, ¿por qué la flamante ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez le jugó las contras ni más ni menos que a la abanderada de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum?

A lo largo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, muchísimas muestras se dieron de la cercanía que tenía la ex funcionaria, tanto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como con la propia Sheinbaum e incluso, el propio inquilino de Palacio Nacional siempre había defendido a la señora Martínez que lo único que hizo al frente de la agencia Notimex, fue destruirla, pero por lo visto, lo que no pudo soportar fue que el oficialismo le pidiera, más bien, le exigiera “moches”.

No debería extrañarse la ex titular de Notimex, pues conoce bien las entrañas del movimiento y el partido que encabeza López Obrador. Es más, hay un ejemplo muy palpable de que Morena tiene como costumbre aquello de “pasar la charola” y si no, que le pregunten a la flamante gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que lo hizo en Texcoco y al parecer, la práctica se repite desde el Palacio de Gobierno de Toluca.

Tampoco hay que soslayar que cuando López Obrador empezó a mover a quien fue todo el tiempo su “corcholata” favorita, nadie supo, o no quiso, responder la pregunta de dónde salieron los recursos para tanto espectacular y propaganda a favor de Claudia Sheinbaum. Si acaso, desde el equipo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, apenas alcanzaron a decir que se trataba de acciones voluntarias de la ciudadanía, pero más bien habría que pensar que se trató de gobernadores y funcionarios afines a la abanderada morenista que están a la búsqueda de algún “hueso” que les pudieran ofrecer y para ello, es indispensable quedar bien con Sheinbaum Pardo.

Pero, se reitera la pregunta, ¿qué fue lo que vio mal Sanjuana Martínez que antes daba todo por esta errada y llamada Cuarta Transformación?, ¿de dónde vino el distanciamiento?, ¿Acaso le llegaron al precio a la ex funcionaria que ahora ya no goza del cobijo de Palacio Nacional? Es más, si se presenta, no la van a dejar entrar.

Por su parte, Sheinbaum se defendió de camino a Ciudad Hidalgo, Michoacán al señalar: “Ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos mal habidos. Falso, falso, falso. Toda la vida hemos luchado contra eso, imagínense. Hemos hecho una precampaña muy bonita, porque ha sido territorio, territorio”.

Todavía tuvo el cinismo la señora Sheinbaum de Tarriba de asegurar en el mitin que encabezó que ella vive en la “justa medianía” y que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha erradicado la corrupción.

Y así como para hacer el “uno dos”, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, (INE), Sergio Gutierrez Luna, de quien se dice fue el que le facilitó la llegada a Mónica Soto a la presidencia del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación -muy al estilo de su jefe-, arremetió en contra de la oposición y dijo que: “llegaron al grado del cinismo y de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos, que para el PRI, PAN y PRD, al que, por cierto, no le dejaron ni una migaja, su intención es simplemente repartirse los cargos”. Pero de la crisis por la que atraviesa Morena, ni media palabra, ahí prevalece la ley del embudo porque hasta el lujo se dio el diputado también conocido como “Gutierritos”, de denunciar al PAN por el reparto de cargos en Coahuila.

Municiones

*** No deja de llamar la atención que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, informara que la Cámara alta cumplió con el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que están pendientes, y notificó en tiempo y forma a la Corte, la determinación que sobre este tema tomó el Pleno de la Cámara. Rivera hizo un poco de historia el recordar que el pasado 6 de diciembre, el Senado dio por concluidos los procedimientos para nombrar a las personas que ocuparán dichos cargos, luego de que ninguno de los integrantes de las dos ternas, para cubrir las vacantes que dejaron los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Javier Acuña Llamas, en el INAI, alcanzó la mayoría de los votos que se requiere para ello. ¿A quién querrán engañar en el Senado?, es bien sabido la instrucción, o más bien, orientación que le han dado desde Palacio Nacional a la bancada de Morena y rémoras y es aniquilar por todos los medios posibles al INAI, o a lo mejor la senadora Rivera no está bien informada.

*** La bronca que solito se echó encima el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, va escalando y pone en evidencia que en el partido albiceleste no todos están de acuerdo con su actuar. Luego de que el dirigente albiceleste le respondiera al presidente a la voz de que el mafioso es el jefe del Ejecutivo, cuestión que no es del todo errada, el senador panista Damián Zepeda convocó a Cortés: Sin ánimo de dañar, el partido tiene que ser claro en su deslinde. Lo que corresponde ahorita es aceptar el error y disculparse y dejar claro que el PAN no representa eso y que eso no es lo que estamos impulsando”. ¿Qué irá a responder Cortés?

*** Por cierto, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con alrededor de 150 representantes diplomáticos por alrededor de dos horas y tuvo el gusto de saludar a algunos de los políticos que ha premiado con una embajada o consulado por los servicios prestados en esta errada y llamada cuarta transformación, como por ejemplo: el debutante Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo; Quirino Ordaz, ex mandatario de Sinaloa y Carlos Joaquín, ex gobernador de Quintana Roo. No podía faltar desde luego Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona y ex gobernadora de Sonora. En el marco de la XXXV Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC-2024), gustoso, el inquilino de Palacio Nacional, gustoso, se tomó la foto del recuerdo. De pasada, el tabasqueño se dio tiempo para pintar su tan llevada y traída Amlolandia al señalar: Qué es lo que hay, que México es de los países con menos desempleo en el mundo, el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar, que está llegando muchísima inversión extranjera, México tiene muchas ventajas comparativas. Eso es lo que muchos llamarían el rechazo total a reconocer que esta errada y llamada Cuarta Transformación resultó ser todo un fracaso.

morcora@gmail.com