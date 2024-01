Llamado a reforzar vacunación anti-Covid ante alza en contagios

Alta prevalencia de enfermedades respiratorias

Ante el aumento en la ocupación de camas en al menos 16 hospitales en el país a causa de infecciones respiratorias graves, que incluyen la Covid-19, en este inicio de año, expertos pidieron a la Secretaría de Salud federal (Ssa) reforzar esquema de vacunación, la liberación de antivirales y promover el uso de cubrebocas.

Explicaron que el incremento de padecimientos como faringitis, bronquitis, neumonía, así como influenza, SARS- CoV-2 y neumococo ya estaba previsto para la ola invernal; sin embargo, consideraron que el gobierno no garantizó antivirales y vacunas para toda la población, por lo que advirtieron de un incremento en la ocupación hospitalaria y desarrollo de cuadros graves de enfermedad.

El Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de la Secretaría de Salud dio a conocer el fin de semana que hasta el 14 de enero se registraron 19 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas generales, mientras que otras 16 presentan 100% de ocupación.

Los hospitales con poca disponibilidad para recibir a pacientes se encuentran en Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Sonora. Además hay 194 hospitalizaciones a nivel nacional.

Al respecto, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, pidió al gobierno “tomar las campañas de vacunación en serio. “Hay una alta prevalencia de enfermedades respiratorias en esta época. Eso ya era algo esperable porque esta es una época donde padecimientos como Covid e influenza se producen con mayor frecuencia por las bajas temperaturas; sin embargo, este gobierno no ha tomado las medidas necesarias. Ya hay un problema de saturación en algunos hospitales y esto se debe a que las campañas de vacunación no han tenido buena cobertura, no se está vacunando a toda la población, hay descoordinación y desabasto”, expuso.

Hernández Bringas adelantó que las enfermedades respiratorias continuarán durante toda la temporada invernal, por lo que insistió en que la administración federal debe fortalecer la prevención.

“Vamos a seguir con este problema de saturación en algunos hospitales y de alta incidencia de enfermedades respiratorias.

“La mejor manera de atender estos temas es la prevención y la prevención implica vacunas, pero si no hay disponibilidad de vacunas ni antivirales seguramente estos problemas van a incrementar y esto derivará en muertes, no en los niveles de años pasados, pero sí son muertes y contagios que se pudieron evitar”, aseveró.

Sobre los contagios de Covid-19, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) señala que en lo que va de 2024 se han confirmado 130 casos de Covid-19, así como cuatro defunciones.

Las entidades con mayor alza de contagios son la Ciudad de México, con 32 casos positivos; Puebla, con 14; Querétaro, con 10; Nuevo León, con 11; Zacatecas, con ocho; Tlaxcala, Veracruz y Yucatán con cuatro casos positivos cada uno.

Hay estados que presentan uno o tres casos como Aguascalientes con uno; Baja California, uno; Baja California Sur, dos, entre otros.

Al respecto, Francisco Moreno Sánchez, médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC, cuestionó: “¿Qué espera la autoridad sanitaria para liberar el uso de antivirales?”.

Explicó que ante el riesgo de que los casos de Covid-19 sigan al alza, se deben retomar los hábitos utilizados durante la pandemia.

“Usa cubrebocas si tienes factores de riesgo [edad mayor de 60 años, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades del corazón o del pulmón], usa cubrebocas si tienes síntomas respiratorios y vas a salir de tu casa, usa cubrebocas si vas o estás en una clínica de salud o en un hospital”, recomendó el experto.

La noticia de que, hasta el momento, se encuentran 16 hospitales saturados debido a la enfermedad, ha causado preocupación en la población, a la que se le recomienda que reanude el uso cotidiano de cubrebocas, en búsqueda de evitar contagios, pues las investigaciones más recientes de la enfermedad sugieren que sus nuevas variantes pueden ser más contagiosas.