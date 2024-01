La UFC regresa a la Arena Ciudad de México

Boletos ya están a la venta

La cita es el 24 de febrero con la presencia de Brandon Moreno y Yair Rodríguez

¡La espera terminó! Después de casi cinco años, UFC regresa a México con un evento en vivo. El 24 de febrero, el octágono regresa a la Arena CDMX para el UFC FIGHT NIGHT®: MORENO vs ROYVAL, que contará con algunos de los mayores talentos de México, incluyendo el ex campeón de peso mosca Brandon Moreno y el ex campeón interino de peso pluma Yair Rodríguez.

Los boletos para el evento están disponibles desde el lunes 15 de enero en superboletos.com Los precios comienzan en $800 pesos y, al igual que en eventos anteriores, los fans también podrán adquirir paquetes VIP Experience. Para más información sobre los paquetes VIP Experience haz clic aquí.

UFC FIGHT NIGHT®: MORENO vs ROYVAL marcará el sexto evento de UFC en la capital mexicana y mantendrá el impulso para México después de un memorable 2023, que vio coronarse a tres campeones mexicanos, el evento inaugural del Día de la Independencia de México – Noche UFC: Grasso vs Shevchenko 2 – y el anuncio de la apertura del Performance Institute en la Ciudad de México.

Los fans que asistan a la Arena CDMX en febrero pueden esperar una noche de peleas emocionantes. En la pelea estelar, dos de los mejores pesos mosca del mundo chocarán con los ojos puestos en una nueva oportunidad por el título. El mexicano Brandon Moreno se enfrentará a Brandon Royval.

Moreno (21-2-7), ranqueado número uno del peso mosca y ex campeón de la división, busca anotar su primera victoria ante su público y recuperar el cinturón que perdió en su última pelea, en julio pasado. “The Assassin Baby” es conocido por sus combates siempre entretenidos y ha obtenido la impresionante cifra de siete bonificaciones posteriores a la pelea en UFC. En su currículum, tiene victorias ante el ex campeón Deiveson Figueiredo (dos veces) y al aspirante al título Kai Kara-France.

Moreno espera impresionar a sus fanáticos mexicanos al derrotar una vez más a Royval. Los dos se enfrentaron por primera vez en noviembre de 2020, con Moreno noqueando a Royval en el primer round. La pelea le dio a ‘The Assassin Baby’ la oportunidad de pelear por el título de UFC por primera vez.

Desde entonces, Royval (15-7) ganó 3 de sus últimas 5 peleas, siendo detenido únicamente por el actual campeón de la división, Alexandre Pantoja. Actualmente No. 3 en el ranking de peso mosca, el estadounidense es conocido por su estilo agresivo y ha obtenido 13 de sus 15 victorias en su carrera en MMA vía finalizaciones (4 nocauts y 9 sumisiones). Royval espera ampliar ese récord en la Ciudad de México e igualar el marcador ante Moreno.

En la coestelar, una muy esperada revancha en peso pluma verá al ex campeón interino y número 2 del ranking Yair Rodríguez (19-4 1 NC) y al número 3 Brian Ortega (15-3 1NC) ajustar cuentas en la Arena CDMX. Rodríguez y Ortega se enfrentaron por primera vez en julio de 2022. A poco más de cuatro minutos del combate, Ortega sufrió una lesión en el hombro y la pelea tuvo que ser detenida, con Rodríguez obteniendo la victoria vía TKO. Desde entonces, Rodríguez ganó el título interino del peso pluma y desafió al campeón, Alexander Volkanovski, en su última salida en julio pasado, mientras que Ortega se recuperó totalmente de la lesión. Casi dos años después, ambos volverán a compartir el octágono en un combate que promete fuegos artificiales.

Otros combates de la cartelera son:

Daniel Zellhuber (14-1), quien quiere prolongar su racha de victorias ante su público, se enfrentará al argentino Francisco Prado (12-1).

La joven estrella mexicana Raúl Rosas Jr. (8-1) se enfrentará a Ricky Turcios (13-3).

En la división de peso paja, Yazmin Jauregui (10-1) se enfrenta a Sam Hughes (8-5).

El chihuahuense Manuel Torres (14-2) espera lograr su tercera finalización consecutiva en UFC contra Chris Duncan (11-1).

En el peso gallo, Cristian Quiñónez (18-4) se enfrentará a Raoni Barcelos (17-5).

Jesús Aguilar (9-2) va por su segunda victoria en UFC contra Mateus Mendonca (10-2).

Edgar Chairez (10-5 1 NC) busca su primera victoria en UFC ante su público en la revancha contra Daniel Lacerda (11-5 1 NC).

El peruano Claudio Puelles (13-3) busca detener la racha de dos victorias consecutivas de Fares Ziam (14-4).

Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez (16-2) debuta en UFC contra Denys Bondar (16-5).

El mexicano Víctor Altamirano (12-3) se enfrenta al brasileño Felipe dos Santos (7-1 1 NC) en un combate de peso mosca.

Erik Silva (9-2) y Muhammad Naimov (10-2) miden fuerzas en el peso pluma.

UFC FIGHT NIGHT®: MORENO vs ROYVAL

Brandon Moreno vs Brandon Royval

Yair Rodriguez vs Brian Ortega

Daniel Zellhuber vs Francisco Prado

Raul Rosas Jr. vs Ricky Turcios

Yazmin Jauregui vs Sam Hughes

Manuel Torres vs Chris Duncan

Cristian Quiñonez vs Raoni Barcelos

Jesus Aguilar vs Mateus Mendonca

Edgar Chairez vs Daniel Lacerda

Claudio Puelles vs Fares Ziam

Ronaldo Rodriguez vs Denys Bondar

Victor Altamirano vs Felipe dos Santos

Erik Silva vs Muhammad Naimov