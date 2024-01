La bomba de Sanjuana

Luego de las publicaciones de Sanjuana Martínez Montemayor, ex directora de Notimex, en donde declara que le pidieron el 20 por ciento de sus liquidaciones a los trabajadores de la agencia de noticias para darles una buena liquidación y de inmediato, y que rechazó la periodista, está ahora en el banquillo de acusados y señalada por su compañeros de partido y de grupo.

De ser la periodista más honesta, recta y de toda la confianza del señor de Palacio, pasó a ser la señalada y alejada del grupo compacto de Palacio.

Lo que Martínez Montemayor denunció sobre la exigencia de 20% del monto de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para la campaña, negociadas por el padre de la secretaria, el abogado Arturo Alcalde deja abierta la sospecha de que exista un patrón para allegarse recursos ilegales en tiempos electorales en un momento que coincide con las liquidaciones de los trabajadores de Mexicana -cuyo abogado también era Alcalde- y Fonatur. También fue asesor del sindicato de Mexicana, cuyos agremiados recibieron liquidaciones por sus servicios la marca, por 815 millones de pesos.

AMLO pidió que presentara pruebas de las liquidaciones ilegales en Notimex, a lo que respondió que lo haría, mediante denuncias que preparan sus abogados. La señora Martínez Montemayor tenía la intención de obtener un lugar privilegiado en las listas de legisladores servidores que no hacen campaña, para asegurar su vida política y obtener protección. Hoy, debido al desenlace del asunto Notimex, lo perdió y seguramente será borrada de la famosa lista de los buenos.

El acuerdo en cuestión

Como que las cuentas no empatan. En la coalición PRI, PAN y PRD (Frente Amplio por México) los números se emparejaron y a los tres integrantes como que mejoraron mediante el acuerdo titulado titulado “Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023- 2024” dado a conocer el pasado 9 de enero, que causó mucho oleaje y descontentos y enojosos en ambos bandos.

En síntesis, el acuerdo firmado por los líderes nacionales de los partidos consistía en destinar posiciones a integrantes de los equipos de campaña de los tres partidos, principalmente priistas y panistas, que participaron y apoyaron la campaña del priísta Manolo Jiménez Salinas, para gobernador. Estos tipos de acuerdos siempre se han hecho. Esto no quiere decir estimado lector que estoy de acuerdo con ello. No, no es lo correcto, debió hacerse bien fundamentado jurídicamente y con toda transparencia.

La exhibición de Marko Cortés, presidente Nacional del PAN, fue una acción de un político de primaria y sólo se exhibió. Mal por todos lados. Insisto, siempre se han hecho y existen otros arreglos superiores, como quitarle 10 o el 20 por ciento de salario de los trabajadores para financiar la campaña.

Los números

Y esa fue la motivación de la 4T para atacar con todo y desviar la atención hacia el enemigo. El presidente AMLO calificó de “mafioso” el acuerdo de la coalición opositora y Marko Cortés de inmediato contestó: “Señor Presidente el único mafioso aquí es usted” reviró Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, en respuesta a la crítica del Ejecutivo federal, quien además acusó casos de corrupción y alianzas con el crimen del actual gobierno.

Dentro de los acuerdos, no el de Coahuila, sino desde que iniciaron, el PAN, PRI y PRD acordaron que en Coahuila el tricolor sería mano y lo dejaron a su entero control a cambio de que el PAN sería mano en la elección presidencial y Ciudad de México. Así acordaron y lo respetaron. La cuestión está en las posiciones legislativas. En general el PRI salió ganando aunque los números están muy parejos.

En total, el PRI tiene 14 posiciones en la primera fórmula y el PAN sólo 13, aunque actualmente hay casi el doble de senadores panistas que priistas. Marko Cortés sólo logró candidaturas al Senado en algunos de sus bastiones como Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro según el convenio que él filtró.

Los panistas ocupan el primer lugar en Baja California Baja California Sur Durango Jalisco el estado de México Nayarit Quintana Roo San Luis Potosí Tamaulipas y Veracruz.

En la Cámara de Diputados, la coalición competirá como un sólo bloque en 253 de los 300 distritos electorales. El PRI podrá colocar a 96 candidatos, solo dos menos que el PAN. El PAN tiene actualmente 79 diputados; el PRI sólo 49. Este es el precio que la dirigencia del PRI aplicó a sus socios, para dejar que manejaran la Presidencia. Obtener el mayor número de candidaturas posibles y en lugares competitivos es lo que el PRI creyó que valía su apoyo a la coalición, de pasada, el PRD también logró aumentar su cuota legislativa y por eso se quedó.

El PAN aparentemente ganó, pero al final “Alito” se salió con la suya y sacó la experiencia y logró aumentar las posiciones legislativas del PRI y esto se refleja en la repartición, que muchos de los diputados y senadores buscarán reelegirse, o ir a campaña o buscar otra posición y ceder su lugar en el legislativo.

El pleito pleno está en las posiciones claves en los mandos de las cámaras o en la administración pública, según el partido que gane la presidencial, las 9 gubernaturas en juego y hasta las alcaldías de ciudades grandes. Así las cosas, hasta pronto.

