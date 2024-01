El verdadero “plan C” de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Desde Talleres Gráficos de México se pretende aniquilar a institutos electorales locales

Entre el voto de los decepcionados con la gestión de quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación, rueda una especie con el consabido comentario de que estos decepcionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideran que se tardaron en percatarse cuál era el verdadero “plan C”, en la reforma electoral que el tabasqueño quiso imponer y que se vio truncada por la oposición.

El caso es que con eufemismos, a lo largo de estos seis años de malos manejos y corrupción de cuarta, disfraza la verdad y esta vez tiene que ver con la carrera presidencial. En este sentido, no es que no hubiera pre-pre precandidatos de Morena a la Presidencia de la República. Lo que se pudo observar en la carrera de las “corcholatas” fueron aspirantes que afanosos buscaron convertirse en los coordinadores de los trabajos con el objetivo de que esta errada y llamada Cuarta Transformación continúe. Ahí está la flamante abanderada del morenismo repitiendo en todos sus mítines que quiere poner el segundo tipo de la llamada 4T, así que puede concluirse que en Morena, hubo candidatos disfrazados de coordinadores.

Haciendo un poco de historia, el Presidente dijo el año pasado que de no ser aprobadas sus reformas electorales, él tenía ya contemplado lo que se conoció como el famoso “plan C” y para instrumentarlo, se requiere necesariamente que todos sus simpatizantes salgan a votar por todos los candidatos de Morena y sus aliados y de esta manera intentar tener el control del Poder Legislativo y la mayoría de los Congresos locales; ese es el verdadero fondo de lo que quiere el inquilino de Palacio Nacional para poder modificar cómodamente la Constitución Política.

Ahora bien, a lo que nunca se refirió el tabasqueño, es que podía echar a andar una elección de Estado para garantizar la continuidad de la 4T, aunque es bien sabido que la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se enfrenta a una rival que tiene tras de sí todo el aparato del Estado. De nuevo se pueden apreciar los eufemismos por parte de López Obrador.

Vale la pena recordar que el primer mandatario acumula más de 20 sanciones por parte de la Comisión de Quejas del INE por llamar al voto a favor de sus candidatos no sólo desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, sino desde donde puede. De esta manera, el Presidente disfraza las faltas con la supuesta libertad de expresión a la que sin lugar a dudas tiene derecho, pero que debe de mesurar ante los procesos electorales simple y llanamente porque es el jefe del Ejecutivo y se debe mantener imparcial.

Desde luego los llamados de atención que le ha dirigido el Instituto Nacional Electoral, se han convertido en “llamados a misa”, esos a los que nadie les hace caso, tampoco y menos aún el mismísimo López Obrador, que tiene la espada desenvainada para dar la batalla públicamente y gracias a sus pretendidas reformas que enviará al Congreso el 5 de febrero, ya es el jefe de campaña de Sheinbaum Pardo.

Los hilos para asegurar la mayoría que le permita a Morena y rémoras hacer cambios constitucionales, así como obtenerla en los Congresos locales, se han echado a andar desde áreas poco visibles como es -según se sabe-, Talleres Gráficos de México (TGM), que está a cargo de la ex priista Maribel Aguilera Chairez, de quien se dice, convenció al Presidente de su compromiso con el cambio y de su lealtad en la trinchera en la que la pusieran, aunque esto implicara bajarla de rango.

Esa práctica servilista le sirvió a Maribel Aguilera para llegar a TGM, donde ha hecho de todo para descalificar a los Institutos Electorales locales y prácticamente anularlos como se pretendía en la fallida reforma electoral. O sea, siguiendo la “línea” lopezobradorista.

Total, que aquellos que osan no alinearse al control que quiere ejercer la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Calderón, a través de Talleres Gráficos, son tachados de rebeldes, traidores e incluso corruptos.

Las preguntas entonces son varias: ¿Acaso las OPLES no son autónomos? ¿Qué no se supone que la Segob debería de tener las manos fuera del proceso electoral?, y finalmente pero no por ello menos importante: ¿Se está usando a Talleres Gráficos de México para controlar boletas electorales?

De ser afirmativas las respuestas, estaríamos viviendo el peor de los retrocesos en materia electoral, que sin duda pondrá en jaque a nuestra incipiente democracia.

Municiones

*** Será Lorenzo Córdova Vianello, el orador único en la marcha denominada “Por Nuestra Democracia”, que se realizará el 18 de febrero y correrá del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, organizada por la famosa Marea Rosa y conocidas organizaciones sociales como UNE, Sí por México, Poder Ciudadano y el Frente Cívico Nacional. Hay que recordar que cuando era titular del INE, el doctor Córdova supo lidiar con el vehemente y obcecado oficialismo y sorteó muy bien los afanes de Palacio Nacional por aniquilar al INE.

*** La vicecoordinadora del PRD en el Congreso de la CDMX, Polimnia Romana Sierra Bárcena, denunció la falta de capacidad de las empresas contratadas por el gobierno federal para finalizar el Tren Interurbano, donde ayer cayó una dovela de concreto sobre dos vehículos; aparentemente no hubo desgracias personales. Ante ello, la legisladora perredista por el Distrito 18 de Álvaro Obregón, acudió al lugar, junto con la titular de esa demarcación, Lía Limón García, para recabar información porque hoy presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso local, para exigir información a las empresas que conforman el Fonadin-Banobras, encargado de concluir dicha obra. Comentó la representante popular que el punto de acuerdo, “de urgente y obvia resolución”, es para exhortar al titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Antonio Esteva Medina, y demás autoridades del Gobierno capitalino, investiguen hasta sus últimas consecuencias las causas del accidente, ocurrido en la zona de Observatorio, alcaldía Álvaro Obregón.

*** El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la Reunión Plenaria de este grupo parlamentario. Agregó el aspirante al gobierno de Chiapas que estaría a punto de pedir licencia, que la invitada “estrella” a este evento será Claudia Sheinbaum Pardo. A esos eventos sí acude la coordinadora del oficialismo, así como a programas como “El Chamuco”, con los caricaturistas afines a esta errada y llamada cuarta transformación. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com