ERA COMO TÚ-. De la década de los sesenta, setenta en adelante, hablar con un escritor era algo casi inalcanzable salvo que hubiera un “padrino” de apoyo, pero con JOSÉ AGUSTÍN era distinto, bastaba que te viera con un bolígrafo y una libreta para apuntar, “puesto” -no se usaba grabadora-, le aclaro.

Trato de emplear palabras que desde la primera ocasión que platicabas con él se “soltaba”, así de franco, de ahí que de entre la comunidad intelectual ADULTA, a esos jóvenes escritores, como Gustavo Sainz y su GAZAPO, los identificaron con el calificativo de ALIVIANADOS, que para esos tiempos equivalía a un INSULTO. ¿Como el GÜEY de hoy”, usted tiene la palabra.

Desde luego que una plática así haya sido larga, pero informal que “no sea entrevista”, me advirtió, no fue suficiente para conocer a JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ GÓMEZ, nacido el 19 de agosto de 1944, un día después del año en que este escribiente llegó en la octava maravilla del mundo, fue lo que le informé y sonriente me aclaró de inmediato “esa es ACAPULCO”, ni para contradecirlo.

Antes de enumerar algunas de sus muchas obras escritas y sólo como rumor que el escritor me veía incrédulo y sonriente —por “enterado”—, aclaro, hablamos de una película en la que dicen que estuvo cerca de la filmación de 5 DE CHOCOLATE Y 1 DE FRESA, protagonizada por la única novia de México, ANGÉLICA MARÍA, seguramente él como su principal admirador. Ni regatearle, al contrario envidiarlo, pero entendible, pues fueron exitosos contemporáneos en sus campos.

LIBROS-. Sin menosprecio a ninguno de sus libros, pues todos deberían ser IMPERDIBLES, como seguramente lo son para los estudiosos de la especialidad, valoro mucho los distintos tomos de TRAGICOMEDIA MEXICANA, una narrativa nacional de la vida pública y sus protagonistas, quienes casi en su totalidad le salen debiendo al país y tratándose de ocupadores de puestos de elección, les quedan a deber quienes en su momento votaron por ellos-as.

Una narrativa no tan novelada como la de su antecesor en este oficio, el desvalorado por la “crítica especializada” LUIS SPOTA, con su TETRALOGÍA DEL PODER, que al final la integraron cinco o seis libros, en cuyos contenidos se avizoró la presencia del EJÉRCITO en todos los quehaceres de la vida pública, pero la novela, pasó desapercibida en su momento, pero hoy es el pan de cada día.

A Spota le regateó la crítica especializada el uso “corriente” del lenguaje, ignorando que ASÍ HABLA COLOQUIALMENTE nuestra “ilustre” clase política, me comentó un día el escritor y en honor a la verdad no le faltaba razón, al contrario, hasta se quedaba corto.

Imposible un espacio de casi quinientas palabras para escribir acerca de JOSÉ AGUSTÍN, después lo intentaré.

