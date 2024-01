El Quinto Beatle, es José Agustín

Se fue uno de los autores más representativos de México. Uno de los últimos grandes de la literatura nacional del siglo XX, pero se quedan sus letras vivientes a través de sus libros que están disponibles en todas las librerías del país

“Leyenda con patas in his own right”, “el mejor disco de rock, es el que más te gusta ahora!”, “cualquier disco de The Beatles, es una obra mayor del rock” -me decía José Agustín, en una de tantas charlas nocturnas que nos chutábamos por messenger, o vía telefónica, por los años 1999-2000, cuando publicó El Hotel de los Corazones Solitarios, y Los Grandes Discos del Rock.

Podría escribir cuartillas enteras sobre la vida y obra del Maese, José Agustín; pero el ondón es escribir como hacían los Beatniks, y Jack Kerouac, directo, con la mano caliente, al ritmo de un buen lp de buen rock, y un buen toque de mostaza, y es que, el buen Pepcoke Gin (así lo llamó, Parménides García Saldaña, en su Pasto Verde), se ha pirado al Reino del Rock, sí, allá donde están sus ídolos Keith Moon, Gary Brooker; allá, en donde están sus cómpas: Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, Juan Tovar, Jesús Luis Benítez el “Booker T”, René Avilés Fabila, aquella generación que la escritora Margo Glantz denominó, gachamente, “Literatura de la Onda”, a raíz de la publicación de Narrativa joven de México (1969), y Onda y escritura en México: jóvenes de 20 a 33 (1971), etiqueta literaria que José Agustín jamás aceptó; -“esas son mamadas!”,- me dijo, Agustín, al volante, ya de rectache de su casa cuando fui a visitarlo en Brisas Cuautla, para escuchar rock, y entrevistarlo para la realización de mi tesis profesional de Periodista.

Tambor podría escribir sobre su estilo literario, su lenguaje narrativo, su militancia psicodélica, su beca de Lecumberri (en donde escribió su Sargento Pimienta: Se está haciendo tarde, final en laguna), su pasión por el teatro y el cine, etc. pero sobre ello, se encargará la prensa cultural, porque de lo contracultural, me encargo yo, pues gracias al Jefe Agustín, caí planito a los pies de Jack Kerouac, Allen Ginsberg; de Albert Camus, J.D Salinger; de álbumes como Earth Opera, It’s a Beautiful Day, Family Entertainment, Forever Changes de Love, H.P Lovecraft I y II, Twelve Dreams of Dr. Sardonicus de Spirit.

Obras destacadas de José Agustín, son: La Tumba, De Perfil, Ciudades Desiertas; pero, las hay las que son poco valoradas, hoy, inconseguibles: La Nueva Música Clásica (1968), Círculo Vicioso (1974), La mirada en el centro (1977), Furor Matutino (1984), Contra la corriente (1991), Camas de campo-campos de batalla (1993), La ventana indiscreta (2004), obras que, más que ser libros, son como discos de rock raros, bootlegs books, Lados B.

José Agustín Ramírez Gómez fue una Leyenda Viviente, ahora es una Leyenda Beatnik (que no de la “Onda”), un escritor obligado para las generaciones vendieras, un guía imprescindible para llegarle al buen rock, a la contracultura maciza, concisa y precisa!

Gracias por haber sido mi amigo, mi maestro, mi maese! Gracias por presentarme a tu linda esposa, tu inseparable, Margarita Bermúdez; por regalarme la amistad de Yolanda de la Torre Ramírez; de tus hijos: Andrés (el Poeta), Jesús (el Sabio), José Agustín Ramírez “Tino” (el Artista); a ellas, y ellos, un abrazo con todo mi corazón! Seguiré, como hasta ahora, cargando algún libro tuyo, en mi mochila! Gracias por todo, Querido, José Agustín, el verdadero Quinto Beatle!