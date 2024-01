La crisis sigue en el TEPJF; Felipe de la Mata facilita todo a Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

* Los días del comandante Luis Felipe Saidén podrían estar contados

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue inmerso en una profunda crisis en momentos nada recomendables y no sólo porque se quede con 11 de los 16 magistrados requeridos, lo que le facilita al presidente Andrés Manuel López Obrador extinguirlo. Menos aún que por decreto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, haya dicho cuando asumió esa posición que era hora de “dar vuelta a la hoja” a los conflictos que vivió dicho Tribunal.

Durante su sesión de ayer, esa instancia judicial demostró que hay magistrados afines totalmente ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional. El caso es el de Felipe de la Mata, —que por cierto apoyó a Soto en su búsqueda por la presidencia del Tribunal—, al frenar una multa por 68 millones de pesos en contra de Morena, por las irregularidades contables en el proceso interno donde fue electa quien fuera la “corcholata” consentida Claudia Sheinbaum, durante la contienda interna del partido guinda.

Poco antes de llevarse a cabo la sesión de la Sala Superior, el magistrado Reyes Rodríguez, —contra quien Mónica Soto y compañía enderezaron sus baterías para quitarlo de la presidencia del TEPJF,— puso en entredicho la propuesta de bajar el referido proyecto del orden del día, al tiempo que manifestó sus dudas sobre si los distinguidos miembros del oficialismo, como suele ser su costumbre, hubieran ejercido presión entre los magistrados, especialmente porque hoy es el apoteósico cierre de precampaña, en el Monumento a la Revolución, de la señora Sheinbaum de Tarriba y Morena y rémoras no quieren que haya la menor señal que pudiera ensombrecer tan magno evento.

Con eso de que ayer desde Poza Rica, Veracruz, la abanderada morenista aseguró que la noche del 2 de junio, día del proceso electoral más importante de la historia en el país, Morena y rémoras estarán celebrando la victoria de su movimiento. ¿Será?

Por cierto, en este evento de Poza Rica, el flamante gobernador Cuitláhuac García no se dejó ver y no precisamente porque fuera día laborable, sino porque le quedó el recuerdo de la rechifla que se llevó la última vez que se presentó junto a la ex jefa de Gobierno de la ciudad de México. No sobra recordar que la gestión de García ha sido patética, por decir lo menos.

Debido a todo lo anterior que reflejan los conflictos internos entre el oficialismo, el magistrado Felipe de la Mata bien que les ayudó, pues casi, casi de la manga, se sacó que el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, (INE), el diputado Sergio Gutiérrez Luna, “Gutierritos”, le pidió cita al magistrado de la Mata, a lo que éste último, solícito aceptó.

Municiones

*** De manera muy sentida, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio a la memoria de Carlos Rojas Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Social, quien falleció ayer y, solidaria, la diputada Guerra envió su más sentido pésame a la esposa del ex funcionario, la senadora Mónica Fernández Balboa.

*** En Yucatán, corre fuerte la versión de que los días del comandante Luis Felipe Saidén al frente de la Secretaría de Seguridad Pública local podrían estar contados. Lo anterior porque Claudia Sheinbaum ha venido placeando en diferentes eventos en ese estado a su colaboradora, la yucateca Marcela Figueroa Franco, quien tomaría el mando de los cuerpos policiacos en caso de que el candidato morenista al gobierno de la entidad, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, resulte victorioso en la elección del próximo 2 junio. Lo preocupante del asunto es que el cambio no sería únicamente de funcionario, sino que la estrategia que Saidén Ojeda ha aplicado con éxito durante los últimos 17 años se vería seriamente afectada al ser sustituida por una diseñada y controlada desde el centro del país, con todo y sus cuestionables resultados.

*** Paloma Sánchez y Carolina Viggiano son dos de las diputadas priistas que también se registraron ayer. Quien causó gran expectativa y llamó poderosamente la atención, aunque ya se sabía, fue el registro como candidato del PRI al Senado de la República, de Manlio Fabio Beltrones, que con ese hecho marca su retorno oficial y con todo a la política

*** Muy engallado anda el flamante candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, “para ver quién tiene en sus filas al pero de los García”, en referencia a Genaro García Luna y Omar García Harfuch”. Pero todo este escándalo y aromas que da Álvarez Máynez, es parte de una sesuda estrategia naranja para ver si así consigue destacar o hacerse un poquito más conocido en el electorado, porque eso de ser el único hombre que compite por la presidencia de la República, no le ha servido de nada. Total que el candidato “fosfo-fosfo” se lanzó duro en contra de las precandidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, acusándolas de banalizar el tema en seguridad y para todos tuvo y repartió, por lo que se le fue a la yugular al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiterando su acusación de que García Harfuch fue discípulo de García Luna, lo que el ex secretario de Seguridad en la CDMX, ha negado. Pero no debería de molestarse García Harfuch en contestarle a un candidato tan menor. Y por eso precisamente, la aspirante a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, ya trabaja muy apurada en el cierre de precampaña del diputado naranja con licencia que se llevará a cabo hoy en Monterrey, (pues si no, ¿dónde?). Se dice en las filas de Movimiento Ciudadano que la señora Rodríguez de García, está dispuesta a “sacrificarse” para ser ella el centro de atención y no un desconocido Álvarez Máynez. ¿Será?

*** Por cierto, Gálvez Ruiz estuvo ayer en Tabasco, desde donde envió un mensaje político gastronómico”, al degustar el primero de varios pejelagartos. Sobre el debate al que la panista retó a la precandidata de Morena, Xóchitl Gálvez señaló: “Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca, Yo digo que no. Entonces, cara a cara yo digo por qué México no está mejor que nunca y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud” y agregó que la soberbia que ha demostrado tener Sheinbaum Pardo es lo que la va a perder. Hoy, Gálvez Ruiz. Hoy cerrará su precampaña en Acámbaro, Guanajuato.

