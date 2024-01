No me gusta

Carlos Ramos Padilla

No me gusta este país, mi país, en donde los ex presidentes se esconden, huyen, se autoexilian en el extranjero buscando protección para no ser perseguidos o detenidos. Aquí, donde se abusa y se burlan políticamente de los pobres arrebatándoles hasta la dignidad. Campañas de izquierda carentes de ideas, pero llenas de acarreados comprados con “programas asistencialistas”.

No me gusta este país en donde el crimen organizado manda, controla y determina la vida de millones de inocentes. Aquí, en el territorio en que las madres, pala en mano, hacen hoyos en la tierra buscando los despojos de sus hijos desaparecidos sin que nadie les preste atención.

Lugar en donde los políticos, lejos de servir a la nación, se acomodan como mercenarios en la cartera que les prometa posiciones y dinero.

Una nación en que los miserables, los pobres crecen y se multiplican sin justicia ni derechos, sin agua, sin nutrientes, pero con libros de texto con adoctrinamiento político y manipulación de la historia.

No me gusta este país en donde los familiares de los poderosos se hinchan de dinero robando a la patria las riquezas que pertenecen a todos. Espacio en donde los rateros buscan uniformes de policías o gendarmes para extorsionar al ciudadano desde una mal llamada Guardia Nacional o Protección Ciudadana, da lo mismo. Los irresponsables gobernadores se cobijan en el servicio diplomático a cambio de impunidad aún cuando reconocen que no presentan méritos para ser embajadores.

No me gusta este país que tolera que sujetos pretendan hacerse pasar por abogados para llegar a cargos públicos como en la Fiscalía de la CDMX y en 24 horas pasa de sociólogo a licenciado en Derecho sin haber cursado las materias obligadas.

Aquí, en donde se presume libertad y el principal “promotor” vive encerrado en un palacio protegido por soldados y vallas, obstaculizando manifestaciones que le incomodan.

No me gusta este país en donde los padres de familia se ven sujetos a bloquear calles para exigir medicinas y las familias queden a la deriva por la cancelación de su seguro popular y a cambio reciben una farmaciotota sin abasto suficiente. Estamos descalificados, reprobados en educación.

No me gusta este país en donde mueren niños aplastados en una escuela producto de la corrupción en los reglamentos de construcción o pierden la vida usuarios al desplomarse el transporte público y los responsables son premiados con candidaturas, incluso a la presidencial.

Un país que presume que el AIFA es de competencia mundial, cuando los desarrollados invierten en verdaderos puertos aéreos con altísima tecnología y no en galerones insultantes y vacíos.

No me gusta este país en donde sin pruebas se acusa a un periodista de enriquecimiento, pero se protege a quien sí posee millonarias propiedades comprobadas , sujeto atacado antes por “tirar el sistema electoral”.

Un gobierno que simula una rifa del avión presidencial, pero envía aeronaves de la FAM para recoger a tiranos perseguidos internacionalmente y entregarles las llaves de la ciudad.

No me gusta este país que regala petróleo a Cuba, pero los precios domésticos de los combustibles están al alza. Una administración pública cargada de mentiras, de promesas electorales vacías y ya en el poder se atreven a robarle el 10% de sus ingresos a los trabajadores.

No me gusta este país en donde el Presidente se ríe de las “masacres” y pide a las abuelas nalguear a los sicarios. Donde se persigue a los científicos, se les arrebatan sus presupuestos y apoyos, pero se regala dinero a quienes ni estudian ni trabajan.

Nos están radicalizando, enfrentando, dividiendo y destruyendo. No me gusta lo que veo, oigo y siento.

@cramospadilla