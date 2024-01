Un bautizo pendiente

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Hasta el 9 de junio de 2023, AMLO había fanfarroneando en una docena de ocasiones con una retórica populista de “me dejo de llamar Andrés Manuel “, frase que ha usado para referirse a diversos temas nacionales que tiene que ver con la salud y medicamentos, a seguridad, al derroche económico del INE y otras instituciones que representan un contrapeso al ponzoñoso presidencialismo sexenal y sin faltar un sinnúmero de ocasiones que pronunció dicha retórica en campaña electoral.

En prácticamente todos los casos AMLO ha incumplido su perorata y en rigor desde 2018, él habría dejado de llamarse Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se llamaría entonces el inquilino de Palacio Nacional o será que estará pendiente su rebautizo? ¿Qué nombre le pondría usted al señor Presidente?

No son pocos los que han sugerido que se llame don terquitas, cascarrabias, Tartufo, Pinpirulando, don me canso ganso, don abrazos, no balazos, don nadie, don héroe nacional, fulano de tal, anónimo López, el señor de los otros datos, don Pinocho López, el mesías López, y tal y tal.

O aquí entre nos: ¿usted como rebautizaría a quien conocimos como Andrés Manuel López Obrador, que juro y perjuro que “me dejo de llamar Andrés Manuel” si no arreglo esto o lo otro y todo ha quedado para el anecdotario político de México?

Por ejemplo, no son pocas las ocasiones en las que ha utilizado unas de sus peroratas favoritas para referiste a la catástrofe de salud pública que vive la nación azteca caracterizada por la falta de medicamentos, aun en la megafarmacia inaugurada con bombo y platillo hace dos semanas, pero que carece de los más elementales fármacos para cuestiones de cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera.

Muy mal parado quedó el Presidente la semana pasada, cuando un reporte del Grupo Acir le mostró una serie de audios en los que empleados de la megafarmacia, eso sí muy atentos decían que no tenía prácticamente ni mejoralitos y aún así, el Presidente juró y perjuró que sí hay todos los medicamentos en la megafarmacia.

El 21 de noviembre de 2021, AMLO abordó el tema de salud en la mañanera en donde dijo: “Entonces, ahora vamos a que, entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel”.

Hay documentadas más de 12 ocasiones en las que AMLO ha fanfarroneando con dejarse de llamar Andrés Manuel y, francamente, hoy en día cuando está en el ocaso de su mal gobierno, si, en el año de Hidalgo o de Carranza por aquello de que el de Hidalgo ya no alcanza y sus 3 hijitos están como buitres en el saqueo de la nación azteca; “no somos iguales porque ya no existe la corrupción”, pero no sabemos cómo el Presidente que se llamó Andrés Manuel López Obrador, se llamará ahora después del 1 de octubre para que sea juzgado por la historia como enemigo del saber, destructor de las instituciones públicas, recalcitrante odiador de México y enemigo público número uno de la constitución y del estado de Derecho.

No se sabe bien a bien qué nuevo nombre de pila encontró AMLO porque está pendiente su rebautizo, ni tampoco sabemos si escogerá padrinos de la oligarquía conservadora o a los chairos que todos los días se la pasan amenazando a periodistas mediante su call center, que critican y evidencian el mal gobierno que lleva a cabo el tabasqueño.

Aquí entre nos: ¿Qué nuevo nombre le ponemos a AMLO?

