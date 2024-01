AMLO se presenta ante gobernadores como jefe de campaña de Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Carísimos, los acarreados al Monumento a la Revolución

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con sus gobernadores, supuestamente para hablar sobre temas delicados como la salud, el consiguiente abasto de medicamentos y por ahí de refilón el de la seguridad. Sin embargo, no puede ser una casualidad que el de Tepetitán se haya reunido con sus mandatarios estatales únicamente para eso, ya que los dos temas enlistados en esta errada y llamada Cuarta Transformación guardan un estado deplorable.

Lógico es que el Presidente convocó a sus fieles gobernadores para presentarse de manera oficial como el jefe de campaña de su consentida, Claudia Sheinbaum, así como para delinear la estrategia que seguirán una vez que inicien las campañas el próximo primero de marzo.

Por lo pronto, en el cierre de precampaña que la señora Sheinbaum de Tarriba encabezó en el Monumento a la Revolución, el acarreo, entrega de playeras, banderas y lunch, estuvo a la orden del día. Los autobuses estacionados cerraron todo el Centro Histórico de la Ciudad de México; no había otra forma de transportarse más que caminando entre calles cerradas.

Toda esa parafernalia de la que se valió la ex jefa de Gobierno de la CDMX, sin duda, cuesta dinero y mucho y para corroborarlo sólo basta calcular el número de acarreados que llegaron hasta el punto de reunión. El problema es que muy solícitos, la cúpula morenista los llevó, pero a la hora de regresarlos, a muchos no hubo forma y los dejaron a su suerte. ¿Ese es el amor al pueblo que tanto pregona Sheinbaum?

No dejó de llamar la atención que Marcelo Ebrard se dejara ver en el multitudinario evento, eso sí, con muy bajo perfil, diríase que se le vió hasta desmejorado y con una sonrisa muy forzada y enfundado en camisa guinda, todavía alcanzó a escuchar algunos gritos que lo arengaron: “¡Marcelo, Marcelo!” pero, ¿ya como para qué le gritaban sus ya escasos seguidores? Al final, la crema y nata contra la que luchó el ex secretario de Relaciones Exteriores lo aplacó y todo indica que solo bastó un golpe en el escritorio por parte del presidente, para que al excanciller se le apagara toda la enjundia.

Viéndolo tan triste, más de uno de los asistentes pensó que sí se incorporará al gabinete de quien fuera su adversaria en la contienda interna de las “corcholatas”.

Retomando la reunión en la que López Obrador y sus gobernadores firmaron un estéril convenio en materia de salud con todo y mega farmacia, según se sabe, hubo por ahí uno que otro “jalón de orejas” y advertencias, -que no amenazas-, para que tanto mandatarios estatales como presidentes municipales y legisladores emanados de Morena y rémoras, se apliquen en esta trascendental etapa para sacar adelante a su candidata presidencial; pero no sólo eso, también para obtener la anhelada mayoría que le permita al oficialismo hacer cambios constitucionales.

Y es precisamente esto último lo que, lo más probable, no consiga el oficialismo y sus rémoras. Se reitera, es mucho el descontento y desencanto que se genera día a día contra López Obrador. Por ejemplo, habrá que estar atentos a cómo se da la votación, ni más ni menos que en Guerrero, donde dizque gobierna Evelyn Salgado; un estado entrampado, rehén del crimen organizado y sus cuotas de piso y recientemente en el transporte público, sin que la flamante mandataria estatal quiera, o de perdida quiera, hacer algo al respecto. Seguramente estará más ocupada en otras cosas. Precisamente en el discurso de Claudia Sheinbaum, -más o menos a la mitad-, una parte de los asistentes se empezó a retirar, cansados de haber permanecido horas y horas a la espera y en medio de una alocución floja en la que la abanderada morenista repitió lo de siempre: la continuidad de esta errada y llamada Cuarta Transformación. No en balde, buena parte de su discurso lo dedicó a Como asidero, la flamante consentida de Palacio Nacional se aferró por enésima ocasión a las encuestas y dijo: “Compañeras y compañeros ganamos la precampaña, la distancia entre nosotros es, en el peor de los escenarios, de 20 puntos de diferencia”

Municiones

*** Apenas el presidente López Obrador anunció que en sus pretendidas reformas constitucionales que no tienen otro fin más que el electoral, incluirá una propuesta para desaparecer todos los organismos autónomos porque según él, se crearon para proteger intereses de particulares en detrimento del pueblo y del interés público. “estamos revisando con lupa la actuación de estos organismos… no vamos a seguir manteniendo esos organismos onerosos y antipopulares”, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez, disciplinado se sumó a dicha propuesta y aseguró que respalda la propuesta del Ejecutivo. El virtual candidato morenista al gobierno de Chiapas, recordó que los órganos autónomos sirvieron para darle espacios a la oposición y que con la autonomía de estas instancias también se acotaron las facultades de las secretarías en la Administración Pública Federal. “No es posible que tengamos una Secretaría de Energía y todos los permisos dependan de la Comisión Reguladora de Energía; son facultades que tiene el Ejecutivo”. Y ya encarrerado, el senador Ramírez propuso reducir de siete a tres los comisionados que integran al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como restringir el acceso a la información comercial del ámbito privado. “Creo que se excedieron en esa reforma constitucional que le dio la oportunidad de entrometerse en la vida comercial, privada, entre particulares”, manifestó. Finalmente, expresó su respaldo a la reforma al Poder Judicial de la Federación, que anunció el Ejecutivo federal, para que se puedan elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados.

*** Muy malas noticias para Sheinbaum, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó que la asistencia de los candidatos presidenciales a los tres debates que se organizarán todos en la Ciudad de México, será obligatoria. O sea, a diferencia de su jefe, la ex funcionaria de la CDMX no podrá decir que no va porque los neoliberales y conservadores la agreden. La coincidencia es que los debates son una práctica democrática ante la ciudadanía. Como Sheinbaum Pardo va a la cabeza en las encuestas, para ella lo más cómodo sería evadir estos debates, además de que en su cierre de precampaña, pudo comprobar que su desgastado discurso ya aburre, ¿o no?

morcora@gmail.com