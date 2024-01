Políticos desprecian a los jóvenes

Víctor Sánchez Baños

Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán

La vieja guardia política del país no tiene ni la más remota, idea de las necesidades de los jóvenes. Sólo son, para ellos, una veta de votos para los procesos electorales, pero no se atreven a pensar o a reflexionar como ellos. Son carroña para los dinos de Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los parásitos del presupuesto.

Del padrón electoral, 1 millón 841 mil electores tendrán 18 años; 2 millones 120 mil, 19 años; de 20 a 24, 11.4 millones; de 25 a 30, otros 11.3 millones.

Entre los 18 y 30 años de edad, hay alrededor de 26.5 millones de electores; casi el 30% del padrón electoral, y ellos inclinarán la balanza en favor o en contra de cualquier candidato.

Son la generación del teléfono inteligente, las redes sociales y del olvido de los gobiernos mexicanos, en especial del lopezobradorismo, que les quitó tota la esperanza de mejorar sus vidas y de aspirar a tener más de un par de zapatos, un lugar donde vivir, comida más allá de la chatarra y de ser soporte de familias nuevas.

Es triste ver que los políticos piensan que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, representan a ese sector tan importante de la sociedad. Como ellos, hay en las filas de MC, Morena, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y toda la cadena de partidos políticos que viven del presupuesto para darle al país una imagen de democracia, sus jóvenes tienen mentalidades de viejos; de dinos políticos.

Desconocen o no han analizado las necesidades de ese gran sector, que es el futuro del país y sobre sus espaldas pondremos la vida de los no tan jóvenes que hoy trabajan en el sector privado por mejorar sus vidas y que desde la política se disputan el poder y el dinero.

Mariana Rodríguez, esposa de Samuel, entiende perfectamente cómo hacer contacto con esos jóvenes. Sin embargo, en medio de la trivialidad, no elaboran una agenda de las necesidades juveniles. Sólo hacen “desmadre”. El góber de NL destapa con toda la superficialidad, que es insultante para la congregación de 3 neuronas, a Álvarez Máynez, en medio de unas “Carta Blanca” y unos mezcales.

Eso fue tomado como un relajo, pero nada serio. Por ello, es difícil que logre atraer votos de muchos, millones de jóvenes que son entes pensantes y no borrachos desmadrosos. La generación se divierte, pero toma en serio su futuro.

Están cansados de mantener a políticos inservibles y que sólo son un obstáculo para su desarrollo. Parásitos sociales, pues.

Ahora bien, para quienes aspiran a la Presidencia, sólo ven a los muchachos electores, a esos 26.6 millones de mexicanos como un botín de corsarios.

En ello se encuentran Álvarez Máynez, Xóchitl, Gálvez y Claudia Sheinbaum. Ninguno tiene una estrategia juvenil. No se trata de hacer cosas, chuscas, decir, mentadas de madre, echarse unas chelas con los cuates, ponerse hasta el cepillo, ni de ser superficial.

Los candidatos necesitan voltear a ver las necesidades del país y sus electores. Seguridad, empleo, salud, vivienda, distracción, socialización entre ellos, bienestar económico y respeto.

Las demandas sociales crecen rápidamente a un que de los políticos no pueden mantener.

PODEROSOS CABALLEROS

IBERDROLA: Inició la temporada de heladas en el norte del país y la Comisión Federal de Electricidad, tras la compra de 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola, no las ha puesto a operar. Están hundidos en tramitación burocrática y no le pagan a la empresa española que preside Ignacio Galán. Manuel Bartlett, director de la CFE, es superado por las consecuencias de recortes presupuestales, y no puede pagar los compromisos con la empresa española, todo y acuerdos firmados. Por ello, pagarán intereses. ¡Ineficaces! *** MILEI: Como ave de las tempestades, Javier, Miley, presidente de Argentina, impactó con su discurso en el marco del Foro Económico Mundial a empresarios y muchas organizaciones de emprendedores. Presentó una forma diferente de ver la economía y la política regional. Hizo un discurso en favor de la libertad y del sector privado de la región, lo que causo ronchas entre los socialistas fifis de la región. Calificó a los empresarios de héroes. En eso estoy de acuerdo con Miley. Para invertir un peso para crear empleos y bienestar, se necesita mucho valor en muchas regiones de América Latina, donde los populistas de izquierda estigmatizan a los patrones y emprendedores. Los izquierdistas quieren a pueblos empobrecidos para tenerlos como sus esclavos ideológicos y financieros. ¡Tómala!, diría mi cuate “Brozo”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BANCO AZTECA: El Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, a través de Banco Azteca que dirige Alejandro Valenzuela, apoyará a la delegación mexicana que nos representará en las Olimpiadas en París, 2024, y Los Ángeles, 2028. El Comité Olímpico Mexicano, que encabeza Mary José Alcalá, hizo una alianza, para ese efecto, con Banco Azteca.