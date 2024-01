El teatrito se les cae

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Se le está cayendo el mundo a la 4T. Así como se les cayó la dovela del tren interurbano México-Toluca que ya estaba inaugurado por AMLO y cuyos permisos fueron autorizados por la “corcholata” del Presidente, a quien se le cayó un tramo de la Línea 12 con casi 30 muertos o el Colegio Rébsamen con 26 niños aplastados, a AMLO se les está cayendo el país, mientras que el Presidente sigue haciendo la campaña electoral de Estado para evitar una estrepitosa vergüenza por la derrota electoral, pero su “corcholata” sueña con los segundos pisos.

Y como el sexenio de AMLO ha sido el sexenio de la mentira, pues su “corcholata” también rinde tributo a Satanás, “el padre de la mentira” y desde ahora, en la precampaña nos anuncia los segundos pisos de la 4T.

Sí, el segundo piso en materia de “abrazos y no balazos”; el segundo piso en las mentiras con las que AMLO se ha convertido en el Presidente de la República más mentiroso de la historia; Claudia Sheinbaum nos habla del segundo piso para que México siga el macabro desastre de seguridad nacional, que exhibe a este sexenio con más de 170 mil asesinatos dolosos en un México, en el que no se veía tanta sangre después de la Revolución Mexicana, que arrojó casi 1 millón y medio de muertos; vamos por el segundo piso en desapariciones para después, desaparecer a los desaparecidos como hoy lo hace AMLO; vamos por el segundo piso en secuestros, cobro de piso que ha elevado los productos de la canasta básica, pues a las mafias criminales hay que darles hasta el 50% de lo que producen los changarros y el gobierno permanece de brazos cruzados; vamos por el segundo piso en un sistema de salud desastroso que sigue y seguirá sin medicinas mientras AMLO y su “corcholata” estén en Palacio Nacional.

Eso sería, en síntesis, la continuidad o más de lo mismo o de lo peor, si es que la nación azteca no despierta antes del 2 de junio para darse cuenta que el gobierno de AMLO resultó todo un desastre político que mató las esperanzas de más de 30 millones de mexicanos que votaron por él en 2018.

Lo peor es que como el Presidente está metido hasta las chanclas haciendo una campaña electoral de Estado y anunciando que enviará al Congreso más de una docena de iniciativas para mantener en la baba a los mexicanos, en lugar de reconocer que no pudo con el paquete ante las mafias criminales a las que se comprometió a desterrar de México, pues se ve imposible que AMLO sea capaz de ofrecer una disculpa a la nación azteca por su incapacidad para sacar al buey de la barranca. AMLO no cesa en su terquedad de destruir a las instituciones, sobre todo a los organismos autónomos que significan un contrapeso al venenoso presidencialismo y en el paquete de reformas a la constitución figura el sistema de pensiones para que, según él, los trabajadores que se jubilen o pensionen se vayan con el 100% de su último salario, asunto que colapsaría a las finanzas del país, pero el chiste es endulzar los oídos de mis compatriotas que no leen y no quieren darse cuenta de que AMLO ha protagonizado, de punta a punta, el gobierno del engaño.

Sí, esos de la 4T saben que el mundo se les viene encima, que la precandidata Xóchitl Gálvez ya está pisándole los talones a doña Claudia, a la que le ha picado la cresta para los debates y para que no sigan simulando un gobierno que le echa la culpa de sus yerros a García Luna y a Felipe Calderón. Doña Claudia posee un pobre intelecto, a pesar de que se dice científica, pero quienes tenemos memoria sabemos que ella y su marido, Carlos Imaz, como porros de la UNAM protagonizaron la huelga más larga en la historia de nuestra máxima casa de estudios. Pero eso merece capítulo aparte.

Doña Claudia no quiere debates porque sabe que en el primero de ellos, perdería la Presidencia de la República ante Xóchitl Gálvez, razón por la cual la señora Sheinbaum nos engaña con los segundos pisos de la transformación, que incluye también llevar a México al comunismo extremista y que representa precisamente la señora científica quien nos engaña con el cuento de que para que haya agua en México, va a bombardear las nubes como si fuera alguna de esas diosas de la mitología griega. No ha nacido todavía el mortal que mueva las fuerzas de la naturaleza como lo hace el supremo arquitecto del universo.

