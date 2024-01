Regresa Montiel y reverdece Eruviel

Espacio Electoral

Eleazar Flores

DE HECHO NO SE HA IDO-. De hecho, el ex gobernador Arturo Montiel jamás se ha retirado de la política y no sólo por el arribo de la nueva presidenta del PRI estatal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, sino por la propuesta de Karla Cortés de Montiel Rojas —su actual esposa— como candidata a diputada federal.

Otra presencia inmanente del ex gobernador es el actual diputado federal Miguel Sámano Peralta, que “pa´variar un poco”, tampoco ha dejado de fungir como legislador, federal o local, plurinominal preferentemente para no exponerlo a una derrota, por el PRI y también por el Partido Verde, igual que lo hace ahora el ex insurrecto partidista de Ecatepec, Eruviel Ávila.

Otro que tampoco se ha ido de la política —sí del PRI— es el otro ex gobernador y también ex alcalde de Ecatepec, quien orondo y estrenando imagen, pues seguro la ocasión lo merecía, sin una cana y ni una arruga se pasa al Partido Verde, para buscar una senaduría, escaño que aun ocupa con los colores del PRI, por lo que sería conveniente que aspirante, partidos e INE aclararan si es REELECCIÓN o no.

Orondo Eruviel, pues en lo absoluto le preocupa el que al finalizar su administración, y aún a la fecha, se denuncian innumerables obras inconclusas durante su gobierno, pero no pasa nada.

Ambos, candidata a diputada federal y ex priista hoy ecologista, seguro van en caballo de hacienda, pues se ve difícil que la presidenta del PRI mexiquense, Ana Lilia Herrera Anzaldo, borre a la aspirante Karla Cortés de Montiel Rojas de las listas tricolores; y en cuanto a Eruviel, el otro ex priista hoy ecologista menos, luego de considerar como su HERMANO a Manuel Velasco, gracias a quien hoy pasa de rojo a verde, así de fácil.

Conocidos algunos antecedentes mínimos se llega a la conclusión de que en terreno mexiquense como en casi todo el territorio nacional y con el concurso de los partidos políticos de todos los colores, el RECICLAJE viene convirtiéndose en una rutina.

Será cuestión de apoyarse con lupa para monitorear si de entre las miles de candidaturas a senadores, diputaciones federales y locales así como a presidencias municipales, se encontrarán a candidatos—as jóvenes, pero también de mujeres y sobre todo con candidaturas propietarias pues de las suplentes van a sobrar.

Pareciera cosa menor el caso de Eruviel Ávila, pues en este momento es senador de la República, pasando a segundo término el partido por el que quiera ser identificado, pues la importancia estriba en que si va por una candidatura o de plano por la reelección, cuya dilucidación la deberán precisar puntualmente PRI y PVEM.

elefa44@gmail.com