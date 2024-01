Olga Sánchez Cordero, ¿se rebela?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A su círculo familiar cercano se encontraría AMLO en el infierno

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero cuenta con una larga trayectoria en el Poder Judicial, de 25 años y fue la primera mujer en acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya en la actual administración, ocupó la secretaría de Gobernación y de ahí pasó al Senado de la República.

Estos datos generales sirven para explicar que, al parecer, desde que regresó a su escaño a la Cámara alta, empezaron las diferencias que cada vez se profundizan más con el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto, porque ahora anda muy activa la ex titular de la Segob manifestando su posición de que no está de acuerdo con que magistrados y ministros sean electos por medio de voto popular, como lo propone López Obrador en su reforma del Poder Judicial.

Quien también se manifestó al respecto fue una ministra considerada incondicional del inquilino de Palacio Nacional y se trata de Loretta Ortiz, quien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara -un evento que el Presidente ha calificado de conservador y neoliberal- se pronunció también en contra de la elección popular de juzgadores.

En esa ocasión, la ministra Ortiz Ahlf señaló: “el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que necesitan tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos”.

Y en lo anterior coincide totalmente la senadora Sánchez Cordero, al tiempo que hace énfasis en que la capacitación constante que debe tener un ministro y un magistrado es un requisito indispensable e insistió también en la honestidad y lo cierto es que en esta errada y llamada Cuarta Transformación, no se han caracterizado por contar con una honestidad a prueba de todo, antes al contrario.

Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta que se requiere que sean abogados de carrera. No sea que vaya a ocurrir lo mismo que cuando el ex vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, se graduó vía “fast-track” en el afamado y reconocido Instituto Cúspide, como abogado.

Puede que en el último tramo de esta administración, las diferencias que pueda haber entre la senadora Sánchez Cordero y el presidente López Obrador ya no sean tan significativas y lo que haga el tabasqueño, simple y sencillamente, sea no hacerle caso a su ex secretaria de Gobernación o hacer como que no ve ni oye las críticas.

Afortunadamente, el tema de la Reforma Judicial se quedará pendiente. Y a propósito, otro asunto que se quedará también a la deriva es el caso Ayotzinapa. Ayer por la tarde, el presidente López Obrador encabezó una reunión sobre ésta, que ha sido la bandera electoral del tabasqueño y este encuentro se llevó a cabo luego que una juez federal ordenara dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos por la desaparición de los 43 normalistas.

Como puede observarse, puede más la encendida defensa que a lo largo de su administración ha ejercido el Presidente a favor de los militares. Ahora sí que como dice un clásico refrán, con este asunto “se le voltea el chirrión por el palito”.

Municiones

*** En el último día para que la ciudadanía pueda tramitar su credencial para votar o realizar un cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció y agradeció el trabajo de las y los más de cinco mil funcionarias y funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que el día de ayer, estuvieron más allá de la medianoche en la atención de ciudadanos que formaron larguísimas filas, lo que de pasada revela el interés de ésta para votar en los comicios del próximo 2 de junio y eso es un buen dato. La señora Taddei visitó el Módulo 240651, ubicado en el barrio San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, donde la consejera presidenta conversó con algunas de las y los ciudadanos que acudieron a realizar su trámite, así como con personal del MAC. Asimismo, supervisó el funcionamiento y la atención brindada a la ciudadanía. “Veíamos que la atención es maravillosa y que están con una sonrisa” y si bien los tiempos son distintos, “aquí traemos entre 12 y 15 minutos de tiempo de atención, sin considerar todas las atenciones adicionales”. Por cierto, algo que no debe ser pasado por alto es que en las larguísimas filas que se registraron en los Módulos del INE, no faltaron los vivos que por un cobro, dicen que módico, se formaron para sacar una ficha de atención para el día de hoy a nombre de otra persona que llegó al referido módulo más tarde.

*** Vaya que al alcalde de Ensenada, Baja California, Armando Ayala Robles, le gusta hacer el ridículo. Resulta que en una visita que realizó a una escuela, el presidente municipal mostró a los alumnos un muñeco de esos que se conocen como “amlitos” y les platicó que era su amuleto, que él le preguntaba y el peluche le aconsejaba. Se nota que Ayala Robles quiere ya la certeza de tener su hueso y no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguirlo.

*** A unos cuantos días de que inicie el Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de República, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el trabajo legislativo en el cierre de la LXV Legislatura será muy productivo. De inmediato, la legisladora de Morena dio a conocer que impulsará el diálogo parlamentario en la Cámara de Senadores, no sólo para abordar los temas pendientes de la agenda legislativa, sino las reformas constitucionales que anunció el titular del Ejecutivo Federal que presentará el próximo 5 de febrero. Bueno, tan luego como las anunció López Obrador, sus seguidores más fervientes se apuntaron para promoverlas y tratarlas de sacar adelante. Y se reitera tratar, porque hasta el mismísimo inquilino de Palacio Nacional sabe

*** “A veces quisiera irme al infierno, para ver a cuántos me encuentro allá” y luego vino la risa socarrona del presidente López Obrador en su gustadísimo “stand-up” mañanero. Pues lo más probable es que el tabasqueño se toparía con gente cercanísima a él, empezando por su círculo familiar. ¡Qué tal!

