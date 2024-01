La disputa por las ciudades

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El proceso electoral del próximo 2 de junio trae una serie de cargos de elección popular de singular importancia, aunque la mayoría se siente atraído por la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión.

También hay otras posiciones que son sumamente atractivas, entre las que destacan la elección de alcaldes en las 10 ciudades más pobladas del país, incluida la capital del país.

De las 10 ciudades con mayor número de habitantes, cinco de ellas están gobernadas por Morena y las restantes cinco corresponden a la oposición. Tres son de MC y dos más del PAN.

Contrario a lo que sucede en los estados, donde 23 están gobernados por Morena y solamente nueve quedan en manos de la oposición, en las principales ciudades hay equidad, aunque no de género, pues de esa decena, solamente tres mujeres lograron la victoria.

La CDMX, Tijuana y León fueron ganadas por mujeres y en el resto lograron la victoria puro varón, tanto de Morena como de la oposición.

Ahora con la multiplicidad de cargos de elección popular en disputa, las apuestas se encuentran equilibradas, aunque no sucede lo mismo en el caso de la elección presidencial, donde se aprecia, hasta ahora, un desbalance favorable para la candidata de Morena.

En las nueve gubernaturas que conocerán el nombre de su relevo el dos de junio, hay entidades en las que se aprecian elecciones cerradas y en otras, hay disparidad entre una alianza y otra.

Solamente en Jalisco es donde MC discrepa de la doble alianza, ya que el estado gobernado por el partido naranja estará disputado entre ese partido y Morena y sus aliados.

En dos más (Guanajuato y Yucatán), la alianza del PAN, PRI y PRD aparece con ventaja y en la CDMX y Morelos se ven números cerrados, mientras que en Veracruz y Puebla, toma ventaja Morena. Chiapas y Tabasco lo ven a la distancia lejana los de la alianza priistas, panista y perredista.

Sin embargo, en el caso de las ciudades más pobladas, la CDMX se ve con cifras cercanas entre morenos y oposición. Mientras que Ecatepec y Neza, se aprecian nuevamente con victorias para la alianza gobernante.

Tijuana se está enredando para los gobernantes morenos, ya que la alcaldesa quiere reelegirse y no la dejan, el candidato que quieren es el ex boxeador Érik Morales y el PES (partido con registro local), que aporta muchos votos, rompió la alianza con Morena. Para colmo de males, el PT tampoco va con ellos y el ex gobernador Jaime Bonilla alienta al candidato de ese partido, por lo que tantas fracturas puede pasarle el costo en los comicios.

Guadalajara y Zapopan parecen ser renovables para MC, con un buen margen de diferencia. En Puebla, Morena no encuentra un candidato confiable y la alianza PAN. PRI y PRD podrían alzarse con la victoria y hasta MC presentan una opción viable.

Ciudad Juárez puede ser recuperada por el PAN, mediante la alianza y en Monterrey se dará una épica batalla entre MC y su candidata y el abanderado de la coalición que abanderará el PRI. León no se advierte como podría no ganarla el PAN.

De esas diez ciudades más pobladas del país cuatro (Guadalajara, Zapopan, León y Puebla) se encuentran dentro de la geografía de alguno de los estados que elegirán a gobernador, por lo que el resultado de ellas podría influir mucho en el resultado estatal.

La apuesta está hecha y conjuntamente con alcaldías se renovarán los Congresos estatales, donde se pondrá a prueba si en los nueve estados que cambiarán gobernador, los diputados de su partido hacen mayoría o no. La disputa por los votos de cerca de 20 millones de ciudadanos es otra batalla dura entre contendientes.

Así se las gasta Morena, la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, fue expulsada de Morena por el dirigente nacional, Mario Delgado, por denunciar que en Colima gobierna el Cártel de Sinaloa, con el permiso de la gobernadora Indira Vizcaíno.

