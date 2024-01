UAEMéx, una institución de educación superior increíble y con una historia fascinante: José Gerardo Fernández Cruz

Cuautitlán, Estado de México.— Hacer contenido para las redes sociales de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) permite a José Gerardo Fernández Cruz, estudiante de la Licenciatura en Logística conocer a fondo su Alma Mater y, principalmente, su campus.

“Estoy orgulloso de formar parte de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, una institución de educación superior increíble y con una historia fascinante, apasionante, cuyos estudiantes, académicos, administrativos y directivos se distinguen por su actitud, disciplina y constancia”, afirmó.

El universitario refirió que hace casi medio año comenzó a crear contenido para redes sociales, derivado de una convocatoria publicada por los alumnos que forman parte del Consejo Universitario de la institución y cuyo principal propósito era dar a conocer la actividad de los diversos espacios de la institución.

“La verdad, siempre me han llamado la atención los temas relacionados con la comunicación, así que decidí intentarlo. Respondí a la convocatoria y me quedé. En las reuniones he conocido compañeros de otros campus como Zumpango y Huehuetoca, así como de las facultades de Toluca”, abundó el universitario.

Como parte de este trabajo, indicó, nuestros coordinadores nos piden contenido sobre determinados rubros: entrevistas, fotografías, videos cortos, videos para TikTok o incluso, cubrir los eventos que se organizan en nuestros espacios académicos.

“El contenido que hago es muy variado y me permite conocer el espacio en el que estudio, me permite ampliar el panorama que tengo sobre la institución y valorar más lo que tenemos, conocer y apreciar lo que los universitarios aportamos a la sociedad”, dijo.

La Universidad Autónoma del Estado de México es única y cada integrante de su comunidad aporta algo especial, manifestó Gerardo, quien señaló que recientemente se sumaron dos estudiantes de este campus al trabajo de creación de contenido para las redes sociales de la institución.

“Es un proyecto bonito, un proyecto que permite conocer a otros integrantes de esta gran casa de estudios, una gran universidad, que los estudiantes debemos aprovechar al máximo”, concluyó José Gerardo Fernández Cruz.