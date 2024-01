¿Y Acapulco?

Carlos Ramos Padilla

Es poco más que curioso, resulta desproporcionado. Mientras el Presidente se atreve a exhibir un cuestionario a Ernesto Zedillo, se niega a responder preguntas fundamentadas de Loret de Mola, pero reconoce que no dialoga con damnificados de Acapulco por temor a una “emboscada”.

Su diatriba diaria, permanente, es articular esfuerzos para atacar a periodistas. Una y otra vez es la base de su mensaje diario a la nación. Sin embargo lo importante es marginal.

En Guerrero, el gobierno federal descuida las acciones permanentes del crimen organizado. El pueblo mágico de Taxco suma tres días sin clases ni transporte por las amenazas de grupos criminales. Sicarios difunden videos patrullando las calles de día y sin que ninguna autoridad intervenga.

El puerto de Acapulco, igualmente, está sin servicio público de transporte por la incapacidad de la alcaldesa de resolver conflictos con la delincuencia. Queda la sensación de que el gobierno federal ha abandonado sus responsabilidades en la entidad. Los esfuerzos del gobierno estatal son evidentemente distintos.

Veamos: la gobernadora Evelyn Salgado ha colocado a Guerrero fuera de la tabla nacional de alta incidencia en delitos contra la mujer. Como resultado de la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, Guerrero está fuera de los 15 municipios donde se concentra el 42.1% de los delitos más violentos hacia las mujeres.

La tarea de reconstrucción del puerto ha exigido una inversión de tiempo, compromiso y talento en donde inversionistas, pobladores y gobierno se unen para el resurgimiento de unos de los polos turísticos de mayor atracción mundial. Este 2024 será crucial y recuperar eventos como el Abierto de Tenis, la convención bancaria, el Tianguis Turístico dejarán muestra de que, aún con serias dificultades, si se puede.

Resulta increíble que ante la tragedia se intensifiquen los apoyos a un Tren Maya con enormes deficiencias y pérdidas y no se de alivio a miles de familias afectadas por el hambre y con el golpe injusto del paso de “Otis”. Empresarios señalan que la oferta de hospedaje en diciembre fue aproximadamente de un 20 por ciento y pronostican 40 ó 50% poco antes de Semana Santa.

He dicho y lo reafirmo, Guerrero en estos momentos no es un territorio ajeno al país y mucho menos iniciar una escalada de reflexiones acerca de a qué partido pertenece, en particular, la gobernadora aunque es visto que su propio partido no está interesado en practicar apoyos. Es tiempo de extenderle el beneficio de la confianza en sus acciones para acelerar el bienestar común de los guerrerenses.

En casi seis años, AMLO no ha podido corresponder a su compromiso de resolver Ayotzinapa y únicamente demostró la ineficiencia de Alejandro Encinas. La corrupción y componendas de sus allegados con la pareja Abarca le impide confirmar lo que ya sabemos: la actuación del crimen organizado cobijado por las autoridades y gobierno.

Ontas, como Tecpan de Galeana, sufren el acoso de los delincuentes, Ixtapa no logra potencializar su fuerza, la Guardia Nacional extorsiona a particulares en la Autopista del Sol, enmascarados continúan secuestrando casetas de peaje… Insisto, Evelyn Salgado necesita, urge de protección y auxilio, es urgente.

