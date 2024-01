Una prueba más de sometimiento

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Una vez más se exhibe la 4T y su padre de querer imponer sólo su opinión sin importar el peso de los demás poderes de la Unión. Quedó claro y los exhibió por orden de su jefe, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, al publicar en redes sociales una carta donde se pidió a Norma Piña no liberar a soldados.

Alcalde Luján publicó en redes que el 12 de diciembre pasado, Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a la Corte para advertir de las consecuencias de excarcelar a 8 militares ligados al caso Ayotzinapa, con argumentación de que podrían huir.

En redes sociales, como siempre, se hizo un escándalo. Lo que la Corte dictaminó fue totalmente legal y respondiendo a las leyes. Luisa María fundamenta en el escrito que existía un alto riesgo de sustracción de la justicia por ejemplo que se vuelvan ilocalizables o huyan del país, y que el Poder Judicial mandó un mensaje negativo, dado que los miembros de la Fuerzas Armadas pueden huir del país y así evitar que sean enjuiciados.

Al final señaló, como debe ser, que hay confianza en el que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia.

Sin embargo, el residente AMLO no le gustó y arremetió nuevamente contra la Corte. Acusó al Poder Judicial de hacer quedar mal a su gobierno y al Ejército por la liberación de implicados en el caso Iguala. En la mañanera informó que, a través de la Secretaría de Gobernación, envió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte (SCJN), Norma Piña, para advertirle del uso político del Poder Judicial por el caso Ayotzinapa.

AMLO afirmó que no quieren que haya una institución independiente quieren hacerme quedar mal y de paso le dio un coscorrón a Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, quien cuestionó la liberación de los ocho militares y lamentó que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente. No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas señaló el mandatario.

Más tarde, la presidenta de la Corte, Norma Piña, respondió a la carta enviada por la titular de Gobernación, donde afirmó que se trató de una decisión tomada por un Tribunal Colegiado Federal, mismo que goza de autonomía. En el fondo este es asunto que enojó al inquilino de Palacio Nacional, que la corte actuó con toda autonomía.

La violencia

México está inmerso en la violencia. El estado de Guerrero sigue viviendo violencia extrema. La violencia sigue al alza y en Taxco, se suspendieron clases y servicio de transporte público, al igual que en Acapulco, Chilpancingo, donde se quedan sin transporte por presiones del crimen organizando.

En Chilpancingo, se cumplen tres días sin transporte, pero la alcaldesa, la morenista, Norma Otilia Hernández, suspende actividades para festejarse su cumpleaños, que además aparece feliz en primera plana de diarios.

En Acapulco, la también morenista Abelina López, le pide a los ciudadanos participar en labores de seguridad, cuando tendría que ser al contrario, la autoridad debe de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos. Pero como estamos en tiempos electorales en los tres casos las alcaldesas buscan su reelección.

En Yautepec, Morelos, que también vive su violencia, matan a tres personas y dos niñas resultan heridas. El gobernador de la 4T, Cuauhtémoc Blanco no aparece. El año pasado vivimos cifras de miedo. Cerremos al año con un promedio de 90 asesinatos diarios en el país. Lo realmente escandaloso fue el reporte de la SSPC que dio a conocer un registro de asesinatos de 1.5 menores cada día con un total de 752 asesinatos de menores de edad durante 2023, lo que representó dos muertes por día; en 75% de esos casos está la mano del crimen.

Suman más de 176 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno; de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2024, tiempo que lleva la actual administración, las fiscalías estatales y federales han registrado 176 mil 155 homicidios dolosos en México.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) este fin de semana se reportaron 200 homicidios en el país, siendo Guanajuato, Guerrero y Estado de México, las entidades con mayor número de incidencias. Matan en México a 83 personas al día, informa el INEGI.

Apuntes

Marcelo Ebrard, que hizo su reaparición en el acto de cierre de campaña de Claudia, se preguntan qué papel tomará. El equipo de Marcelo sigue trabajando. Tal es el caso del estado de Oaxaca en donde se han llevado a cabo reuniones de trabajo entre integrantes de Camino de México y la dirigencia morenista estatal y enlaces de Claudia Sheinbaum para afinar las listas y los posibles candidatos. Se ha trabajado con la intención de buscar los perfiles adecuados y abrir como lo prometieron espacios a los marcelistas. Las bases marcelistas esperan ser incluida en candidaturas para el Congreso en las Cámaras alta y baja, así como a las presidencias municipales en Oaxaca, porque cuentan con los perfiles competitivos.

Alberto Esteva Salinas es uno de ellos y quien está anotado para obtener la candidatura al Senado de la Republica. Dentro de Camino de México hay perfiles competitivos que pueden garantizar el triunfo. Ambos equipos afirman que esto demuestra que con diálogo, apertura y unidad construirán un proyecto ganador.

La gobernadora panista María Eugenia Campos pidió que el gobierno federal deje de ser omiso y hacerse “pendejo” con los delitos del fuero federal en Chihuahua, tras el secuestro de cuatro hombres de la familia LeBarón. Por supuesto, con este reclamo, En Palacio Nacional dijeron no. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com