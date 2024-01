Álvarez Máynez, su “hueso” y su candidatura de “chocolate”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Claudia Sheinbaum reitera que es títere de López Obrador

Como se recordará, la senadora Indira Kempis, dejó las filas de Movimiento Ciudadano para incorporarse como senadora del PRI y su salida se debió a que cuando intentó registrarse como aspirante presidencial por el partido naranja, la cúpula de dicho instituto político que encabeza Dante Delgado le pusieron todo tipo de obstáculos, pues en ese entonces traían en la palestra al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien dicen los naranjas “bajaron a la mala” de la carrera presidencial; la utilizaron y al final, ni caso le hicieron.

Y en MC, podría señalarse que en el pecado llevaron la penitencia, pues ahora cuentan con un candidato presidencial como Jorge Álvarez Máynez, que es más bien de “chocolate”, que eso sí, muy afanosito declara que los candidatos plurinominales de la coalición Va por México, “van por su hueso”. Entonces, ¿por qué irá el diputado con licencia al haberse prestado ser el patiño en esta carrera por la Presidencia.

Es bien sabido que el flamante candidato Máynez es totalmente desconocido y se supeditó totalmente a la voluntad, más que de Samuel García, de su esposa, Mariana Rodríguez, que con la candidatura del abanderado de “chocolate”, quiere probar qué tanto ha crecido su fuerza como influencer, pero también como abanderada “fosfo-fosfo” a la alcaldía de Monterrey.

La opaca y gris campaña que ha realizado Jorge Álvarez la piensa contrastar con el arrastre que la esposa del gobernador neoleonés pueda tener. Por eso se reitera que el diputado con licencia de MC se ha prestado al juego de ser el patiño en estas ya próximas elecciones. Habrá que estar atentos a que premio le dará el senador Delgado Rannauro a su flamante candidato presidencial por haberse prestado a ese burdo juego y a ese premio le podría llamar también “hueso”.

Y mientras eso ocurre en las filas naranja, Indira Kempis fue recibida por Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, en un encuentro encabezado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que a sus redes subió el mensaje:

“Le damos la bienvenida a nuestra querida Senadora @IndiraKempis, quien se suma al proyecto que encabeza @XochitlGalvez, en el que tendrá una gran responsabilidad que sin duda llevará a cabo con excelencia”.

Por cierto, Gálvez Ruiz encabezará a partir de la próxima semana una conferencia de prensa mañanera que guarda importantes diferencias con respecto al gustadísimo “stand-up” mañanero que protagoniza (afortunadamente ya no por mucho tiempo) el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. De entrada, la abanderada de la oposición hablará de la dramática realidad que vive México, lo que a diario intenta cubrir no sólo el tabasqueño, también su flamante y consentida candidata, Claudia Sheinbaum.

Quizás ello se ha reflejado en otras campañas como la de Clara Brugada, abanderada morenista al gobierno de la Ciudad de México, que ha estado más silenciosa que un poste, mientras que a su opositor, Santiago Taboada, el PRD le entregó la constancia que lo acredita como candidato también de ese partido.

¿Será acaso que la señora Brugada ya no se confía tanto en aquello que dice que es la única candidata que perdiendo gana?

Municiones

*** Y en la semana que concluye, gran especulación desató la visita del ex presidente Ernesto Zedillo a México, que tenía muchos años de no venir. Que si venía a incorporarse a la campaña de Xóchitl Gálvez, en fin, el caso es que el exmandatario sí habló, en una conferencia que dictó, sobre el daño que le ha hecho el populismo y en suma esta errada y llamada Cuarta Transformación, al país. Desde luego, la indignación de López Obrador se dejó sentir, pero si alguien tenía duda de que el tabasqueño tiene a su mejor títere a la señora Sheinbaum de Tarriba, ahí está que la candidata morenista, por instrucciones de su jefe, salió a contestarle a Zedillo Ponce de León. ¿Cómo puede hablar de democracia cuando lo que se ha dicho, el Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública? Pero, además, llena de corrupción, porque había deudores que no eran deudores y que, al final, participaron en esta deuda del Fobaproa. El aumento del IVA del 10 al 15 por ciento en aquella época, cómo intentaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad y pues es parte de un proyecto neoliberal que durante años estuvo en México y que lo que provocó fue más pobreza y desigualdad”.

*** ¿Será que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado ya despertó del letargo que la tiene totalmente ausente de la crisis que vive la entidad como producto de la acción del crimen organizado en donde en un municipio ya se armó a niños como autodefensas? El caso es que del Secretario de Seguridad Pública guerrerense, Evelio Méndez Gómez, renunció porque no pudo con el paquete y se nombró a un nuevo titular, general brigadier Rolando Solano Rivera, nombramiento al que asistieron así como para apuntalarlo, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Y, ¿la secretaria no habló de la máxima lopezobradorista de “abrazos, no balazos”? En alguna de sus comparecencias en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, fue enfática al decir que esa estrategia funcionaba.

*** Francisco Udave, socio experto en derecho laboral de la firma Santamarina y Steta advitrtió que el Congreso retomará el tema de reducción de jornadas de trabajo como uno de los últimos pendientes del periodo legislativo en esta administración. “Una de las más importantes será la gradualidad. Hay un consenso de que va a ocurrir. Lo importante es cómo va a darse. Eso incluye numerosas variables. Vamos a ver muchos pronunciamientos, tanto del sector empresarial, como de legisladores y especialistas”, apuntó. El especialista especificó que el texto de la iniciativa en ciernes no se refiere a la reducción de horas, sino de días pasando de un día de descanso semanal obligatorio, a dos días. Udave explicó que muchos sectores industriales no podrían cambiar sus procesos a mediados de año sin afectar sus proyecciones de producción, porque tienen una planeación muy detallada de cuántas piezas van a fabricar cada mes, semana y día de aquí al cierre del año. El punto de debate es la preferencia del sector empresarial para reducir el máximo de horas semanales gradualmente. Por ejemplo, 46 horas como máximo en 2025; 44 horas en 2026; 42 en 2027 y 40 en 2028. Mientras, el gobierno y el Congreso quieren acelerar y cancelar un día de trabajo, lo que implica migrar de 48 a 40 en forma directa. Particularmente, porque el 2024 es un año electoral.

