Abulia y desinterés para combatir la violencia

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La percepción de las candidatas presidenciales sobre el tema de la violencia en México, es sumamente distinta. Claudia dice que la gente se siente más segura que en 2018 y Xóchitl afirma que los casos de extorsión, cobro de piso y secuestro aumentan.

Y es que desde hace algunas semanas venimos alertando sobre el crecimiento de la violencia en el país y la apatía, abulia y desinterés con que se afronta el problema. Diversos estados se encuentran acosados por el crimen organizado, ante la indiferencia de todos los niveles de gobierno.

Curiosamente los estados más afectados son gobernados, principalmente, por Morena, donde están preparados para posponer la elección, si es que la violencia no se apacigua en breve tiempo.

El Estado de Excepción es un recurso al que puede recurrir el Presidente de la República, si es que las condiciones no son aptas para la celebración de los comicios del 2 de junio y el panorama apunta hacia allá. Con los conflictos que se presentan y dejan crecer en diversas entidades del país.

La Guardia Nacional, el Ejército y otros instrumentos con los que cuenta el gobierno federal son simples adornos que no se usan en los casos extremos de la violencia, ya que impera el criterio de abrazos, no balazos y cuando se pretende darle abrazos a los criminales, estos responden con fuego provenientes de su armamento. Guerrero es un estado en el que está comprobado que la gobernadora Evelyn Salgado no puede con el encargo y que su padre (Félix Salgado) tiene demasiados compromisos para intervenir o aconsejar a su hija de la manera de regresar al estado a los tiempos de tranquilidad y dar la confianza que la ciudadana no tiene. Las tres principales poblaciones turísticas y generadores de ingresos se encuentran tomadas por los grupos delincuenciales, los que sin rubor de ninguna clase mantienen el control del transporte y acosan a la población, mediante secuestros, asesinatos y extorsiones.

Taxco, Zihuatanejo y Acapulco, tiene días sumidos en el descontrol, mientras la ciudadanía padece incomodidades y el envío de tropas, simplemente es para actuar como choferes y suplir al transporte que mantienen sin circulación la delincuencia. Aparecen asesinados en distintas poblaciones, mientras en otras, ciudadanos aterrorizados se blindan con armas y militarizan a la población y hasta los niños en un afán de protegerse. Ante el desenfado de las autoridades. Acapulco se encuentra en plena recuperación de los estragos causados por “Otis”. En Chilpancingo es notoria la apatía de la alcaldesa, dedicada a sus festejos más que a gobernar.

En Michoacán, suben los costos de la extorsión que se hace a los agricultores y la población vive bajo el asedio de los delincuentes. Chiapas es un polvorín en que dos cárteles de la droga disputan parte del territorio. Colima fue puesto en evidencia por la alcaldesa de Manzanillo que acusó que la delincuencia organizada participa en eventos de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acusó al gobierno federal de ser omiso para cumplir con su tarea de seguridad y la respuesta del Ejecutivo fue sin sentido, ya que criticó la exclamación de “pendejo” que dijo la gobernadora, señalando que antes decir groserías era buena ondita. Zacatecas, Sonora y Sinaloa, tiene episodios de mucha violencia y Baja California es un caos. Tamaulipas preocupa por los diversos sucesos con los migrantes. La salida del Ejecutivo a todos estos temas es que estamos en temporada electoral y eso se refleja en dichas denuncias. De los efectos de la violencia ninguna entidad se salva, tal vez Campeche y Yucatán, donde no se refleja de la misma manera que en el resto de los estados.

Y si la violencia sigue creciendo y llega a grados de incontrolable, queda el recurso del Estado de Excepción, valedero ante la posibilidad de que Claudia Sheinbaum se estanque o decrezca en las preferencias ciudadanas y se use como pretexto validado por el gobierno.

Los partidos de oposición dieron a conocer sus candidatos al Senado por la vía plurinominal, en que destacan los presidentes de los tres partidos, ubicados en el primer lugar de la lista. Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, encabezan al PAN, PRI y PRD, respectivamente. Mario Delgado hará lo propio en Morena… Sorprende la presencia de Aurelio Nuño en las listas del PRI, aunque su noveno lugar lo aleja de la posibilidad de ser diputado… Finalmente fue un general divisionario (Gabriel García) el que se sacó la rifa del tigre en Guerrero y será el encargado de la seguridad en la entidad, asolada por la violencia.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com