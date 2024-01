2024, Año de la Paz en Zacatecas

Francisco Reynoso

Convoca David Monreal a la sociedad a unirse para recuperar la tranquilidad

En enero, dos semanas sin homicidios ni hechos violentos, celebra el mandatario

Llegan refuerzos de seguridad: 300 soldados y 360 elementos de la Guardia Nacional

El gobernador David Monreal convocó a todo el pueblo de Zacatecas a unirse y formar un frente único con las fuerzas armadas de la federación e instituciones estatales de seguridad pública, para recuperar la paz social en la entidad.

Al inicio del año, el mandatario decidió denominar a 2024 Año de la Paz de Zacatecas. El jueves 24, en el Palacio de las Convenciones, ante los 58 presidentes municipales y representantes de empresarios, del obispo Sigifredo Noriega, sindicatos, cámaras de comercio e industria, universidades y asociaciones civiles, presentó la estrategia para recuperar la tranquilidad y la convivencia armónica en las calles de todo Zacatecas.

14 días sin homicidios

Los resultados pronto se empiezan a ver. El jueves pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitó el estado la semana anterior, envió refuerzos para el combate a la violencia y criminalidad de los grupos que se disputan el control de las vías de paso hacia la frontera norte. Llegaron a Zacatecas 660 elementos, 300 soldados de Sedena y 360 efectivos de la Guardia Nacional.

Al darle la bienvenida en la 11a Zona Militar, el gobernador Monreal Ávila destacó que por primera vez en muchas décadas, Zacatecas había vivido dos semanas sin actos violentos, sin balaceras, enfrentamientos ni ejecuciones.

“Teníamos casi una década que no veíamos y no vivíamos un mes como este enero de 2024 (…) en enero, de manera ininterrumpida, de manera consecutiva, durante 14 días de este mes no tuvimos ninguna irrupción, ninguna acción violenta ni homicidio que lamentar, se tenía mucho tiempo que no se vivía con paz y tranquilidad … no quiero echar campanas al vuelo, pero sí vale la pena exhortar el reconocimiento a las corporaciones policiacas, lo digo para que el pueblo de Zacatecas aprecie que hoy se vive un verdadera coordinación entre los cuerpos policiacos par la solución de los problemas de Zacatecas, particularmente en el tema de temas: la seguridad”.

Estrategia para la paz

En el Palacio de las Convenciones, en la presentación de las estrategias para la construcción de una paz sólida y duradera en Zacatecas, el gobernador Monreal expresó:

“Me da mucho gusto que hoy nos encontremos trabajando en una verdadera comunión social; quiero agradecer a maestros, alumnos, funcionarios públicos federales, estatales y municipales; a los Poderes Legislativo, Judicial y Legislativo; a empresarios y las distintas cámaras; universidades, empresarios, mineros, campesinos, medios de comunicación y a todos los sectores que atendieron la convocatoria para ser parte de la agenda y que juntos hagamos de 2024 el año de la paz”.

Monreal Ávila recordó que en septiembre de 2021, cuando tomó posesión del cargo que le entregó el priista Alejandro Tello, recibió un estado en quebranto financiero y también con un enorme quebranto social, sumido una terrible espiral de violencia, que cada año se agudizaba, algo que contrasta con el Zacatecas de principios de siglo que gozaba de paz social, tranquilidad, armonía y la entidad era de las más seguras de todo el país.

Anunció que la agenda de paz contempla 100 acciones y 300 actividades de participación social, se pondrá en marcha el nuevo C-5, sistema de inteligencia con el que se vigilará a los 58 municipios del estado; se construirá la nueva Unidad Regional de Seguridad (Unirse) en Saldaña, en los límites con San Luis Potosí; además de implementar 12 destacamentos regionales de seguridad.

Monreal anunció la apertura de nuevos cuarteles de la Guardia Nacional y se aumentará la vigilancia y patrullajes en los puntos más vulnerables del estado. Asimismo, se reforzará el Grupo Operativo Rural de Zacatecas (Goruz), con 70 elementos más.

El mandatario zacatecano informó que los elementos policiales ganarán más de 14 mil pesos mensuales y se establecerá un seguro adicional de 1 millón 100 mil pesos a las distintas corporaciones para que cualquier elemento que caiga en el cumplimiento de su deber reciba este beneficio y sus familias no queden en el desamparo.

Al anunciar la creación del Ministerio Público itinerante y la implementación de una fiscalía especializada para delitos de alto impacto, el gobernador Monreal destacó que se pondrán en marcha programas y operativos como Pacificando tu Colonia, Comercios en Paz, Escuelas en Paz, desarme voluntario, operativos en carreteras, además de realizar el registro e inspección de vehículos de procedencia extranjera o sin placas.

Jornada electoral en paz

En la presentación de la agenda por la paz en Zacatecas, Monreal Ávila dijo que tomarán medidas drásticas para garantizar un transporte público seguro, para ello se procederá a la renovación de unidades, empezando por los taxis, luego seguirán los camiones urbanos; en los taxis se instalarán cámaras y botón de pánico para revisar y verificar la actividad de estos automóviles.

En los 58 municipios se realizarán jornadas de paz a cargo de las corporaciones de seguridad para garantizar, en junio, un proceso electoral con tranquilidad que las y los ciudadanos emitan su sufragio con libertad y seguridad.

Además, a fin de abonar a la reconstrucción del tejido social y al impulso al deporte, se celebrará en junio la Gran Carrera por la Paz, que otorgará una bolsa económica por más de 2 millones de pesos en premios. Este 2024, el Año de la Paz, Zacatecas será sede de los Juegos Macro-Regionales Conade en las disciplinas de taekwondo, basquetbol, luchas asociadas y voleibol.

El gobernador David Monreal anunció que se construirá el nuevo modelo de transporte metropolitano a través del Platabús, que forma parte de un diseño integral de movilidad en el que se contempla la continuación y construcción del circuito periférico.

Con esta agenda, expuso el gobernador David Monreal, se busca reconstruir y fortalecer el tejido social, porque existe la firme convicción de construir un futuro en paz y, con ello, “se refleja el anhelo de que siempre seremos más los que queremos un Zacatecas tranquilo”.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

