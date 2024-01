Zedillo agita cenizas del pasado

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De apoyar a AMLO a ¿criticarlo?

Distrae de problemas políticos

Dudosa impresión de material electoral

Chiapas y Tabasco, bajo lupa

Funcionario del INE apoya a Corona

Chema Tapia a la alcaldía de Querétaro

Claudia, a la plenaria del Senado

Scotiabank y Fibra Shop, ASG

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido

Milan Kundera (1929-2023) Novelista y ensayista checo naturalizado francés

En el umbral de las elecciones del próximo 2 de junio, las más importantes para el país por el número de posiciones que están en juego, aparece en el escenario, sin invitación y sin motivo aparente, el ex presidente Ernesto Zedillo y sacudió el avispero político.

Parece insensato e injustificable la presencia de quién fue uno de los impulsores de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador.

En este espacio, te he platicado del conflicto que tuvo Ernesto Zedillo con Tabasco y sus gobernantes durante su sexenio.

En las elecciones para renovar el gobierno de Tabasco en 1994, Roberto Madrazo ganó los comicios por el PRI, frente a AMLO quien irritaba en el PRD. Como es su costumbre, López Obrador afirmó que había ocurrido un fraude electoral y acudió ante el recién electo presidente Ernesto Zedillo para llegar a acuerdos políticos.

Durante un año, las versiones políticas se incrementaron y con recursos, que a la fecha se desconoce su origen, apoyado por 1,500 indígenas, chontales, que ni idea tenían de su manifestación, bloqueó 51 Pozos Petroleros, en febrero de 1996.

Exigió a Pemex indemnización para más de 40,000 campesinos y pescadores por los daños que había realizado la petroquímica y por la privatización, que promovía aparentemente el entonces presidente Zedillo.

La historia es muy larga. El ex presidente tiene sobre sus espaldas el pecado de haber usado el Fobaproa para salvar a la banca mexicana y los recursos de los ahorradores.

Mañana, estimado lector, te platicaré el tema de Fobaproa y los pleitos callejoneros entre Zedillo y Salinas, que dejaron en medio al país en una de las crisis económicas más devastadoras de la historia del país.

En el pleito por Tabasco, López Obrador recibió cientos de millones de pesos del gobierno de Zedillo, a través de Pemex, para la indemnización de los miles de chontales. Nunca se transparentó la distribución del dinero.

De ahí en adelante, la fortaleza de AMLO fue total y avasalladora al interior del PRD y le dio fuerza para poner sus ojos en el gobierno de la Ciudad de México, que llegó en diciembre del 2000, luego de ganar las elecciones a Santiago Creel (PAN).

Zedillo, quien era considerado un político gris debería estar en el escaparate de los más perversos en la historia moderna de México, impulsó la candidatura de López Obrador para la capital del país.

Su presencia en una reunión con inversionistas y accionistas de Actinver, que lidera Héctor Madero, y sus comentarios estruendosos contra la política de Andrés Manuel, sólo tiene una explicación: llega como distractor político en momentos complicados cercanos a las elecciones, donde las candidatas más fuertes no atraen la atención de la población.

Todo lo demás es pirotécnica mediática.

PODEROSOS CABALLEROS

CHIAPAS-TABASCO: María Magdalena Villa Domínguez, presidenta del Instituto Electoral de Chiapas, entrega millonario negocio de impresión de toda la papelería para ese proceso, en la empresa Gráficas Corona JE. Los requisitos están hechos a la medida de Juan Estrada, dueño de Gráficas Corona, y también de One to One Solutions, de Ideo 4.0 y Grupo Fograd, y otras relacionadas con Estrada. Así les cierran el paso a más empresas con las mismas o mejores condiciones de licitar. Gráficas Corona ha sido catalogada por el INE como empresa incumplida. Por si fuera poco, Talleres Gráficos de México jamás se ha dedicado a elaborar materiales electorales, por lo que subcontratará en directo y sin mayor trámite a Gráficas Corona JE, según lo avala el propio informe del INE. No dicen desde Chiapas, que este jugoso negocio quedará entre un consejero del INE, que preside Guadalupe Taddei; Maribel Aguilera Chairez, Juan Estrada, y María Magdalena Vila. Se sabe que este consejero electoral procura favorecer, entre otros al esposo de Maribel Aguilera Chairez, Antonio Meza Estrada (ex secretario particular de Ernesto Zedillo y ex director de Conaliteg), quien está bajo la sombra de manejos turbios, en los procesos de adjudicación de contratos de la Conaliteg. Ahora es cuando. Estos Estrada están donde hay, y mucho, ponen en riesgo la limpieza de una elección que ganaría el abanderado de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, quien hace una campaña impecable en la entidad. *** SHEINBAUM-PLENARIA SENADO: En la recta final de la LXV Legislatura, los senadores de Morena recibirán en su plenaria a las secretarias Luisa María Alcalde Luján, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Ariadna Montiel Reyes. También asistirá Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario y tienen prevista una ponencia de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández. *** CHEMA TAPIA: Se perfila como candidato de Morena a la alcaldía de la capital, José María “Chema” Tapia Franco, quien resultó ganador de las encuestas. Chema se reunió con dirigentes nacionales y estatales del PVEM, quienes le informaron que en un encuentro con la dirigencia del Vere, Arturo Escobar y Moren, Citlali Hernández, confirmaron el resultado de las encuestas espejo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Scotiabank, liderado por Adrián Otero, otorgó a FibraShop, de Salvador Cayón, una línea de crédito que premia el cumplimiento de metas en el uso de energías limpias, uno de los pilares del financiamiento sostenible. Fibra Shop se compromete a alcanzar anualmente avances en el objetivo del uso de energías limpias, que serán certificados por un tercero.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos