El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios cuentan con suficientes recursos para contratar a los mejores expertos para hackear las cuentas oficiales de Internet, como ocurrió con las listas de más de 300 de periodistas que cubren la mañanera.

Y en realidad sí son valiosos los datos que poseen los comunicadores, toda vez que han demostrado, la mayoría, que cuentan con información privilegiada para hacer sus preguntas, con datos acertados que sólo tienen en su poder muchos de los interesados en resolver o en crear problemas.

Algunos incluso hacen gestiones para obras que sólo los gobernadores o secretarios de Estado pueden realizar, tanto por la complejidad de las mismas como por su importancia.

De ahí que si exista interés en tener las coordenadas de los privilegiados reporteros que, como dice el mismo Presidente, son bien atendidos y mejor tratados -a ver como les va con Xóchitl-, pero de ahí a ser protegidos como ocurre con otros colegas, habría que ver qué tanto riesgo corren. Lo que sí es lamentable es la vulnerabilidad del Estado mexicano en su conjunto. Ni el mismo Ejército está a salvo y menos los funcionarios de alto o menor rango. Desde luego que en época electoral todo puede ocurrir y lo mejor que puede hacer el sistema oficial es manejarse con cuidado.

Renuncia Rojas Díaz Durán a Morena

Es clásico que cuando no se ven satisfechos los intereses personales o partidistas se orille a la renuncia y al cuestionamiento del equipo al que se confió o no cumplió con lo pactado. Tal es el caso del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del zacatecano Ricardo Monreal, que vislumbraba un atractivo futuro si es que el ex presidente de la Jucopo del Senado hubiera resultado favorecido como candidato presidencial. Como no fue así, regresó a su escaño y Díaz Durán, a la banca a seguir esperando. Xóchitl Gálvez ya le ofreció cobijo y reconoció que fue aliado en varias batallas legislativas… El ex secretario privado del ex gobernador Heladio Ramírez López, y ex director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, denunció ante las autoridades correspondientes y al mismo gobernador Salomón Jara, la campaña de desprestigio que es objeto, las amenazas y el acoso para él y su familia, de parte de grupos políticos locales que pretenden amedrentarlo para que no ocupe ningún cargo público, cuando -dice el quejoso- colaboró y gozó de las confianzas de cinco gobernadores y no tiene ninguna intención de volver a la administración pública, pues sabe que no es su momento ni están dadas las condiciones, por lo que está retirado a la vida y a la atención de sus asuntos personales. Tampoco tiene los medios ni la intención de afectar a la actual administración como le adjudican sus adversarios, por lo que pide al gobernador intervenir para garantizar su seguridad y la de su familia, así como deslindarlo de cualquier campaña sucia contra la administración actual… Se espera que después del aniversario de la Constitución, miles emprendan la marcha a la costa oaxaqueña, luego de la inauguración de la moderna y atractiva supercarretera que el presidente López Obrador ofreció inaugurar el 4 de febrero. Se trata de una obra esperada desde hace décadas por lugareños y turistas.

