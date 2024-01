Reviven el caso Colosio con fines electorales; su hijo pide indultar al homicida Mario Aburto

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Resulta demasiado coincidente que, en plena lucha por la Presidencia de la República, una ineficiente Fiscalía General de la República (FGR) de repente reviva el caso del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido hace casi 30 años, con lo cual trata de dar vigencia al gustado recurso de la llamada Cuarta Transformación de denunciar “crímenes de estado”.

Las dudas se sustentan porque ese que debería ser un organismo autónomo, a cargo del fiscal “carnal”, Alejandro Gertz Manero, no ha podido hacer realidad la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de aclarar la desaparición de los 43 normalistas secuestrados hace nueve año en Iguala y ni siquiera reunir las pruebas suficientes para condenar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir y repartir sobornos para impulsar la candidatura y luego sostener los programas de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien no ha sido inquietado ni con una citación para declarar ante un juez, aunque no sea como imputado sino al menos como supuesto testigo.

El caso del atentado mortal contra el candidato presidencial del PRI fue nuevamente puesto de actualidad por una sorpresiva revelación de la FGR al revivir la hipótesis de que hubo un segundo tirador y que éste era parte de una agencia gubernamental y, todavía más notable, que fue protegido por uno de los personajes más repudiados por el actual gobierno federal, Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad del gobierno del no menos denostado Felipe Calderón Hinojosa.

Según la repentina revelación de la FGR, que contradice las conclusiones a las que llegaron destacados juristas que encabezaron las fiscalías especiales encargadas de indagar el atentado en el barrio de Lomas Taurinas, Tijuana, se descubrió un “gran acervo de pruebas” que implican a José Antonio Sánchez Ortega (en respeto a las normas que regulan las investigaciones, mencionado sólo como Jorge Antonio “S”) agente del Cisen comisionado para seguir la campaña del candidato presidencial.

A pesar de las pruebas, dice la información surgida de la Fiscalía, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, “actuó con evidente parcialidad” y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas al negarse a ordenar su aprehensión, por lo cual adelantó que ese “autónomo” organismo apelará la decisión.

Si no se hace justicia, empecemos por el perdón: Colosio junior

Según la FGR, Chávez fue liberado en su momento, durante los hechos en Lomas Taurinas, “en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, en referencia a Genaro García Luna, entonces subdirector Operativo en el propio Cisen.

En particular, la Fiscalía destaca que todas las pruebas que ha aportado “en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima”. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”.

Por el contrario, señaló que el juez ha dado valor sólo al video que se enfoca en el primer disparo, pero no estaba dirigido al segundo tirador, que estaba en un ángulo distinto, por lo que no se observaba en la toma.

A pesar de la contundencia del alegado, hay motivos para dudar de la imparcialidad de las pesquisas de la institución encabezada por Gertz Manero. Primero, por al tiempo transcurrido -serán 30 años el 28 de marzo venidero- y, segundo, por el momento político que vive actualmente nuestro país.

El que escribe no es el único que tiene dudas. El hijo del frustrado candidato presidencial, el ahora alcalde de Monterrey y candidato a senador por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que ya debe dejarse por la paz este asunto y, de paso, pidió al presidente López Obrador que conceda el indulto al asesino confeso, Mario Aburto Martínez.

En conferencia de prensa, el alcalde de la capital de Nuevo León señaló que la Fiscalía General pretende revivir el caso en año electoral, por lo cual demandó dar “carpetazo” final al caso de su padre, lo cual permita sanar a su familia, así como a todos los mexicanos.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto y permita que tanto mi familia como México sanemos.

También indicó que, con ello, “iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página y construir algo nuevo”.

Colosio Riojas recordó que cada tres o seis años quieran reabrir el caso y manifestó que no es justo para su familia ni la ciudadanía. “Cada tres a seis años sale el caso, se reabre el caso, creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr”.

“Este asunto ha estado muy manoseado, yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén reciclando el tema, con tal de sacar alguna raja política”, expresó.

También comentó que la situación no le afecta personalmente, “pero es incómodo, toca figuras un poco más sensibles y es un tema que más adelante tengo que dar la cara a mis hijos, de qué le pasó a sus abuelos.

“Yo lo que pido es que se haga justicia y si no se puede, mínimo que se empiece con el perdón”, señaló el alcalde de Monterrey.

Xóchitl Gálvez inició su programa para responder a López Obrador

Aunque no es ese su propósito declarado, la candidata presidencial del frente opositor Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, inició ayer su programa de difusión desde el cual da respuesta al jefe de campaña de la oficialista Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador.

“Cuando no das resultados das pretextos, eso se llama ser ineptos, y lo que son, son unos ineptos”, dijo la candidata opositora en su primera aparición en la llamada Conferencia de la Verdad.

La candidata opositora hizo referencia al “hackeo” contra la Presidencia de la República, por el cual se hicieron públicos ilegalmente datos de los reporteros que “cubren” las conferencias mañaneras del inquilino de Palacio Nacional, situación de la que se culpa a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas.

La senadora con licencia denunció que la violación de los datos de la Presidencia ha sido posible porque cancelaron muchos recursos para softwares de protección. Inclusive recordó que una intromisión semejante ocurrió con archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Si hackearon al Ejército que no hackeen a Palacio Nacional, de verdad deja mucho que desear la capacidad y el talento de este gobierno”, criticó.

Al comentar la defensa de su gobierno de parte de López Obrador, la candidata presidencial respondió: “No más faltó que dijera que era Calderón el culpable, porque todo lo que pasa en este país es culpa de Calderón, es su culpa, es la culpa de ellos, que dejen de responsabilizar a otros mexicanos de su ineptitud, de su incapacidad, como sí hay dinero para la corrupción de los López y no hay dinero para los software”, acusó.

Por otra parte en reunión con los integrantes de la American Society México, la abanderada de la oposición aseguró que no se va a “relacionar con gobiernos autoritarios, ni poco demócratas” y no invitará a desfilar a los ejércitos de Venezuela, Cuba o Nicaragua el 16 de septiembre en México.

Ante los representantes de las empresas de los Estados Unidos establecidas en México, Gálvez indicó que, debido a que Rusia y China son dos países que intentan tener una mayor fuerza y presencia, México debe tomar una postura y ella se pronunció a favor fortalecer la relación con los EU.

Destacó que el nearshoring o relocalización de plantas productivas estadounidense ofrece una “posibilidad que no se le va a volver a presentar a México”, pero advirtió que “se requiere una mente que le entienda al mundo, y la mente que está en Palacio Nacional no le entiende al mundo”, por lo cual sentenció que “este gobierno no picha, no cacha y no deja que ustedes bateen”.

