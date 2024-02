La Megafarmacia que no funciona

Así las cosas…

Humberto Mares N.

No da resultado la Megafarmacia porque los enfermos no reciben sus medicamentos y el tiempo pasa y seguimos sin medicamentos. La gran promesa de que la farmaciota tendría todos los medicamentos es una fantasía, no lo tiene.

Por desgracia, la 4T acabó con el Sistema de Salud y destrozó todos los protocolos, sistemas, programas para adquirir, distribuir y entrega de medicamentos que habían dado resultados.

La desaparición del Seguro Popular fue el golpe más artero para la población sin ninguna protección, porque fue un programa que dio resultados y atendió a millones de mexicanos, que hoy en día no tienen nada.

La compra de medicamentos está trabajando muy deficientemente, porque según los últimos reportes, sólo se ha cumplido en un porcentaje muy bajo.

La entidad del gobierno Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), dirigida por Jens Pedro Lohmann, declaró que la Megafarmacia arrancó sus operaciones con 2 millones 465 mil 945 piezas de medicamentos, cuando su capacidad de almacenamiento es de 280 millones de piezas. Birmex nuevamente aparece como responsable de carencia de medicamentos, ahora como operador de la Megafarmacia. Birmex en principio fue creada para elaborar vacunas y distribuirlas; las compras eran encabezadas por el IMSS, sistema que la 4T destrozó por supuestas corruptelas, que nunca se comprobaron.

La realidad es que la Megafarmacia, otra ocurrencia de este gobierno, no funciona y está destinada al fracaso. Así las cosas.

El “plan C”

Por fin sabemos que es el “plan C”, que tanto hablan en la 4T. Contiene 11 iniciativas de reformas a la Constitución, que forma parte de lo que desde el inicio de su gobierno anunció AMLO, que quería una nueva Constitución, una Constitución a modo, para buscar eternizarse en el poder, tal como lo hizo el PRI el siglo pasado.

El paquete de iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente AMLO para el último tramo de su sexenio, conocido como “plan C”, será enviado a la Cámara de Diputados. Este bloque tiene dos propósitos. Es una “bomba de humo” para que no se hable de lo importante para el país, como la violencia, el fracaso en temas de salud en todos sentidos incluyendo la Megafarmacia, los grandes riesgos de las elecciones y el segundo, es el último esfuerzo para cambiar la Constitución. Así las cosas, el PRI apoyará la iniciativa de AMLO para reformar el modelo de pensiones. Con el respaldo del tricolor, la propuesta tendría 344 votos en la Cámara de Diputados y 87 en el Senado, con lo que lograría mayoría calificada en ambas. Además, sugieren a Morena aprobar reducción de la semana laboral y nombrar a tres comisionados del INAI.

El líder de la fracción del PRI en diputados, Rubén Moreira, aclaró a Ciro Gómez Leyva que en verdad quieren fortalecer el sistema de pensiones para todos que lo merezcan y que por eso van primero a conocer la iniciativa, porque Morena sólo está engañando a la gente y no va a cumplir. Nunca votaremos por eliminar organismos autónomos. Queremos saber de dónde va a salir el dinero, dijo el legislador priista.

TEPJF

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse antes de que pueda llegar incluso a tomar control desde la Presidencia de la República.

La declaración de la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, al participar en el foro sobre las elecciones llevado a cabo por el periódico El Universal, los magistrados señalaron que haya historias de “terror” en autoridades electorales a nivel local, por lo que exhortaron a reconocer que la delincuencia organizada es un actor en los comicios y no tratar el problema en secreto y reconocerlo.

Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes reconocieron que existe el factor de riesgo y pidieron a la autoridad inhibir o desactivar la influencia del crimen organizado en la votación y dar protección a candidatos y familias el día de la elección, ante amenazas de la delincuencia. Este es un hecho y es parte de nuestra realidad, de lo cual la 4T no quiere hablar.

Las listas

Como siempre, las listas de los pluris en todos los partidos están en primeros lugares los de siempre y los chapulines, ciudadanos no hay. Uno de ellos que llama la atención es del senador Germán Martínez, que dejó al PAN, organización de la cual fue presidente, y llegó al senado por Morena, luego de renunciar al IMSS y que marcó su distancia con la 4T y AMLO, y se volvió independiente. Hoy regresa al PAN.

Los partidos políticos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México prometieron incluir a ciudadanos y no los vemos. Por ahora las listas están sus líderes nacionales, Moreno, Cortés y Zambrano que aparecen en la lista de plurinominales; sin embargo, también podrán realizar campaña, como el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quien aspira al Senado por el PRI, y Lilly Téllez, quien busca la reelección, pero con campaña. Los mismos de siempre.

Campaña de Biden

El presidente de EU, Joe Biden, amenazó por primera vez “cerrar la frontera” con México, en caso de “colapso” por migrantes y siempre y cuando el Congreso apruebe la iniciativa de ley de seguridad fronteriza que prepara un comité de senadores demócratas y republicanos. La agenda migratoria de nuestros vecinos forma parte de la agenda electoral para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Biden el fin de semana ofreció endurecer la política migratoria, que tantas críticas tuvo, y que los republicanos insisten en que no necesita Biden del poder legislativo para cerrar los cruces. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

